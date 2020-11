"Mask Singer : Larusso gagnante, toutes les stars démasquées"

MASK SINGER 2020 – Ce soir, TF1 a diffusé la finale de la saison 2 de Mask Singer. Le Dragon, le Manchot ainsi que le Robot se sont affrontés une dernière fois dans l'émission. Le Manchot et le Robot étaient les deux derniers finalistes et c'est finalement le Manchot qui a remporté le trophée. Le public a pu découvrir Larusso derrière ce masque.

Ce soir, TF1 a diffusé la finale de la saison 2 de Mask Singer. Il ne restait plus que le Robot, le Manchot ainsi que le Dragon en lice pour ce dernier épisode. Les trois personnages sont montés sur scène et ont fait un duo avec des stars de la saison 1. Le Robot a partagé la scène avec le Lion aka David Douillet. De son côté, le Manchot a formé un duo avec le Panda alias Julie Zenatti. Enfin, le Dragon a chanté avec le Cupcake de la saison 1 qui n’est autre que Natasha St-Pier. Les trois stars masquées ont mis le feu sur scène, mais le public ainsi qu’Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun ont dû éliminer une célébrité. C’est le Dragon qui a obtenu le moins de votes et qui a dû se démasquer en premier. Après quelques secondes de suspense, les téléspectateurs ont pu découvrir Issa Doumbia derrière le Dragon. Kev Adams et les autres membres du jury se sont dits « choqués » de ne pas l’avoir reconnu. Et pour cause, le Dragon a divisé les enquêteurs tout au long de l’émission et ils n’auraient jamais cru le voir derrière ce costume. Puis, à la fin de la soirée, le Robot ainsi que le Manchot sont montés sur scène une dernière fois masqués. Le public et les enquêteurs ont dû élire le vainqueur de cette saison 2 et Mask Singer et c’est le Manchot qui a remporté le trophée. Le Robot a été le premier à décliner son identité et les téléspectateurs ont pu découvrir Daniel Lévi. Anggun, Kev Adams, Alessandra Sublet et Jarry avaient vu juste. Enfin, le Manchot a enlevé son masque et c’est bien Larusso qui se cachait derrière ce personnage. Les enquêteurs avaient trouvé ! Découvrez le résumé de la finale.

00:36 - Le résumé de la finale de Mask Singer FIN DU DIRECT - TF1 a diffusé la finale de la saison 2 de Mask Singer. Le Robot, le Manchot et le Dragon étaient encore en lice et ont dû s’affronter tout au long de la soirée. Alessandra Sublet, Jarry, Anggun et Kev Adams ont tenté de démasquer une dernière fois les personnalités masquées. Pour la première partie de la soirée, ils ont fait des duos avec des stars de la saison 1. Le Manchot a formé un duo avec le Panda alias Julie Zenatti. Puis, le Robot a partagé la scène avec le Lion aka David Douillet. Enfin, Le Dragon a chanté avec le Cupcake de la saison 1 qui n’était autre que Natasha St-Pier. Les enquêteurs étaient persuadés que le Manchot était Larusso et pensaient aussi que le Robot était Daniel Lévi. Néanmoins, ils n’arrivaient pas à savoir qui pouvait être le Dragon et étaient quelque peu divisés. À la fin du premier affrontement, ils ont dû voter avec le public et c’est le Dragon qui s’est fait éliminer en premier. Le personnage a dû décliner son identité et c’est finalement Issa Doumbia qui se cachait derrière ce personnage. Les enquêteurs ont été "choqués" de le voir dans l’émission et seule Anggun a pensé à lui sous le costume du Dragon. Le Robot et le Manchot étaient les derniers en lice et sont montés une dernière fois sur scène pour chanter. Ils ont donné de nouveaux indices et le Robot a confié que tous les téléspectateurs ont déjà entendu ses chansons "Je parie qu’on a déjà fredonné une de mes chansons. D’ailleurs, j’écris aussi", a-t-il dit. Les enquêteurs étaient persuadés que le Robot était Daniel Lévi et n'ont plus eu aucun doute. De son côté, le Manchot a laissé entendre que des personnalités françaises, mais aussi internationales lui ont tendu la main dans le passé. Anggun et les autres étaient sûrs qu’ils avaient affaire à Larusso. À la fin de la soirée, les enquêteurs et le public ont dû voter une toute dernière fois. C’est finalement le Manchot qui a remporté cette saison 2 de Mask Singer et qui est reparti avec le trophée. Le Robot a été le premier à se démasquer et les téléspectateurs ont pu découvrir Daniel Lévi derrière le personnage. Puis, c’était au Manchot de dévoiler son visage et c’était bien Larusso qui incarnait ce personnage. Larusso succède donc à Laurence Boccolini dans l’émission. Après le succès de cette saison 2, TF1 prépare déjà une troisième saison et le tournage devrait commencer en 2021.

