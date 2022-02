Koh Lanta : vos notes des candidats 2022 en direct

KOH LANTA 2022. Koh Lanta marque son grand retour ce soir avec Koh Lanta, le totem maudit, une première saison 2022 disputée par 24 candidats. Notez vos aventuriers préférés en direct dans cet article tout au long de la soirée.

[Mis à jour le 22 février 2022 à 20h30] C'est le grand rendez-vous du mois sur TF1, Koh Lanta : le totem maudit, la première saison 2022 de Koh Lanta, débarque et avec elle 24 candidats prêts à en découdre pendant 40 jours aux Philippines avec un seul objectif : être le dernier qui empochera 100 000€. Cette saison marque les débuts d'une nouveauté : le totem maudit qui promet une malédiction immédiate à l'équipe ou au candidat qui perd une épreuve d'immunité ou de confort durant un épisode. Et ces malédictions seront difficiles dès le premier épisode !

Ce mardi soir, les téléspectateurs découvrent les vingt-quatre candidats mais aussi leurs équipes dans le premier épisode de Koh Lanta, le totem maudit. Il y aura forcément des candidats favoris qui vont se dégager. Ci-dessous, vous pouvez choisir jusqu'à 5 de vos tops candidats tout au long de la soirée. Vos votes détermineront ensuite une note en pourcentage pour chacun des candidats de Koh Lanta : le totem maudit. Quel aventurier deviendra votre favori ? Réponse dans les notes du sondage ci-dessous.

Les candidats de Koh Lanta repartent à l'aventure dans les Philippines. Après une saison marquée par le retour d'anciens aventuriers emblématiques du programme de TF1, la saison 2022 voit le retour d'anonymes. Au total, ils seront 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes, à tenter l'aventure du totem maudit dans l'espoir de devenir le grand gagnant de la prochaine saison.

Koh Lanta est de retour pour une nouvelle saison, intitulée "Le totem maudit", en 2022. Celle-ci est à découvrir le mardi soir, à partir du 22 février. Chaque épisode sera diffusé sur TF1 dès 21h10, comme c'est habituellement le cas. La première chaîne a donc décidé de conserver le créneau du mardi soir, testé lors de la saison All Star en 2021, au lieu du vendredi soir comme c'était jusque-là traditionnellement le cas.

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.

En raison d'accusations de tricheries qui impliquerait des finalistes du jeu d'aventure, il n'y a pas eu de gagnant à l'issue de la dernière saison de Koh Lanta, fin 2021. Une première dans le jeu d'aventure. Selon Le Parisien, c'est Claude Dartois qui aurait obtenu le plus de votes de ses partenaires et adversaires lors de l'ultime conseil. Mais les bulletins n'auront même pas été dépouillés... Diffusée le 4 juin 2021, la précédente finale de Koh Lanta (Les Armes secrètes) avait couronné Maxine, qui est donc la seule gagnante de Koh Lanta en 2021.