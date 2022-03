Koh Lanta : notes des candidats et récap de l'épisode 4

KOH LANTA 2022. Ce mardi, TF1 diffusait l'épisode 4 de Koh Lanta le totem maudit. Alors que l'affrontement entre les Rouges et Jaunes redouble d'intensité, les premières véritables tensions se font jour sur les campements. Découvrez les notes des candidats et notre récap.

[Mis à jour le 15 mars 2022 à 23h40] Comme souvent, l'épisode 4 a commencé par un affrontement sur une épreuve de confort pour les équipes jaunes et rouges. L'occasion pour les deux groupes de rivaliser dans une épreuve de force où il fallait empêcher deux candidats de tomber à l'eau en tirant une corde depuis la plage. A ce jeu-là, les Jaunes ont eu le meilleur alors que, chez les Rouges, n'ont semble-t-il pas pu compter sur Maxime pour tenir son rang. Le candidat parisien assume son erreur et, sur choix de l'équipe adverse, accompagne Jean-Philippe sur un îlot hostile où ils auront jusqu'à la tombée de la nuit pour trouver deux talismans qui les sauveront de la malédiction du totem maudit. Les deux hommes finissent par trouver les objets quelques minutes seulement avant la fin de la journée. De quoi faire repartir le moral des troupes le lendemain lors de l'épreuve d'immunité ! Les Jaunes, pendant ce temps, profitent d'une récompense ultra confort : l'arrivée de coussins, de nattes, d'un hamac ou encore de fauteuil et d'outils ainsi que des smoothies à déguster sur leur campement. Une récompense qui n'élude cependant pas le ressentiment de plus en plus fort que ressentent Olga et surtout Colin à l'encontre de Yannick, qu'ils considèrent comme trop directif et antipathique alors qu'il est globalement inactif sur le camp. Les tensions s'invitent dans Koh Lanta, le totem maudit !

Le lendemain, l'épreuve d'immunité reprend un grand classique de Koh Lanta : la course à l'aveugle avec des guides qui doivent donner de la voix pour mener leurs coéquipiers à bon port. Si les Jaunes assurent la première partie de la course, la construction de colonnes en relais leur fait perdre beaucoup de temps et finit par leur faire perdre l'épreuve. Dernière relayeuse à l'aveugle, Alexandra est pointée du doigt pour son manque d'écoute et son fort caractère. C'est aussi l'occasion pour Alexandra et Benjamin de se prendre la tête et de déterrer la hache de guerre, le comptable ne comprenant pas comment l'ancienne cheffe des Bleus a pu perdre autant de temps. Alexandra ne se laisse pas faire mais, à l'évidence, les deux candidats sont trop opposés pour pouvoir s'entendre.

Il est en tout cas temps pour l'équipe jaune de connaître un conseil d'élimination sous tensions puisque rien ne va plus entre Alexandra et Benjamin mais aussi Yannick a fait l'objet d'un grand déballage sur le campement. Le basketteur a reçu les critiques d'une bonne partie de ses coéquipiers, Olga, Colin en premier tandis que Bastien a confirmé tout en calmant le jeu. Sous le coup de deux bracelets maudits, Yannick va devoir corriger le tir s'il veut poursuivre l'aventure plus loin. C'est finalement entre Stéphanie, considérée comme peu fiable sur les épreuves, et Benjamin que l'élimination se joue. Strictement à égalité lors du vote, les deux candidats sur la sellette font face à un nouveau vote qui s'achève sur une nouvelle égalité parfaite ! C'est très rare mais l'épisode 4 de Koh Lanta le totem maudit s'est terminé sur une élimination au tirage au sort à l'aide de la fameuse boule noire. Malchanceux, c'est Benjamin qui a été éliminé de la sorte tandis que Stéphanie reste dans la course dans Koh Lanta 2022 !

Comme chaque semaine, nous vous proposons de voter pour vos candidats préférés de l'épisode 4 de Koh Lanta le totem maudit. Vous avez apprécié une action d'un aventurier ? Vous souhaitez récompenser son comportement ? Votez pour 4 candidats maximum qui vous ont plu cette semaine pour faire grimper leur note globale. Pour voir les résultats du sondage, il suffit d'y participer ci-dessous. La semaine dernière, sachez que c'est Jean-Charles qui a obtenu la majorité des votes des fans de Koh Lanta avec une note de 36%. L'ancien de l'équipe violette bat ainsi pour la première fois son comparse Yannick, qui perd sa couronne des épisodes 1 et 2. Le colosse basketteur est tout de même deuxième du classement des internautes avec une note de 33%. C'est Louana, cheffe de l'équipe rouge, qui ferme le podium cette semaine avec 28% des votes. Qui seront vos top candidats de l'épisode 4 de Koh Lanta cette semaine ? Votez ci-dessous !

Les candidats de Koh Lanta repartent à l'aventure dans les Philippines. Après une saison marquée par le retour d'anciens aventuriers emblématiques du programme de TF1, la saison 2022 voit le retour d'anonymes. Au total, ils seront 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes, à tenter l'aventure du totem maudit dans l'espoir de devenir le grand gagnant de la prochaine saison.

Koh Lanta est de retour pour une nouvelle saison, intitulée "Le totem maudit", en 2022. Celle-ci est à découvrir le mardi soir, à partir du 22 février. Chaque épisode sera diffusé sur TF1 dès 21h10, comme c'est habituellement le cas. La première chaîne a donc décidé de conserver le créneau du mardi soir, testé lors de la saison All Star en 2021, au lieu du vendredi soir comme c'était jusque-là traditionnellement le cas.

Fiche programme

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.

En raison d'accusations de tricheries qui impliquerait des finalistes du jeu d'aventure, il n'y a pas eu de gagnant à l'issue de la dernière saison de Koh Lanta, fin 2021. Une première dans le jeu d'aventure. Selon Le Parisien, c'est Claude Dartois qui aurait obtenu le plus de votes de ses partenaires et adversaires lors de l'ultime conseil. Mais les bulletins n'auront même pas été dépouillés... Diffusée le 4 juin 2021, la précédente finale de Koh Lanta (Les Armes secrètes) avait couronné Maxine, qui est donc la seule gagnante de Koh Lanta en 2021.