"Mask Singer : Gilbert Montagné était L'Arbre, indices et théories de l'épisode 6"

MASK SINGER 2022. TF1 diffusait la demi-finale de Mask Singer saison 3 ce 6 mai. L'Arbre a été éliminé et il s'agissait de Gilbert Montagné sous le masque. Kendji Girac était l'enquêteur star.

00:29 - Valérie Bègue peut-elle être la Banane ? FIN DU DIRECT - Le nom de l’ancienne Miss France, Valérie Bègue, est très évoqué pour la Banane. Même si Élodie Gossuin est aussi citée, plus d’indices pointent en direction de Valérie Bègue. Une baguette de pain a plusieurs fois été associée à la Banane ainsi qu’une paire de lunettes aux couleurs de la France, qui pourraient représenter le rôle national incarné par Valérie Bègue mais aussi Élodie Gossuin en tant que Miss France. La Banane a plusieurs fois prononcé le mot Jazz, qui est aussi le prénom de la fille de Valérie Bègue. Enfin, l’indication de la ville de Marseille liée à la Banane peut évoquer la ville où Valérie Bègue s’est mariée et où elle a vécu avec son ex-époux Camille Lacourt et leur fille. Mais l’évocation de médailles remportées et de billets de 50 euros demeure inexpliquée. 00:04 - Qui peut être le Cerf ? Les dernières théories Au fur et à mesure des épisodes, les théories sur chaque personnage se précisent évidemment. Et pour le Cerf, le nom de Laurent Ournac revient très souvent. Entre l’angelot pouvant évoquer « Camping Paradis », série dans laquelle il joue mais aussi « Joséphine Ange gardien » autre série phare de TF1 ou l’aspect romantique du personnage, sachant que Laurent Ournac a commencé sa carrière dans l’émission « Mon incroyable fiancé », en passant par ses performances vocales incroyables alors que Laurent Ournac a déjà chanté en public, ou encore l’indication que le Cerf a eu entre les mains « les rênes de gros programmes », beaucoup d’indices pointent en effet vers Laurent Ournac, ancien animateur de Danse avec les Stars. 06/05/22 - 23:36 - Les indices qui auraient pu mettre sur la piste de Gilbert Montagné sous L’Arbre Voici quelques indices qui pouvaient permettre de deviner que Gilbert Montagné se cachait sous le masque de L’Arbre. Le personnage avait déclaré « Quand on a été couvert d’or à moins de 20 ans, ça marque » en parlant du disque d’or reçu à 19 ans pour la chanson The Fool. Le chiffre 50 faisait référence aux 50 ans de The Fool et aux 50 ans de carrière du chanteur. « J’ai accompagné les moments joyeux des gens, les moments importants », référence aux chansons de Gilbert Montagné présentes dans tous les événements importants comme les mariages. Le mot indice « oreiller » mettait sur la piste du titre « on va s’aimer » puisque ce mot y est mentionné. 06/05/22 - 23:13 - Gilbert Montagné était L'Arbre ! L'Arbre a été démasqué et il s'agissait de Gilbert Montagné sous le masque. Aucune surprise pour le jury de Mask Singer ou les internautes puisque le nom du chanteur était évoqué depuis le premier épisode, notamment en raison de sa voix gospel. 06/05/22 - 22:58 - Denitsa Ikonomova est-elle le Papillon ? Alors que le Papillon est qualifié pour la finale de Mask Singer saison 3, tout le monde est persuadé qu’il s’agit de Denitsa Ikonomova sous le masque. Analysons les indices en notre possession pour vérifier cette hypothèse. Le Papillon est une femme, de relativement petite taille et parlant bien anglais. Jusque-là, Denitsa Ikonomova convient. Son objet indice est un totem de Koh-Lanta qui peut aller avec Laurent Maistret, avec qui Denitsa Ikonomova a remporté une édition de Danse avec les Stars. Le Papillon a aussi déclaré avoir remporté son plus grand nombre de victoire en France, un indice encore une fois en adéquation avec la recordwoman de DALS. Il est donc très vraisemblable que ce soit bien la jeune femme sous le masque du Papillon. 06/05/22 - 22:51 - Nouvelle fournée d'indices sur L'Arbre Pour L’Arbre, elle est venue l’heure des nouveaux indices. Et le premier dévoilé ne pourrait être plus en adéquation avec le nom de Gimlbert Montagné puisque L’Arbre déclare être heureux de se retrouver « sous les sunlights de cette sixième soirée ». Comment ne pas penser alors au titre « Les sunlights des Tropiques » ? « J’ai eu l’opportunité d’effectuer des missions politiques » ajoute encore L’Arbre. Or, Gilbert Montagné a été chargé du handicap à l’UMP et s’est présenté aux élections régionales dans l’Allier en 2010. 06/05/22 - 22:37 - Les derniers indices en date sur la Banane Un nouveau magnéto sur la Banane est diffusé. Plusieurs allusions aux automobiles sont effectuées, une serre et une coiffe d’Indien sont exposées. Le personnage confie « avoir la santé ». Le jury est perdu sur qui peut se dissimuler sous ce costume. Seul Jarry a une hypothèse, celle de Nathalie Simon, sportive devenue animatrice de télévision. "Je me suis déjà retrouvée à un festival avec Alessandra", déclare la Banane. 