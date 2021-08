"Scènes de ménages : qui sont les acteurs qui incarnent Jalil et Louise ?"

SCENES DE MENAGES. Un nouveau couple arrive dans le programme de M6 : Jalil et Louise, joués par Ryad Baxx et Claudia Mongumu, sont les nouveaux personnages de Scènes de ménages. Portrait des acteurs.

[Mis à jour le 23 août 2021 à 20h00] Un nouveau couple arrive dans Scènes de ménages pour la 13e saison : dès le 23 août 2021, Jalil et Louise apportent de nouvelles intrigues à la fiction quotidienne de M6. Dans la série, ce nouveau duo décide de changer totalement de vie pour ouvrir leur propre restaurant. Ils sont joués par Claudia Mongumu et Ryad Baxx. La première, qui incarne Louise, est principalement actrice de théâtre. Elle a auparavant joué dans le film "L'extraordinaire voyage du Fakir" (2017), et trouve ici son premier rôle d'ampleur. Ryad Baxx, qui joue Jalil, a fait des apparitions dans "Just Sam" (2015) et "Collide" (2019). Nul doute que ces rôles dans Scènes de ménages vont les propulser sur le devant de la scène et les faire connaître auprès du grand public.

Du côté des autres couples de Scènes de ménages, la saison 13 promet d'être explosive. Liliane craque à cause de la construction d'un immeuble en face de chez elle, tandis que José se retrouve chargé d'une mission pour le ministère de la transition écologique. Huguette et Raymond profitent du remplacement de leur concierge pour ennuyer leurs voisins. De son côté, Fabien envisage une reconversion professionnelle tandis que son ex rejoint le collège. Camille et Philippe se retrouvent à garder un enfant, et Léo et Leslie se retrouvent à devoir payer un loyer, ce qui apporte de nouvelles difficultés au jeune couple... Scènes de ménages est diffusé à 20h30 du lundi au vendredi sur M6.

Synopsis - Vie amoureuse, familiale, professionnelle... Suivez le quotidien parfois explosif de plusieurs couples issus de différentes générations dans des pastilles humoristiques.

Gérard Hernandez : Raymond (depuis la saison 1)

Marion Game : Huguette (depuis la saison 1)

Frédéric Bouraly : José (depuis la saison 1)

Valérie Karsenti : Liliane (depuis la saison 1)

Loup-Denis Elion : Cédric (saison 1 à 10)

Audrey Lamy : Marion (saison 1 à 10)

David Mora : Fabien (depuis la saison 3)

Anne-Élisabeth Blateau : Emma (depuis la saison 3)

Grégoire Bonnet : Philippe (depuis la saison 7)

Amélie Etasse : Camille (depuis la saison 7)

Vinnie Dargaud : Léo (depuis la saison 10)

Claire Chust : Leslie (depuis la saison 10)

Ryad Baxx : Jalil (depuis la saison 13)

Claudia Mongumu : Louise (depuis la saison 13)

Scènes de ménages est une série humoristique diffusée sur M6. La saison 13 est à découvrir à partir du 23 août 2021 sur la sixième chaîne. Le quotidien des différents couples mis en scène est à suivre du lundi au vendredi à partir de 20h30. L'émission est également disponible en replay streaming sur le site 6play, tandis que les saisons précédentes sont à retrouver en intégralité sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.