Hausse des impôts : ce qu'envisage déjà Bayrou pour 2026

François Bayrou commence à dessiner les contours du Budget 2026. Avec de possibles hausses d'impôts ?

Va-t-on payer davantage d'impôts en 2026 ? Après le coup de chaud connu fin 2024 avec Michel Barnier, les Français ont de quoi à nouveau trembler. Il faut dire que le constat dressé par François Bayrou est peu réjouissant et ne laisse aucun doute : les finances du pays sont dans le rouge. Pour tenter de les redresser, un ambitieux plan est envisagé : celui de trouver 40 milliards d'euros en 2026. Tout resposera-t-il sur une augmentation de la fiscalité pour les particuliers et les entreprises ? Non, le Premier ministre l'a affirmé. Toutefois, des pistes qui entraîneraient, plus ou moins directement, une augmentation du montant des impôts sont actuellement à l'étude.

A ce stade, plusieurs leviers seraient envisagés. Le plus avancé est la pérennisation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), ce nouvel impôt payé à partir de 250 000 euros de revenus par personne. Le second est de diminuer des crédits et/ou réductions d'impôts. Reste à savoir lesquelles, alors que la France en compte 467. Certaines sont déjà dans le viseur de la Cour des comptes (garde d'enfants, barème kilométrique)… François Bayrou suivra-t-il les recommandations de la juridiction, quitte à augmenter les impôts des ménages ? "Le Premier ministre s'est engagé, le président de la République également, à ne pas augmenter les impôts", a assuré la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, lors du Grand Jury RTL. La piste d'imposer davantage les retraités pourrait aussi être étudiée.

A l'heure actuelle, tout cela reste très hypothétique. François Bayrou a avancé le calendrier d'établissement du budget 2026 pour débuter les discussions dès le printemps 2025. Les arbitrages ne seront ensuite rendus qu'au cours de l'été. L'échéance a été fixée au 15 juillet. L'été s'annonce chaud. Et le débat parlementaire n'aura même pas encore commencé...