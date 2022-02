Koh Lanta : vos notes sur les candidats et le récap de l'épisode 1

KOH LANTA 2022. TF1 a diffusé le premier épisode de Koh Lanta : le totem maudit ce mardi 22 février. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les 24 candidats. Lisez notre récap et découvrez les notes des candidats.

[Mis à jour le 22 février 2022 à 23h45] Le premier épisode d'une saison de Koh Lanta a toujours la lourde tâche de présenter tous les participants mais aussi de les répartir en équipes et de les opposer dans diverses épreuves avant d'organiser une ou plusieurs éliminations. Il y avait donc fort à faire pour cet épisode 1 de Koh Lanta : le totem maudit. Et il n'y a pas eu de round d'observation puisque la saison a commencé directement par une première épreuve qui a eu pour vocation de nommer les chefs d'équipe. Arrivée première, Alexandra est devenue capitaine des Bleus tandis que Jean-Philippe, arrivé deuxième, est désormais chef de l'équipe verte. Tous deux ont choisi Céline, qu'ils considéraient comme plus faible, comme capitaine de l'équipe violette. Car oui, il y a trois équipe dans cette saison comme en 2020 dans Koh Lanta, les quatre terres.

Mais ce n'est pas tout puisque cette première épreuve a également vu l'arrivée d'un petit nouveau : le fameux totem maudit qui promet une malédiction à ceux qui perdent une épreuve. Lily et Yannick ont eu le malheur d'étrenner la première malédiction du totem dans l'épisode 1. Tous deux ont été munis d'un bracelet maudit, un bracelet noir qui signifie qu'à chaque conseil (et ce jusqu'au conseil de la réunification) ils devront mettre un vote à leur encontre dans l'urne. Un gage particulièrement difficile à digérer. Notez d'ailleurs que si l'un ou l'autre vient à être éliminé avant la réunification, ils légueront leur bracelet à un autre aventurier. A la fin de l'épreuve, les trois capitaines se sont répartis les 21 autres candidats comme suit :

Equipe bleue : Alexandra, Maxime, Fouzi, Colin, Olga, Géraldine, Samira, Benjamin.

Alexandra, Maxime, Fouzi, Colin, Olga, Géraldine, Samira, Benjamin. Equipe verte : Jean-Philippe, François, Pauline, Ambre, Nicolas, Franck, Louana, Lili.

Jean-Philippe, François, Pauline, Ambre, Nicolas, Franck, Louana, Lili. Equipe violette : Céline, Yannick, Bastien, Jean-Charles, Anne-Sophie, Setha, Stéphanie, Matteo.

Franck goûte un tarot non comestible !

Les trois équipes ont ensuite été dispatchées dans la province de Palawan aux Philippines et ont commencé à édifier leur camp. Petite particularité, la production ne leur a pas donné de riz pour les premiers jours mais des bambous pour surélever leur cabane en raison des serpents qui habitent la zone. Ambiance… Cette première fin de journée a permis aux candidats de trouver leur point d'eau mais aussi de commencer à édifier leur cabane. Les téléspectateurs ont également été témoins d'un premier grand moment offert par Franck qui, bille en tête, s'est mis à goûter une plante suspecte pour savoir s'il s'agissait bien de manioc ou non. Malheureusement, il s'agissait de tarot sauvage, une plane non comestible et très urticante dont il a eu beaucoup de mal à se remettre. Le doyen de la saison a passé plusieurs minutes, l'air hagard, la bouche et la langue engourdie. "J'ai l'impression d'avoir eu la bouche et la langue… Je dirais pas paralysée mais c'est une sensation que j'ai jamais connue !" On ne l'y reprendra pas !

Qui a été éliminé dans l'épisode 1 de Koh Lanta ?

Après une nuit sous une pluie torrentielle, les trois équipes se sont retrouvées pour la première épreuve d'immunité. Attachés les uns aux autres, les aventuriers des trois équipes devaient tirer des élastiques en même temps pour atteindre des plots posés de plus en plus loin sur la plage. Malgré une vaillante opposition chez les Verts et les Violets, ce sont les Bleus qui se sont imposés sans vraiment sourciller. Arrivés derniers, les Verts ont dû faire face à un conseil d'élimination immédiat. C'est Lili, qui avait déjà un vote d'emblée contre elle, qui a été éliminée avec 8 voix à son encontre. Lili a d'ailleurs dû transmettre son bracelet maudit à Pauline, qui subira la malédiction pour le reste de l'aventure.

Les Violets ne s'en tirent pas non plus à bon compte puisqu'eux aussi ont perdu l'épreuve d'immunité. Ils ont cependant une peu de temps pour se préparer au conseil d'élimination. Les tractations vont bon train et plusieurs noms ressortent : d'un côté Céline, qui n'a pas brillé par ses compétences lors de l'épreuve d'immunité, de l'autre Stéphanie que Céline et Setha espèrent éliminer pour se sauver elles-mêmes. Alliées, Céline et Setha tentent le tout pour le tout : un bluff au faux collier d'immunité qui pourraient suffisamment disperser les votes pour les mettre hors de danger. Mais les autres candidats ne s'y font pas prendre : Céline est éliminée avec 4 votes à son encontre tandis que Stéphanie et Setha ont récolté deux votes et Yannick un (celui du bracelet maudit). Céline quitte donc l'aventure, éliminée après deux jours dans Koh Lanta le totem maudit. Ci-dessous, découvrez les notes des téléspectateurs sur les candidats de Koh Lanta épisode 1.

Ce mardi soir, les téléspectateurs ont découvert les vingt-quatre candidats mais aussi leurs équipes dans le premier épisode de Koh Lanta, le totem maudit. Il y aura forcément des candidats favoris qui vont se dégager. Ci-dessous, vous pouvez choisir jusqu'à 5 de vos tops candidats. Vos votes détermineront ensuite une note en pourcentage pour chacun des candidats de Koh Lanta : le totem maudit. Quel aventurier deviendra votre favori ? Réponse dans les notes du sondage ci-dessous.

Les candidats de Koh Lanta repartent à l'aventure dans les Philippines. Après une saison marquée par le retour d'anciens aventuriers emblématiques du programme de TF1, la saison 2022 voit le retour d'anonymes. Au total, ils seront 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes, à tenter l'aventure du totem maudit dans l'espoir de devenir le grand gagnant de la prochaine saison.

Koh Lanta est de retour pour une nouvelle saison, intitulée "Le totem maudit", en 2022. Celle-ci est à découvrir le mardi soir, à partir du 22 février. Chaque épisode sera diffusé sur TF1 dès 21h10, comme c'est habituellement le cas. La première chaîne a donc décidé de conserver le créneau du mardi soir, testé lors de la saison All Star en 2021, au lieu du vendredi soir comme c'était jusque-là traditionnellement le cas.

Fiche programme

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.

En raison d'accusations de tricheries qui impliquerait des finalistes du jeu d'aventure, il n'y a pas eu de gagnant à l'issue de la dernière saison de Koh Lanta, fin 2021. Une première dans le jeu d'aventure. Selon Le Parisien, c'est Claude Dartois qui aurait obtenu le plus de votes de ses partenaires et adversaires lors de l'ultime conseil. Mais les bulletins n'auront même pas été dépouillés... Diffusée le 4 juin 2021, la précédente finale de Koh Lanta (Les Armes secrètes) avait couronné Maxine, qui est donc la seule gagnante de Koh Lanta en 2021.