Incident dans TPMP : "Je vais vous dire pourquoi il était venu"... L'homme qui s'est jeté sur Cyril Hanouna était un fan

Grosse frayeur sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste" mardi, lorsqu'un homme a bondi des gradins pour se jeter sur l'animateur vedette Cyril Hanouna.

Mardi soir, aux alentours de 20h, le direct de l'émission Touche Pas à Mon Poste sur C8 a été perturbé par un événement inattendu. Au moment où l'avocat controversé Fabrice Di Vizio faisait son entrée sur le plateau, un jeune homme assis au troisième rang des gradins a soudainement sauté pour atterrir près de la table des chroniqueurs. Sa chute a provoqué un début de panique, avant que les agents de sécurité ne le maîtrisent rapidement pour le conduire vers la sortie.

Si la séquence a provoqué plus de peur que de mal, l'incident, très rare à la télévision, a secoué l'équipe de l'émission et son public. L'animateur Cyril Hanouna a rapidement tenu à rassurer les téléspectateurs à l'antenne : "On a des infos sur ce qu'il s'est passé. C'est une personne qui est venue plusieurs fois, entre cinq et dix fois. Ça fait plusieurs fois que les agents de sécurité le trouvent un peu bizarre. Il est venu seul. Il a été sorti par notre équipe de sécurité. Bravo à eux pour leur réactivité", a-t-il indiqué.

L'animateur vedette a ensuite confié avoir eu très peur, notamment pour ses chroniqueurs assis à la table. "Je vous le dis, Kelly et Thomas, on a eu très peur pour vous", a-t-il déclaré. La chroniqueuse Kelly Vedovelli, installée juste à côté de l'endroit où l'homme a atterri, était particulièrement choquée : "J'ai cru que c'était ma dernière heure. Sur le coup quand quelqu'un arrive et vous saute dessus par-derrière…". Son voisin Thomas Guénolé a renchéri : "Il aurait eu le temps de la frapper".

"C'était pas un gars de l'Arcom", plaisante Cyril Hanouna

Cyril Hanouna a également mentionné un tweet posté sur X par l'auteur de l'incident. "Je me suis fait virer de TPMP, je vous expliquerai ma connerie", a expliqué laconiquement le perturbateur. "Je vais vous dire un peu pourquoi il était venu. Apparemment, il voulait me parler, il voulait me dire qu'il m'aimait", a expliqué Cyril Hanouna. Toujours en froid avec Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui a décidé de priver C8 de fréquence à partir du 1er mars, l'animateur a même lancé ensuite avec humour : "C'était pas un gars de l'Arcom".

Cet incident rappelle la proximité parfois extrême qui peut exister entre "baba" et ses fans, à qui la star de C8 - une fois n'est pas coutume - a demandé un peu de retenue. "Ne le faites pas. Sachez-le, ne le faites pas. Ça s'est bien passé pour lui mais ça peut aller loin et vraiment partir en cacahuètes totale", a prévenu Cyril Hanouna. Lui même toujours très tempéré et mesuré, il a ensuite affirmé que si l'intrus "voulait faire le buzz", même lui pouvait mal réagir : "là j'étais à deux doigts de frapper". Les "fanzouzes" sont prévenus.