06/05/22 - 22:14 - Quelqu’un d’autre que Gilbert Montagné peut-il se cacher sous le masque de L’Arbre ? Cela fait quasiment depuis le début que le nom de Gilbert Montagné est annoncé pour L’Arbre. Beaucoup d’indices semblent concorder avec ce nom, comme la statue de la Liberté, pouvant aller avec l’album « Liberté » du chanteur, le dictionnaire franco-anglais allant avec la période où Gilbert Montagné a habité aux États-Unis. Mais d’autres noms sont-ils invoqués ? Michaël Gregorio est évoqué mais les internautes parlent aussi de Marc-Antoine Le Bret, en plaisantant bien sûr. Mais après tout, après la Tigresse et le Crocodile, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? 06/05/22 - 22:08 - Ce qu'on sait du Cerf avec les derniers indices Un rôle en particulier lui colle à la peau selon le Cerf. Le nombre 78 est écrit derrière le personnage, ce qui, selon les internautes, pourrait évoquer le nombre de kilos perdus par Laurent Ournac lors de son régime. Une photo de Vanessa Demouy est affichée derrière le Cerf. « L’opération séduction a fonctionné » dit encore le personnage qui impressionne Kendji Girac par sa performance vocale. Le Cerf confie avoir déjà rendu service à Camille Combal. 06/05/22 - 21:53 - Les derniers indices sur le Papillon Dans un nouveau magnéto, le Papillon déclare : « Il faut savoir prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur », « J'ai déjà reçu assez de prix pour ne pas courir après la gloire ». Le personnage déclare avoir reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière même s’il n’est « aussi vieux que ça ». La musique de Titanic est mise en avant ainsi que de la neige. Enfin, Kendji Girac confesse que le Papillon a fait une pub qui a été vue des millions de fois. Elle a travaillé pour la même série qu’Anggun, un des « Coup de foudre", série diffusée sur TF1. 06/05/22 - 21:26 - Les indices sur l’enquêteur star caché sous le masque de Loup La personnalité répond oui au fait qu’on le connaît en tant que chanteur. Le masque de loup est sans doute lié au fait que Kendji Girac ait un tatouage à l’effigie d’un loup. Il est plus jeune que l’ensemble des autres enquêteurs. Tout cela convient à Kendji Girac dont l'identité a été révélée à cause d'une erreur de TF1 dans le trailer de l'émission de ce soir. 06/05/22 - 21:15 - Et c'est parti pour la demi-finale de Mask Singer saison 3 ! Plus que 4 personnages en lice dans Mask Singer saison 3 et déjà quelques idées de ceux qui se dissimulent sous les masques de la Banane, le Cerf, L'Arbre et le Papillon. Alors qui va se démasquer ce soir et quels seront les personnages en finale ? Pour le savoir, vous pouvez suivre ce live ! 06/05/22 - 20:57 - Une enquête de courte durée sur le juré star Alors qu’une célébrité va se joindre aux membres du jury pour la soirée au terme d’une enquête express, les internautes savent déjà de qui il s’agit. En effet, TF1 a commis une erreur lors de la diffusion du trailer de l’émission de ce soir et a révélé que sous le masque, se cachait … Attention spoiler, Kendji Girac ! 06/05/22 - 20:35 - Le nom de Valérie Bègue sous le costume de la Banane est-il crédible ? Même si le personnage de la Banane demeure le plus mystérieux des quatre demi-finalistes, les internautes et le jury penchent de plus en plus pour l’ancienne Miss France, Valérie Bègue, sous le masque. La Banane chante bien, tout comme Valérie Bègue qui l’avait déjà démontré dans une émission. Le personnage a affirmé avoir « forcé la porte pour avoir le droit à une deuxième chance », ce qui correspond à l’année mouvementée de Valérie Bègue lors de son règne après la publication de photos suggestives, diffusées sans son consentement. Enfin, la ville de Marseille peut correspondre à là où elle s’est mariée avec le nageur Camille Lacourt et où elle a habité avec lui et leur fille. 06/05/22 - 20:11 - Un nouvel indice donné sur L’Arbre On le sait, TF1 aime bien faire des petits cadeaux aux fidèles qui suivent la chaîne sur les réseaux sociaux. Et ça n’a encore pas loupé ! Une vidéo où l’on entend la vraie voix de L’Arbre a été diffusée avant l’émission. Au vu de la tête de Jarry, présent sur scène à ce moment-là, le nom de Gilbert Montagné est toujours privilégié. 06/05/22 - 19:49 - Les derniers indices sur le Cerf Dans le dernier épisode de Mask Singer, diffusé le 29 avril sur TF1, le Cerf a évoqué à plusieurs reprises « avoir allumé le feu », les gardes du corps tenant des flambeaux en plus derrière lui. Il dit aussi avoir eu « les rênes de gros programmes », ce qui correspondrait avec la théorie évoquée après les premiers indices, à savoir le nom de Laurent Ournac. 