00:34 - Larusso a adoré le costume du Manchot Le Manchot alias Larusso a gagné la saison 2 de Mask Singer. La chanteuse a eu un vrai coup de foudre quand elle a découvert son costume de Manchot. Elle a trouvé son personnage "mignon et attachant" et personne ne pouvait la découvrir. Elle s’est surtout sentie très à l’aise avec son costume et a adoré marcher avec les "palmes" de son personnage.

00:07 - Daniel Lévi explique ses indices dans Mask Singer Daniel Lévi était le Robot dans Mask Singer et explique ses indices. Il avait choisi de chanter I’ll Survive. Le chanteur avait pris cette chanson, car il avait fait la première partie de Gloria Gaynor lors de sa tournée quand il était plus jeune. Puis, Il a reçu une récompense aux Victoires de la Musique avec sa chanson l'Envie d’aimer. Cela explique pourquoi il y avait un "V" dans les indices. Enfin, il y avait un tapis, car il avait prêté sa voix pour le dessin animé Disney Aladdin. Daniel Lévi avait donc un « point en commun » avec Kev Adams puisque l’humoriste a joué dans le film Les Nouvelles Aventures d’Aladin.

28/11/20 - 23:58 - Une saison 3 de Mask Singer en préparation TF1 a diffusé la finale de la saison 2 de Mask Singer. Le Manchot a remporté la saison et c’était Larusso qui se cachait derrière le personnage. Elle succède donc à Laurence Boccolini. L’émission connaît toujours un aussi gros succès avec une moyenne de 5,2 millions de téléspectateurs. La chaîne ne veut pas passer à côté de son succès et veut faire une troisième saison. D’ailleurs, le tournage de la saison 3 devrait débuter au début de l’année 2021. "On s’est dit qu’on n’allait pas attendre juillet pour tourner, comme on l’a fait cette année, vu qu’on a les équipes disponibles, et le casting de célébrité", a confié Rémi Faure, le directeur des programmes p

28/11/20 - 23:52 - Les internautes heureux de la victoire de Larusso Les téléspectateurs viennent de découvrir le grand gagnant de la saison 2 de Mask Singer. Le Manchot a remporté l’émission et c’était bien Larusso qui se trouvait derrière le costume. Les internautes sont contents d’avoir pu revoir la chanteuse et se réjouissent de sa victoire. "Trop heureuse pour toi Larusso !", a inscrit un fan. "Larusso mérite tellement cette victoire. Dés le premier prime je suis tombé amoureux de notre petite Manchotte", a dit un autre internaute. Larusso mérite tellement cette victoire ☺

Dés le premier prime je suis tombé amoureux de notre petite Manchotte haha #MaskSinger — Gauthier Music (@CallmeGauthier) November 28, 2020

28/11/20 - 23:42 - Larusso aka le Manchot remporte Mask Singer ! Le Manchot vient de remporter la saison 2 de Mask Singer sur TF1. "Je voudrais remercier les autre inspecteurs gadgets. Vous m’avez donné tant d’amour", dit le Manchot. Après six semaines de compétition, il est temps pour le Manchot d’enlever son masque. C’est bien Larusso qui se cachait derrière ce personnage et elle est ravie d’avoir remporté le trophée. "Tu as fait un truc incroyable", dit Jarry à la chanteuse.

