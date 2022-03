Koh Lanta : pourquoi il n'y a pas d'épisode ce soir ?

KOH LANTA 2022. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de Koh Lanta, le totem maudit. L'émission est en pause cette semaine en raison de la diffusion d'une rencontre sportive. Explications.

[Mis à jour le 29 mars 2022 à 20h30] C'est la règle sur TF1 : quand il y a football à la télé, tous les autres programmes sont bousculés. Pas même Koh Lanta n'échappe à ce mantra. Ce soir, alors que la chaîne devait diffuser l'épisode 6 de Koh Lanta, le totem maudit, les amateurs de football ont rendez-vous avec le match amical qui oppose l'équipe de France de Didier Deschamps à l'équipe d'Afrique du Sud. La rencontre a pour objectif de préparer les Bleus aux matchs de qualification à la Coupe du Monde qui a lieu au Qatar à la fin de l'année. Les équipes Rouges et Jaunes attendront donc une semaine de plus avant de poursuivre leur opposition aux Philippines, menée comme toujours par Denis Brogniart. En attendant, vous pouvez retrouver notre résumé de l'épisode précédent ci-dessous.

Résumé de l'épisode 5 de Koh Lanta 2022

L'aventure se poursuit aux Philippines dans Koh Lanta, le totem maudit. Ce mardi était diffusé l'épisode 5 de Koh Lanta 2022. Après l'élimination de Benjamin la semaine dernière, les Jaunes ont cherché à se remobiliser et quoi de mieux que la fameuse épreuve de la régate pour s'unir et faire front commun ? Sous l'égide de Bastien et Colin, les Jaunes ont construit deux embarcations, une pirogue et un radeau. Chez les Rouges, Géraldine a pris les choses en mains pour la construction des deux navires. Cette année, la régate s'est disputée en trois manches et consistait en une course-poursuite. Après une première manche très mal négociée par les Jaunes (partis dans le mauvais sens et donc vite rattrapé), les Rouges ont perdu la deuxième manche (Jean-Charles a d'ailleurs été pointé du doigt pour sa technique de rame peu efficace) mais, portés par un Bastien efficace, ce sont les Jaunes qui ont remporté l'épreuve. Accumulant les épreuves de confort, l'équipe jaune ajoute donc à toutes ses précédentes récompenses le kit de pêche !

Les Jaunes se rendent d'ailleurs vite compte que pêcher au harpon est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ils abandonnent finalement, conscients que cela leur demande beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Sur le camp rouge, Jean-Charles fait son méa culpa après la défaite lors de la régate mais c'est la santé de Jean-Philippe qui inquiète. En effet, celui-ci a les pieds enflés depuis la veille et doit subir de plus amples examens à l'infirmerie. Il quitte donc le camp temporairement et ne participera pas à l'épreuve d'immunité.

L'équipe rouge subit d'ailleurs une nouvelle malédiction du totem maudit : ils démarreront l'épreuve avec 20 secondes de retard. Un sérieux désavantage dans une course comme celle-ci mais les Rouges ne se laissent pas distancer. Ils remportent même l'épreuve en étant bien plus efficaces que les Jaunes sur la partie casse-tête finale. Les épisodes se suivent et se ressemblent en tout cas pour l'équipe jaune qui remporte certes les conforts mais va devoir se séparer d'un deuxième aventurier en deux épisodes.

Avant le conseil, les tensions réapparaissent une fois de plus sur le camp jaune dans l'épisode 5 de Koh Lanta le totem maudit. Stéphanie est une nouvelle fois pointée du doigt, comme la semaine dernière. Avec un collier d'immunité introuvable, la croupière tente cependant son va-tout et essaie d'orienter les voix sur une stratégie contre les ex-candidats Bleus. Elle cherche à faire éliminer Alexandra, qu'elle considère comme peu efficace, et ainsi casser le trinôme qu'elle forme avec Colin et Olga. Le conseil est à nouveau le théâtre d'un grand déballage à l'encontre de Yannick, surpris par les critiques formulées par Olga au sujet de son comportement. Stéphanie tente à nouveau de mettre en avant le péril que représentent les trois Bleus mais le vote ne lui donnera pas raison cette fois encore. Avec cinq vois à son encontre, Stéphanie quitte l'aventure à la fin de l'épisode 5 de Koh Lanta.

Stéphanie nous a accordé une interview pour évoquer l'épisode 5 de Koh Lanta le totem maudit mais aussi son parcours dans l'aventure de TF1. La croupière de poker explique notamment qu'elle aurait dû mieux négocier le début de l'aventure. Impressionnée par les candidats physiquement plus impressionnants qu'elle appelle des "golgoths", Stéphanie estime s'être "tiré une balle dans le pied" en se dénigrant face aux autres aventuriers qui, de fait, la croyaient moins performante que les autres. Dans l'impossibilité de montrer sa valeur dans les épreuves car empêchée par trois boules noires consécutives, Stéphanie s'est pourtant bien affairée sur le camp des Jaunes, notamment pour ce qui concerne le feu et la nourriture, mais cela n'a visiblement pas suffi à maintenir sa place dans le jeu. Découvrez l'interview de Stéphanie ci-dessous.

Comme chaque semaine, nous vous proposons de voter pour vos candidats préférés de l'épisode 5 de Koh Lanta le totem maudit. Vous avez apprécié une action d'un aventurier ? Vous souhaitez récompenser son comportement ? Votez pour 4 candidats maximum qui vous ont plu cette semaine pour faire grimper leur note globale. Pour voir les résultats du sondage, il suffit d'y participer ci-dessous. La semaine dernière, sachez que c'est Jean-Charles et Ambre qui ont obtenu la meilleure note avec 30% des voix. C'est la première fois qu'une femme est portée numéro 1 d'un épisode depuis le début de la saison dans notre sondage. Les deux candidats rouges ont donc viré en tête, Jean-Charles confirmant son statut, ayant déjà obtenu plusieurs podiums depuis le début de la saison. Le duo était suivi de Colin avec 29% des voix puis de Louana avec une note de 24%. Qui seront vos top candidats de l'épisode 5 de Koh Lanta cette semaine ? Votez ci-dessous !

Les candidats de Koh Lanta repartent à l'aventure dans les Philippines. Après une saison marquée par le retour d'anciens aventuriers emblématiques du programme de TF1, la saison 2022 voit le retour d'anonymes. Au total, ils seront 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes, à tenter l'aventure du totem maudit dans l'espoir de devenir le grand gagnant de la prochaine saison.

Koh Lanta est de retour pour une nouvelle saison, intitulée "Le totem maudit", en 2022. Celle-ci est à découvrir le mardi soir, à partir du 22 février. Chaque épisode sera diffusé sur TF1 dès 21h10, comme c'est habituellement le cas. La première chaîne a donc décidé de conserver le créneau du mardi soir, testé lors de la saison All Star en 2021, au lieu du vendredi soir comme c'était jusque-là traditionnellement le cas.

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.

En raison d'accusations de tricheries qui impliquerait des finalistes du jeu d'aventure, il n'y a pas eu de gagnant à l'issue de la dernière saison de Koh Lanta, fin 2021. Une première dans le jeu d'aventure. Selon Le Parisien, c'est Claude Dartois qui aurait obtenu le plus de votes de ses partenaires et adversaires lors de l'ultime conseil. Mais les bulletins n'auront même pas été dépouillés... Diffusée le 4 juin 2021, la précédente finale de Koh Lanta (Les Armes secrètes) avait couronné Maxine, qui est donc la seule gagnante de Koh Lanta en 2021.