06/05/22 - 19:32 - Gilbert Montagné sous l'Arbre, cela concorde-t-il avec les nouveaux indices ? Depuis le premier prime de Mask Singer saison 3, les enquêteurs et les internautes sont persuadés que Gilbert Montagné se cache sous le costume de l'Arbre. Et les nouveaux indices ne viennent pas démentir cette théorie. Dans le dernier magnéto, on apprend que ce personnage a rendu hommage à de grands artistes et participé à des concours. Parmi les images, on découvre le fort de Fort Boyard, émission à laquelle Gilbert Montagné a bien participé. On apprend également que l'Arbre est né en 1951, ce qui correspond à l'année de naissance du chanteur. 06/05/22 - 18:59 - Les derniers indices sur le Papillon valident-ils la théorie de Denitsa Ikonomova ? Les internautes en sont persuadés, Denitsa Ikonomova se cache sous le costume du Papillon. Et les derniers indices diffusés dans l'épisode de la semaine dernière concorde ! L’année 2011 est indiquée dans le magnéto et cela colle avec la première participation de la danseuse dans l'émission DALS. "Cela m’a apporté mes entrées dans le cinéma" déclare le personnage qui a deux passeports mais aucun français. Jarry, ami avec la danseuse, révèle que Denitsa Ikonomova a un passeport canadien et un passeport bulgare. La danseuse a également participé à plusieurs tournages, notamment un clip d'Aladdin avec Will Smith. 06/05/22 - 18:33 - Les derniers indices sur la Banane de Mask Singer La Banane continue d'interroger les enquêteurs et les internautes. Lors du dernier épisode de Mask Singer diffusé vendredi dernier, on pouvait apercevoir dans son magnéto d'indices une corde à sauter, une photo de Marie-Anne Chazel, un panier de basket et un panier de viennoiserie. Le personnage affirme avoir "forcé la porte pour avoir le droit à une deuxième chance". Parmi le nom qui est le plus évoqué sur les réseaux sociaux, on retrouve celui de Valérie Bègue et les indices concordent : elle a joué une pièce de théâtre avec Marie-Anne Chazel et s'est reconvertie dans la comédie et l'animation après avoir été Miss France, dont le règne avait été entaché par la publication de photos suggestives. 06/05/22 - 18:10 - Toutes les stars démasquées dans Mask Singer 2022 Depuis le début de la saison 3 de Mask Singer, le 1er avril 2022, plusieurs stars ont été démasquées : Alain Bernard (le Bernard l'Hermitte), Maud Fontenoy (le Poisson Corail), Sylvie Tellier (le Caméléon), Yves Camdeborde (le Cochon), Pierre Palmade (le Cosmonaute), Marc-Antoine Le Bret (Crocodile et Tigresse), Teri Hatcher (la Coccinelle) et Seal (le Cowboy). La Banane, le Cerf, le Papillon et l'Arbre doivent encore révéler leur identité. 06/05/22 - 17:44 - Quelles sont les dernières stars qui ont révélé leur identité dans Mask Singer ? Lors des quarts de finale, une star internationale a fait une apparition sur le plateau de Mask Singer. On apprend ainsi en milieu d'émission que le chanteur Seal se cachait sous le costume du Cowboy. Le Crocodile a également révélé son identité en fin d'émission : il s'agissait de Marc-Antoine Lebret, qui était déjà sous le costume de la Tigresse. Les internautes étaient persuadés que la star serait Mika. 06/05/22 - 17:32 - TF1 a dévoilé par erreur l'identité du Renard, enquêteur mystère de la demi-finale Le Renard sera présent lors de la demi-finale de Mask Singer ce soir pour aider les enquêteurs à trouver quelles célébrités se cachent sous les costumes de cette saison 3. Malheureusement, son identité a été dévoilée par erreur dans la bande-annonce de TF1. En effet, on peut apercevoir un cinquième membre du jury en fond d'une scène du trailer de l'épisode, sans qu'il ait été flouté. Attention, spoilers. On découvre ainsi que l'invité mystère sera bien Kendji Girac, habitué des émissions de TF1. Pour rappel, au cours de cette saison 3, Anne Roumanoff avait officié en tant qu'enquêteur mystère et se cachait sous le masque du Gorille. 06/05/22 - 17:15 - Une star viendra aider les enquêteurs ce soir Nouveauté de cette saison 3 de Mask Singer, une personnalité supplémentaire sera cachée sous un masque (celui du Renard) lors de cette demi-finale et son identité sera dévoilée au début de l'émission. Son rôle : aider les enquêteurs à trouver quelles stars sont encore en compétition dans cette saison 3. 06/05/22 - 17:00 - La demi-finale de Mask Singer diffusée ce soir Mask Singer revient ce vendredi 6 mai 2022 pour son avant-dernier épisode de la saison 3. En effet, la demi-finale 2022 est à suivre sur TF1 dès 21h10. Une star sera démasquée à l'issue de l'émission, tout comme un enquêteur mystère. La semaine prochaine, pour la finale, ils ne seront plus que trois en compétition et on connaîtra enfin le nom de toutes les célébrités qui ont participé à cette saison 3 de Mask Singer.

