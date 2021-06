LIES POUR LA VIE TF1. Le téléfilm diffusé par TF1 est l'adaptation du roman écrit par Laëtitia Milot. Toutes les informations sur Liés pour la vie.

[Mis à jour le 7 juin 2021 à 16h17] Laëtitia Milot est la nouvelle star de TF1. Après plusieurs séries à succès où elle tenait le rôle principal (Olivia, La vengeance aux yeux clairs...), l'actrice joue le premier rôle de l'adaptation de son propre roman. Liés pour la vie est un ouvrage écrit par la comédienne et publié en 2017. C'est le 7 janvier 2021 que TF1 en diffuse l'adaptation télévisée. Ce téléfilm suit la vie de Lucie, une championne d'équitation dont la vie bascule suite à un accident de la route qui lui fait perdre l'usage de ses deux jambes. Sa rencontre avec Marc va lui redonner goût à la vie... mais elle ignore qu'il est le chauffard qui l'a renversée.

Au casting de Liés pour la vie, Laëtitia Milot incarne le rôle principal aux côtés de François Vincentelli, qui incarne Marc. Les téléspectateurs de TF1 reconnaîtront également Antoine Duléry, Cristiana Reali ou Samir Boitard dans ce téléfilm dramatique sur le pardon, la résilience et l'amour. Cette fiction est en partie inspirée de l'histoire d'une vraie cavalière, Céline Gerny, devenue paraplégique à l'âge de 19 ans après une chute de cheval.

Synopsis - Lucie est une cavalière de haut vol qui a des ambitions olympiques. Mais son rêve prend fin suite à un accident de la route, où elle se fait percutée par un chauffard. Lucie perd l'usage de ses jambes et doit réapprendre à vivre. Sa rencontre avec Marc, un veuf rencontré à l'hôpital, va changer sa vie. Mais elle ignore qu'il est responsable de son accident.

Liés pour la vie est l'adaptation du roman du même titre écrit par l'actrice Laëtitia Milot, vue auparavant dans Plus belle la vie ou La vengeance aux yeux clairs. La comédienne s'est inspirée des jeux paralympiques pour écrire cette romance sur la résilience et le pardon. Sur le téléfilm, elle est non seulement l'actrice principale, mais a aussi collaboré avec la chaîne et la production pour obtenir un résultat fidèle à son roman. Pour ce rôle, elle a dû s'entraîner d'arrache-pied pour jouer une cavalière professionnelle. Elle n'a été doublée que pour les scènes de saut à cheval : "J'ai suivi une formation de 5 à 6 heures par jour pendant un mois, se rappelle-t-elle dans les colonnes de Ouest-France, notamment auprès de Mario Luraschi, cascadeur équestre pour le cinéma. C'était un désastre au début, j'avais peur, et puis j'ai fini par apprivoiser les chevaux." Elle a également rencontré un cascadeur devenu paraplégique pour apprendre l'équitation non valide.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Liés pour la vie n'est pas une série télévisée mais un téléfilm de TF1. Par conséquent, aucune suite n'est prévue la semaine prochaine. Toutefois, Liés pour la vie est diffusé en deux parties sur la première chaîne : la première à 21h05, une seconde à 21h55. La diffusion prend fin le 7 juin 2021 à 23h00.

Liés pour la vie est un téléfilm diffusé sur TF1 le 7 juin 2021. Le film est à voir dès 21h05 sur la première chaîne. Si vous ne pouvez pas le suivre lors de sa diffusion sur la Une, pas de problème : Liés pour la vie sera disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay streaming sur le site myTF1. Il suffit d'avoir un compte à la plateforme (gratuite) pour retrouver le replay du téléfilm via ordinateur, smartphone ou tablette. Attention toutefois, les contenus ne sont disponibles en replay que pendant quelques jours. Liés pour la vie est également mis en ligne sur la plateforme de streaming Salto.

Liés pour la vie - au programme TV le 7 juin 2021 sur TF1