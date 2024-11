Présidentielle américaine, en direct : l'élection impossible que les sondages sont en train d'esquisser

L'élection présidentielle américaine se termine dans trois jours et il est impossible de savoir à l'avance qui pourrait l'emporter. Les sondages montrent Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude, soulevant l'éventualité d'une égalité parfaite.

L'essentiel L’élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre, mais près de 65 millions d’Américains ont déjà voté en avance.

Les derniers sondages montrent Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude. Il ne leur reste plus que trois jours pour convaincre un maximum d’Américains pour cette élection qui pourrait bien se jouer à quelques milliers de voix.

Les deux candidats enchaînent les meetings dans les swing states, qui ont la capacité de faire basculer l’élection.

13:59 - Où en sont les sondages dans les swings States ? Les swings States, ou États clés, sont les États qui peuvent faire basculer l’élection. Les résultats y sont traditionnellement serrés. Voici une moyenne des sondages faite par l’institut 270 to win du 1er novembre Wisconsin : Harris en tête avec 48,8% d’intentions de vote (47,8% pour Trump)

Géorgie : Trump en tête avec 48,6% d’intentions de vote (46,9% pour Harris)

Pennsylvanie : Trump en tête avec 48,3% d’intentions de vote (48,1% pour Harris)

Michigan : Harris en tête avec 48,6% d’intentions de vote (46,8% pour Trump)

Nevada : Trump en tête avec 48,3% d’intentions de vote (47,5 pour Harris)

Arizona : Trump en tête avec 48,3% d’intentions de vote (46,8% pour Harris)

Floride : Trump en tête avec 50,8% d’intentions de vote (44% pour Harris)

Texas : Trump en tête avec 51,4% d’intentions de vote (44,6% pour Harris)

Caroline du Nord : Trump en tête avec 48,7% d’intentions de vote (47,2 pour Harris) 13:18 - "Je veux votre fichu vote" assène Donald Trump Lors de son meeting dans le Wisconsin, vendredi soir, Donald Trump a pressé les américains de voter pour lui. Alors que le scrutin semble plus serré que jamais, chaque vote compte. "Je ne veux pas de vote argent, je veux votre fichu vote. Ok ?", a martelé le candidat républicain. Celui-ci à continuer les attaques personnelles à Kamala Harris, l’accusant d’avoir un "faible QI" et de "détester" les Américains. 12:57 - Une possible ingérence russe en faveur de Trump Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait une déclaration qui pourrait être en faveur de Donald Trump. Il a assuré, dans le quotidien turc Hürriyet que "sous le président actuel, qui a poussé jusqu’au bout la spirale de la russophone aux États-Unis, nos pays sont au bord d’un conflit militaire direct". Une déclaration qui pourrait faire peur aux américains indécis et qui seraient donc tentés de ne pas voter pour le camp démocrate. Le ministre russe prévient tout de même que la Russie n’a "aucune préférence" entre Harris et Trump : "À l’époque, l’administration Trump avait adopté le plus grand nombre de sanctions anti-russes par rapport à ses prédécesseurs". 12:20 - Que prévoit la Constitution en cas d’égalité ? L’égalité parfaite entre deux candidats à la Maison-Blanche s’est déjà produite en 1800. La situation était bien différente à aujourd’hui, les grands électeurs étaient moins nombreux et ne votaient pas de la même manière, mais l’article de la Constitution qui fait référence à cette éventualité n’a pas changé. En 1800, Thomas Jefferson a obtenu autant de voix qu'Aaron Burr. Ce sont les membres de la Chambre des représentants, équivalente à l’Assemblée nationale en France, qui ont du tranché. Après 35 tours de scrutin qui ne donnait la majorité absolue, c’est Thomas Jefferson qui l’a emporté.

Pour cette élection, c’est toujours la Chambre des représentants qui devrait trancher. Ils seraient réunis en délégation des 50 États, ce qui fait peser les républicains plus lourds dans la balance que les démocrates. En effet, ces derniers ont conquis une population plus grande, mais dans des États très peuplés. Les républicains possèdent 26 des 50 délégations. De plus, c’est au Sénat que serait choisi le vice-président. Bien que les démocrates y soient majoritaires pour le moment, l’élection du 5 novembre pourrait tout faire basculer. En cas d’égalité parfaite, Donald Trump aurait plus de chance d’arriver à la Maison-Blanche. 11:45 - Comment fonctionne le système des grands électeurs ? Le ou la présidente des États-Unis sera élu(e) au suffrage universel indirect. Les américains vont voter pour des grands électeurs qui choisiront le ou la future locataire de la Maison-Blanche. Il y a 538 grands électeurs. Pour remporter l’élection, il faut avoir la majorité absolue à 270 voies. Telle qu’elle se présente pour le moment, l’élection pourrait donner à Kamala Harris et à Donald Trump 269 grands électeurs chacun. Une situation qui a peu de chance d’arriver. Selon un calcul du site 538, il y a une chance sur 300 pour que ce scénario se réalise. 11:12 - Harris et Trump au coude à coude Selon une moyenne des sondages publiée quotidiennement par le New York Times, l’écart entre les deux candidats est très serré. Kamala Harris remporterait 49% des voix et Donald Trump 48%.

Ce qu'il faut savoir

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.