Au cours de la saison 3 de Mask Singer, douze personnalités se cachent sous des costumes. Parmi les personnages qui chanteront dans le programme de TF1, on retrouvera un Caméléon, une Banane, un Cochon, un Cosmonaute, un Arbre, un Bernard L'Hermite, une Tigresse ou encore une Coccinelle, un Cowboy, un Crocodile, un Poisson Corail mais aussi un Papillon.

Dans les trois premiers épisodes de Mask Singer Mask Singer, on découvre que Le Cerf est un homme qui sait d'ailleurs bien chanter. On l’a déjà vu aux NRJ Music Awards (ce qui peut indiquer un musicien, mais également un remettant ou un invité), et il n’a jamais participé à un télé-crochet ou à un concours de chant. Dans son premier magnéto d'indices, on peut apercevoir une boîte de sardines et un angelot. Dans son second magnéto d'indices, on découvre une étoile, et qu'il est associé à un tube qui lui a permis de se retrouver avec des groupes mondialement connus. Les enquêteurs sont persuadés que le Cerf est un chanteur dans la vie. Kev Adams imagine qu'il peut s'agir de Claudio Capéo, Jarry pense à Pascal Obispo, Alessandra Sublet imagine Axel Bauer. Les internautes penchent plutôt pour Laurent Ournac de Camping Paradis ou l'animateur Bruno Guillon. Suite au second épisode de Mask Singer, le nom d'Antoine Kavanagh est évoqué par le jury.

