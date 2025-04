Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 17 avril 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams est sur le point d'être fait, avec en jackpot 20 000 euros à gagner par mois pendant 30 ans, ce jeudi 17 avril. Les résultats sont à retrouver ici.

Les jeux sont faits : il n'est plus possible de jouer à l'EuroDreams pour tenter de remporter le jackpot. La Française des Jeux proposait en effet ce jeudi 17 avril, comme tous les jeudis, de tenter de gagner 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Soit un gain total qui revient à pas moins de 7,2 millions d'euros ! Pour décrocher le gros lot, il fallait tomber sur les six des 40 numéros sur la grille, ainsi que sur le numéro complémentaire. Mais pas de panique, ceux qui n'auraient pas tant de chance ont quand même la possibilité de gagner quelque chose. Lundi, le FDJ a indiqué qu'il y a eu plus de 400 000 grilles gagnantes. Le plus petit gain étant 2,50 euros - soit le prix de la grille -, et le plus élevé étant de 2 000 euros par mois pendant cinq ans, soit 120 000 euros ! Le tirage aura lieu dans quelques minutes, et le résultat s'affichera ci-dessous dès qu'il sera connu.

S'imaginer rentier pendant si longtemps et avec une telle somme d'argent… ça fait rêver ! Rembourser son prêt, partir en vacances, investir dans une nouvelle maison… Autant de projets facilités par une telle somme. Pour autant, les statistiques font vite déchanter : l'EuroDreams offre une chance sur 19 millions de remporter le jackpot. C'est peu, mais faisable ! Ce lundi, un heureux élu est reparti avec le pactole. Et d'autres gains sont possibles : la FDJ indique qu'il y a une chance sur 4,66 de gagner au moins un petit quelque chose. Et pour les férus de paris, vous ne serez pas en reste cette semaine : le jackpot de l'Euromillions de ce vendredi 18 est affiché à 52 millions d'euros ! Et la FDJ organise un Jackpot de Pâques samedi à l'occasion du Loto, avec 10 millions d'euros à gagner. Pour cette dernière cagnotte, il est d'ores et déjà possible de jouer.