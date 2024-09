Scènes de ménages : Claudia Mongumu et Ryad Baxx écartés et M6 accusée de racisme, les clés de l'affaire

C'est la polémique TV de la semaine. Mediapart a accusé M6 d'avoir écarté un des couples de son programme Scènes de ménage, car "racisé"...

M6 a été visé par Mediapart cette semaine, dans une enquête sur la mise à l'écart d'un des duos de Scènes de ménage, son programme humoristique court de début de soirée, qui tourne en dérision la vie amoureuse, familiale et professionnelle de plusieurs couples issus de différentes générations. Dans un long article publié jeudi, le site d'investigation indique que Claudia Mongumu et Ryad Baxx, qui incarnaient depuis 2021 Jalil et Louise, ont été écartés de la pastille humoristique à succès car leur couple n'aurait pas été assez "universel". Comprendre, trop "racisé", selon la traduction de Mediapart.

Scène de ménages avait en effet annoncé changer son casting en juillet dernier, le couple formé par Louise, restauratrice d'origine congolaise et Jalil, pompier d'origine algérienne, étant retiré des saynètes proposées chaque soir pour réduire "le nombre de couples de la série", indiquait la chaîne. Pour l'instant, cette disparition n'a pas encore été vue par les téléspectateurs, les scènes du couple déjà tournées étant diffusées jusqu'en septembre 2025. Un nouveau duo va faire son arrivée dans la série début 2025, joué par Élodie Poux et Majid Berhila.

Qu'est-il reproché à M6 dans Mediapart ?

L'enquête de Mediapart met en avant des témoignages, des captures d'écrans d'échanges par mail et même des enregistrements qui prouveraient que le couple retiré du programme l'a été pour des raisons raciales. Claudia Mongumu elle-même a témoigné de sa mise à l'écart pour ses origines et sa couleur de peau. Si la chute des audiences a été invoquée par M6, l'argumentaire de Quentin de Revel, le directeur de la fiction de M6, capté dans un enregistrement audio, aurait été différent auprès des acteurs. "À nos yeux, vous étiez le couple le moins mature. (...) Je trouve que votre couple ne raconte pas quelque chose de suffisamment universel", aurait-il indiqué, invoquant "un truc qui ne prend pas, un truc où on se reconnaît moins, quoi". M6 aurait interdit aux deux comédiens d'évoquer publiquement leur départ.

Alors que Le Parisien enquêtait lui aussi sur cette affaire, Mediapart produit également des "éléments de langages" qui devaient être envoyés au quotidien et dans lesquels M6 faisait dire à Claudia Mongumu et Ryad Baxx qu'ils avaient "décidé d'arrêter la série pour travailler sur d'autres projets". Une explication démentie par Claudia Mongumu, qui a refusé de "participer de près ou de loin à une mascarade pour préserver M6". Ce à quoi la chargée de communication de la chaîne aurait répondu qu'il fallait "trouver un mensonge quoi qu'il arrive".

"Nous n'avons cessé d'être invisibilisés", estime aussi la comédienne, qui affirme que le couple posait problème à M6 depuis le départ et qui s'en est émue par mail auprès de la directrice adjointe de la fiction de M6 dès janvier 2023. L'agence des deux comédiens aurait même envoyé, fin 2023, un signalement pour pointer cette inégalité de traitement.

Quelle est la réponse de M6 aux accusations ?

M6 s'est défendue dans Mediapart de toute forme de racisme ou d'invisibilisation. Dans un communiqué publié après la publication de l'article, la chaîne dit aussi sa "consternation" vis-à-vis des "sous-entendus sont honteux et calomnieux" relayés par le site. Elle rappelle que c'est elle qui, initialement, a mis ce couple à l'antenne, comme d'autres personnages représentant la diversité dans Scène de ménage, et cite des "événements médias" mettant en avant Claudia Mongumu et Ryad Baxx entre 2021 et 2024.

"En 3 ans de Scènes de Ménages, Claudia Mongumu et Ryad Baxx ont joué dans près de 1100 séquences de la série, ce qui montre l'implication de M6 quant à la visibilité de ce couple et l'importance qui leur a été accordée", peut-on lire. "Le couple n'a malheureusement pas connu le succès escompté auprès des téléspectateurs, nous assumons en tant que diffuseur et producteur notre responsabilité quant à l'écriture des situations ou la mise en scène. (...) Il n'y a jamais eu de volonté 'd'invisibiliser'", promet encore M6 qui ajoute que, "comme évoqué lors de l'annonce de leur départ, M6 et Kabo souhaitent continuer à proposer des projets à Claudia Mongumu et Ryad Baxx. Claudia Mongumu aura notamment un rôle dans la série Clean que nous venons de tourner. Ryad Baxx a un rendez-vous avec la chaîne prévu la semaine prochaine. Sous-entendre que M6 n'a pas souhaité soutenir le couple incarné par Claudia Mongumu et Ryad Baxx pour des motifs raciaux est donc parfaitement mensonger".