L’Arbre est un homme qui sait particulièrement bien chanter. Les indices dévoilés par le premier magnéto sont les suivants : un dictionnaire français-anglais et une statue de la liberté. Il explique également avoir “la bougeotte” et ne “pas être stressé avant de monter sur la scène de Mask Singer. J’ai connu des terrains de jeu bien plus grands". L’Arbre est un artiste qui vit de la musique. Son second magnéto dévoile la couleur dorée ainsi que les drapeaux du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Son indice objet représente un moule en forme d'étoile. Les enquêteurs comme les téléspectateurs sont persuadés que l’Arbre cache en réalité Gilbert Montagné.

Le premier épisode de Mask Singer, diffusé sur TF1 le 1er avril 2022, a révélé que la Banane est une femme. Sur son premier magnéto, on découvre une baguette de pain, des billets de 50 euros et une montre. On sait également que son nom a déjà été cité par les enquêteurs lors des premières saisons de l'émission et qu'elle n'a jamais été championne du monde dans une discipline sportive. Elle sait jouer de la musique mais a également obtenu plusieurs médailles. Son indice objet est une paire de lunettes aux couleurs du drapeau français.

Dans l'épisode 1 de Mask Singer, on découvre que le Papillon est une femme relativement petite qui parle bien anglais et qui connaît très bien certaines personnes sur le plateau. Cependant, elle n'est ni humoriste ni comédienne humoriste. Sur son premier magnéto, on aperçoit un deux de coeurs (avec trois coeurs) et un chandelier. Pour les internautes avant l'épisode 1, cela ne fait pas de doutes, Denitsa Ikonomova se cache sous le costume du Papillon. Mais le second magnéto de l'épisode 2 trouble les pistes, puisqu'elle dit avoir tourné avec Will Smith et Leonardo DiCaprio et avoir joué "des rôles de flics ou de baroudeuse en France ou à l'international". Son indice objet est le totem de Koh Lanta.

Dans les premiers épisodes de Mask Singer, on découvre que le Caméléon est une femme. Sur son premier magnéto, on aperçoit un origami de bâteau ou de couronne et le chiffre 20. Elle révèle qu’elle a appris à se mettre en retrait, et qu’on l’a déjà vue en tant qu’actrice, même si ce n’est pas pour cet aspect qu’on la connaît. Sur Twitter, on découvre également qu’elle a cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs. Son indice objet est une télévision, tandis que son second magnéto révèle une image de Jean-Paul Gaultier et de la Fashion Week. Pour les internautes, pas de doute, Sylvie Tellier se cache sous le costume. A l'issue de l'épisode 3 ce vendredi 15 avril 2022, on découvre que Sylvie Tellier se cache sous le costume du Caméléon.

Lors de l'épisode 4 de Mask Singer saison 3, c'est le chef cuisinier Yves Camdeborde qui a été démasqué sous le costume du Cochon. Les précédents indices avaient établi les informations suivantes : le Cochon est un homme qui n’est pas un sportif spécialisé dans l’athlétisme. Il révèle toutefois avoir “perdu sa première finale” dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Les indices du premier magnéto révèlent une médaille et un témoin de relais. Dans son second magnéto, on aperçoit des pâquerettes plantées dans un pot, et une plume d'écriture. Son indice objet est une petite voiture qui tire des casseroles.

