Koh Lanta : vos notes des candidats et le récap de l'épisode 2

KOH LANTA 2022. Que s'est-il passé dans l'épisode 2 de Koh Lanta, le totem maudit ? Lisez notre récap et découvrez les notes des internautes sur les candidats.

[Mis à jour le 1er mars 2022 à 23h40] L'épisode 2 de Koh Lanta : le totem maudit commence à l'aube du quatrième jour de l'aventure et force est de constater que les candidats commencent à être marqués par le début de jeu. Tous mangent très peu et le moral n'est pas forcément au beau fixe, surtout que les Violets et les Verts ont dû se séparer de Céline et de Lili après deux conseils. François appellent les Verts à se remobiliser et à "ne rien lâcher." L'épreuve de confort promet d'ailleurs une nouvelle intervention du totem maudit : il faut donc ne pas perdre. Les trois équipes sont réparties sur une plateforme en triangle où deux groupes doivent garder l'équilibre au bout d'une corde. Si les uns lâchent, les autres perdent. L'épreuve reste indécise un moment et, malgré de beaux efforts, les Verts finissent par tomber les premiers, pointant notamment du doigt Franck dont les bras ont lâché visiblement trop tôt. La victoire va aux Violets avec Bastien et Matteo qui l'emportent haut la main face à Colin et Fouzi chez les Bleus.

Setha et Ambre changent d'équipe

C'est une nouvelle défaite pour les Verts qui doivent à nouveau subir le courroux du totem maudit. Cette fois, les vainqueurs de l'épreuve ont le droit de choisir un de leur candidat qui rejoindra leur équipe contre l'un des leurs. Un échange standard en somme. Les Violets hésitent, parlementent… jusqu'à ce que Setha se porte volontaire pour aller dans l'équipe adverse tandis qu'Ambre, jugée agréable, intègre les Violets. Les Verts, qui font grise mine au départ, se rendent vite compte que l'arrivée de Setha, capable de trouver de la nourriture un peu partout sur l'île changera tout pour eux sur le camp. Les Violets, quant à eux, sont ravis de découvrir Ambre. L'ex-Verte découvre d'ailleurs un camp où il y a de quoi manger ! Et d'autant plus maintenant qu'un Philippin leur apprend ce qui peut se manger sur leur île.

"Les Verts, c'est la galère !", Franck quitte l'aventure

L'aventure ne commence pas sous les meilleurs auspices pour l'équipe verte qui n'a gagné aucune épreuve pour l'instant et a subi deux fois la malédiction du totem. François se souvient d'ailleurs des mots de Bertrand-Kamal de Koh Lanta les quatre terres : "Les Verts, c'est la galère !" Cela n'a jamais été aussi vrai puisque le doyen Franck annonce à se camarades qu'il abandonne Koh Lanta, le totem maudit. En cause, un manque de plaisir dans le jeu. Auprès de ses coéquipiers, qui savent qu'il ne sera pas remplacé, cette décision passe mal. Malgré les suppliques des Verts puis de Denis Brogniart, Franck a fait son choix : ils s'en va. Passablement agacés, ses anciens camarades ne décolèrent pas. Nicolas conclut "Franck n'existe plus pour nous. C'est fini, ça." Face aux autres aventuriers, Jean-Philippe annonce que Franck est parti et que "la médiocrité n'a pas sa place dans Koh Lanta." Ambiance…

Lors de l'épreuve d'immunité, les Bleus, propulsés par un Benjamin monstrueux, remportent une nouvelle fois le totem et peuvent se permettre une nouvelle semaine l'esprit tranquille. Arrivés derniers, les Violets connaissent à nouveau les plaisir du conseil d'élimination et surtout des négociations interminables pré-conseil. Deux candidats sont pointés du doigt : Stéphanie, en retrait sur les épreuves, et Matteo, son binôme critiqué pour son attitude jugée trop pessimiste. Le duo passe une bonne partie de la journée à chercher un collier d'immunité mais sans succès. Au bout du compte, Matteo est éliminé de Koh Lanta, le totem maudit. Très déçu, le jeune danseur n'aura pas pu montrer tout ce dont il était capable.

Cette semaine encore, nous vous proposons de voter en direct pour les candidats que vous préférez dans Koh Lanta le totem maudit épisode 2. Choisissez un maximum de 4 candidats qui vous ont marqué dans l'épisode et votez ainsi pour celui qui sera votre top aventurier cette semaine. La semaine dernière, c'est Yannick que vous aviez plébiscité puisque 43 % des votes étaient allés vers lui. Jean-Charles était sur la deuxième marche du podium avec 38 % des voix tandis que Maxime clôturait le podium avec 34 % des votes. Vers un nouveau podium cette semaine ? A vos votes !

Les candidats de Koh Lanta repartent à l'aventure dans les Philippines. Après une saison marquée par le retour d'anciens aventuriers emblématiques du programme de TF1, la saison 2022 voit le retour d'anonymes. Au total, ils seront 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes, à tenter l'aventure du totem maudit dans l'espoir de devenir le grand gagnant de la prochaine saison.

Koh Lanta est de retour pour une nouvelle saison, intitulée "Le totem maudit", en 2022. Celle-ci est à découvrir le mardi soir, à partir du 22 février. Chaque épisode sera diffusé sur TF1 dès 21h10, comme c'est habituellement le cas. La première chaîne a donc décidé de conserver le créneau du mardi soir, testé lors de la saison All Star en 2021, au lieu du vendredi soir comme c'était jusque-là traditionnellement le cas.

En raison d'accusations de tricheries qui impliquerait des finalistes du jeu d'aventure, il n'y a pas eu de gagnant à l'issue de la dernière saison de Koh Lanta, fin 2021. Une première dans le jeu d'aventure. Selon Le Parisien, c'est Claude Dartois qui aurait obtenu le plus de votes de ses partenaires et adversaires lors de l'ultime conseil. Mais les bulletins n'auront même pas été dépouillés... Diffusée le 4 juin 2021, la précédente finale de Koh Lanta (Les Armes secrètes) avait couronné Maxine, qui est donc la seule gagnante de Koh Lanta en 2021.