"Mariés au premier regard : couples, experts… Les nouveautés de la saison 2023"

MARIES AU PREMIER REGARD 2023. La saison 7 de Mariés au premier regard est diffusée sur M6 ce lundi 20 mars 2023.

[Mis à jour le 20 mars 2023 à 17h20] La nouvelle saison de Mariés au premier regard débute sur M6 ce lundi 20 mars 2023. Pour cette septième édition, la sixième chaîne a prévu plusieurs nouveautés. D'abord, pour la première fois depuis le lancement du programme en France, on pourra suivre l'évolution d'un couple d'hommes, tandis qu'un candidat de 50 ans sera également présent dans l'espoir de trouver le grand amour.

Mariés au premier regard se distingue en cette saison 2023 par l'arrivée d'un nouveau binôme d'experts. Pascal de Sutter ne sera plus présent dans l'émission de M6, remplacé par le thérapeuthe et sexologue Gilbert Bou. La psychologue Estelle Dossin reste présente à ses côtés pour former et suivre les couples de l'émission. Cette année, ils ont formé sept couples près à se marier, sur 25 000 candidatures reçues. Un nouvel épisode est diffusé chaque lundi à 21h10 sur M6.