Dans les toilettes de Miss France... Les révélations de Sylvie Tellier qui pourraient ternir le concours

Le concours Miss France, symbole de beauté et d'élégance, pourrait être ébranlé par des confidences bien plus sordides de Sylvie Tellier dans son autobiographie...

Sylvie Tellier n'est plus, depuis un an, la grande patronne du concours Miss France. Celle qui a succédé à Geneviève de Fontenay, non sans grabuge à l'époque, a été directrice générale de la société Miss France pendant près de 15 ans et est désormais libérée de ses obligations. Notamment ses obligations de confidentialité et de retenue. Dans son autobiographie "Couronne et Préjugés", publiée ce mercredi 29 mai (Fayard), celle qui fut le visage du célèbre concours dévoile des aspects méconnus et parfois controversés de celui-ci.

Elle même Miss France en 2002, Sylvie Tellier aborde entre autres les risques de la notoriété apportée par le concours, notamment quand celle-ci est basée en grande partie sur l'apparence physique. Evoquant notamment les violentes critiques qu'elle a reçues après avoir posté une photo en maillot de bain, elle prévient : "Quand on s'expose sur les réseaux sociaux, on prend le risque de ce genre de commentaires", tout en ajoutant être "blindée". "Je m'en fous complet, mais c'est vrai que quand je lis ça, je me dis, comment voulez-vous que nos enfants ne se sentent pas harcelés, mal dans ce monde aussi malveillant", souligne-t-elle.

Sylvie Tellier ne manque pas de rappeler les débuts difficiles de sa carrière au sein de Miss France, marqués par des échanges tendus avec des figures de l'organisation. Elle raconte avoir été mal accueillie par Xavier, le fils de Geneviève de Fontenay, qui lui aurait méprisamment dit de s'occuper des petits fours, malgré ses qualifications supérieures. Son livre évoque aussi les tensions entre les participantes, citant des conflits entre des miss célèbres, comme Sonia Rolland et Élodie Gossuin.

Mais en marge de cette autobiographie, Sylvie Tellier fait aussi des révélations bien plus dérangeantes. Dans un entretien avec Yves Jaeglé, publié dans Le Parisien, elle se montre critique envers des pratiques qui ont pu avoir cours dans le grand show, y compris des interactions entre des jurés et des candidates qu'elle a elle-même observées. Se basant sur la lecture de son autobiographie, le journaliste rappelle ainsi que Sylvie Tellier a pu tomber, "après le gala, sur des candidates aux toilettes avec des hommes du jury"… Ce qu'elle confirme sans ciller !

"Je ne donne pas de noms. Ça existait, on le savait. C'est humain", explique-t-elle en effet, mettant ces "rencontres" sur le compte de l'attrait du pouvoir. "Dans cette période #MeToo, on peut quand même le dire, le pouvoir de tous ces hommes grands, beaux, puissants, qui ont réussi, ça attire. Ça peut faire tourner la tête des Miss, comme ce qui se passait ailleurs", confie-t-elle, se contentant de parler de "grands acteurs, de grands chanteurs, de grands réalisateurs".

D'aucuns rappellent que ces révélations interviennent dans un contexte de promotion pour un livre, vendu comme un révélateur des coulisses du plus grand concours de beauté de France. Un contexte où le buzz a évidemment un rôle à jouer. Dans les faits, la lecture du livre en dira à peine plus sur les dessous peu reluisants d'un concours de moins en moins en phase avec son époque.