28/11/20 - 23:36 - Daniel Lévi derrière le Robot dans Mask Singer ! Le Robot a perdu face au Manchot dans la finale de Mask Singer et doit donc dévoiler son identité en premier. Après quelques secondes de suspense, le public découvre Daniel Lévi derrière le masque ! "C’est l’une des plus belles voix françaises", dit Camille Combal. Daniel Lévi avoue avoir "adoré" participer à l’émission et est très content d’avoir pu tout donner dans l’émission.

28/11/20 - 23:32 - Le Manchot gagne Mask Singer ! Le Robot et le Manchot sont montés une dernière fois sur scène pour chanter dans Mask Singer. Il est temps pour les enquêteurs et le public de voter pour élire le grand gagnant de cette saison 2. "Le grand gagnant de cette saison 2 de Mask Singer choisi par le public et nos enquêteurs, c’est la Manchote", annonce Camille Combal. Le Manchot gagne donc le trophée et va bientôt pouvoir enlever son masque afin de dévoiler son identité.

28/11/20 - 23:27 - Les internautes soutiennent le Robot ! Dans quelques instants, les téléspectateurs vont connaître le grand gagnant de la saison 2 de Mask Singer. Sur Twitter, les internautes sont nombreux à soutenir le Robot et ils espèrent qu’il va remporter le trophée. "Quel Kiff le Robot sur Mask Singer", a écrit un internaute. "Le robot est très touchant, rien que pour ça je veux qu’il gagne", a dit un autre fan sur le réseau social. Alors, va-t-il gagner ? Le robot est très touchant, rien que pour ça je veux qu’il gagne #MaskSinger — océane (@ocg43937615) November 28, 2020

28/11/20 - 23:19 - Le Robot chante une dernière fois Le Robot est le suivant à monter sur scène dans Mask Singer et les enquêteurs sont toujours persuadés que la star masquée est Daniel Lévi. Le Robot a mis le feu sur scène et Anggun envie la célébrité de pouvoir aller aussi facilement dans les aigus. "Les deux, c’est monstrueux", dit Kev Adams en parlant du Manchot.

28/11/20 - 23:12 - Le Manchot impressionne les enquêteurs Le Manchot et le Robot sont les deux derniers finalistes de Mask Singer. Le Manchot monte une dernière fois sur scène afin de défendre sa place dans l’émission. Il en met plein la vue aux enquêteurs avec son interprétation de La Bohème. "Elle a une voix qui est incroyable", dit Alessandra Sublet. Le Manchot est émue ainsi que triste de bientôt quitter l'aventure.

28/11/20 - 23:03 - Issa Doumbia derrière le Dragon dans Mask Singer ! Le Robot a été éliminé dans Mask Singer et il est temps pour lui de dévoiler son identité. « Il nous a énervés lui un peu », dit Camille Combat. Après quelques secondes de suspense, le public peut découvrir Issa Doumbia derrière le personnage. "Hyper fort !", dit Jarry. Kev Adams est choqué, car pour lui les indices "indiquaient tout sauf lui". Issa Doumbia a réussi à berner tous les enquêteurs !

28/11/20 - 22:49 - Le Dragon est éliminé dans Mask Singer ! Le Robot, le Manchot et le Dragon se retrouvent sur scène dans Mask Singer et l’un d’entre eux va être éliminé ce soir. Il est temps pour les enquêteurs et le public de voter. Malheureusement, le Dragon a obtenu le moins de votes et est donc éliminé. "On a trop envie de savoir !", dit Jarry. Le Dragon va devoir enlever son masque et dévoiler son identité.

28/11/20 - 22:44 - Le Dragon divise les enquêteurs Alessandra Sublet commence à croire que le Dragon est Ménélik dans Mask Singer. Pourtant, Anggun n’est pas d’accord avec elle. "Anggun n’est pas d’accord", dit Alessandra. Anggun pense que le Dragon adore chanter, mais n’est pas un chanteur professionnel. Le corbeau arrive pour donner de nouveaux indices afin de les aider. "Les gens avec qui le Dragon a débuté sont également connus", dit-il. Kev Adams pense que la star masquée est Passi. Enfin, Anggun croit que le Dragon est Issa Doumbia, car il est gémeau et a sorti un single. "Issa je ne crois pas" avoue Alessandra Sublet. Alors, qui a raison ?