Le Cosmonaute est une homme dont le nom est souvent associé à la Lune, découvre-t-on dans le premier épisode de Mask Singer. Il a présenté également des émissions TV, mais à caractère exceptionnel. Dans son premier magnéto, on découvre un ballon en forme de cœur et des couverts. Dans le second épisode, on découvre qu'il a "l'habitude de recevoir tout le gratin chez moi et de mettre les petits plats dans les grands", mais aussi que c'est un homme à femmes, "elles occupent une place importante dans mon boulot et dans mon cœur". Il a dévoilé son identité au milieu de l'épisode 3, diffusé le 15 avril 2022 : c'était Pierre Palmade qui se cachait sous le costume, comme le pensaient les enquêteurs et les internautes.

Pendant plusieurs épisodes, les téléspectateurs étaient persuadés que Mika se cachait sous le costume du Crocodile. Les indices concordaient, puisqu'on savait qu'il a l’habitude de la scène mais n’est pas un animateur TV, même s’il est apparu plusieurs fois à la télévision. Dans son premier magnéto, on découvre un V et une télécommande. Dans son second magnéto, on découvre le Brésil, un chiffre et un casque stylisé à la ceinture. Mais surprise au moment de son démasquage dans l'épisode 5 le 29 avril dernier, c'était finalement Marc-Antoine Lebret, qui se cachait également sous le costume de la Tigresse démasquée quelques épisodes plus tôt, qui se cachait sous le costume du Crocodile.

L'épisode 2 de Mask Singer saison 3 a introduit la Coccinelle, une star internationale. A la fin de l'épisode, on découvre que Teri Hatcher, l'interprète de Susan Mayer dans la série américaine Desperate Housewives, se cachait sous le costume. Les indices pointaient en effet dans sa direction : elle a décroché un Golden Globes en 2005, la mention de ses "voisines" était un indice sur la série, tout comme le 8 au rouge à lèvre, qui symbolisait les 8 saisons de Desperate Housewives.

La Tigresse a véritablement perdu les enquêteurs de Mask Singer dans les deux premiers épisodes. Pendant longtemps, on pensait qu'il s'agissait d'une femme, et notamment d'une actrice. Sa révélation à l'issue de l'épisode 2 a dévoilé Marc-Antoine Le Bret sous le costume de la Tigresse. Le jury n'avait donc pas vu juste du tout, tout comme les internautes ! L'imitateur avait prévu de changer de voix à chaque prestation.

Le Bernard l’Hermite a été démasqué au cours du premier épisode de Mask Singer le 1er avril 2022. On découvre au cours de la séquence de révélation que l'ancien nageur médaillé olympique Alain Bernard se cachait sous le costume. Les indices pour le découvrir étaient les suivants : la voiture symbolisait la vitesse, les flammes représentent les Jeux Olympiques, la montre les chronos et sa médaille d’or.

A l’issue du premier épisode de Mask Singer, diffusé sur TF1 le 1er avril 2022, on découvre que la navigatrice Maud Fontenoy se cachait sous le costume du Poisson Corail. Le voile de mariée rappelait en effet son sport de prédilection et la légion d’honneur était une référence aux insignes de Chevalier de l’ordre national du mérite. Elle est également très active dans la défense et la protection des océans.

Mask Singer est diffusé à partir du 1er avril 2022 sur TF1. C'est le vendredi soir à partir de cette date que les fidèles pourront retrouver l'émission de la Une. Le programme d'enquête animé par Camille Combal avec Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams est diffusé dès 21h10.

Du côté des enquêteurs stars de Mask Singer, le casting n'a pas changé en saison 3. On retrouvera toujours Kev Adams, mais aussi Alessandra Sublet, Anggun ou encore Jarry. Toutefois, Alessandra Sublet et Jary ne seront pas de retour pour la saison 4 attendue probablement l'an prochain. Camille Combal, nouveau visage de TF1 depuis plusieurs années, assure quant à lui à nouveau l'animation de cette troisième saison de Mask Singer.