Meilleure recette de France : chefs candidats, plats, jury... Les détails du grand concours de France 3

Le grand concours des régions débute ce vendredi 18 décembre sur France Télévisions, avec le premier round consacré à "la meilleure recette de France". 14 candidats devront sublimer autant de recettes régionales dans l'espoir de ramener le titre chez eux...

Ce vendredi 18 décembre, à 21h, les téléspectateurs ont rendez-vous sur France 3 pour une grande soirée culinaire. Animé par Cyril Féraud (Slam, La Carte au trésor...), Le grand concours des régions se propose de déterminer quelle est la meilleure recette de France. Dans l'émission dont Linternaute.com est partenaire, 14 candidats devront sublimer leurs recettes régionales avec deux épreuves : le plat de nos régions puis le dessert de nos régions. Pour arbitrer Le grand concours des régions, Cyril Féraud sera entouré de quatre jurés : la cuisinière et écrivaine culinaire Frédérick Ernestine Grasser Hermé, le photographe culinaire Jean-François Mallet, l'ex-candidate de Top Chef saison 8 Kelly Rangama et enfin Yves Camdeborde, ancien juré de Masterchef et un des pères de la bistronomie.

"Sincèrement, j'ai passé mon temps à saliver devant ces plats régionaux revisités par les chefs, qui en ont fait de véritables œuvres d'art, vous le verrez", a par avance annoncé l'animateur Cyril Féraud. "Vous découvrirez par exemple une choucroute comme vous n'en avez jamais vue, ou encore un hachis parmentier épatant". "C'est très touchant de voir tous ces chefs mettre autant de cœur à défendre leur région et leur patrimoine gastronomique, dans un contexte où les restaurateurs vivent une crise sans précédent. Tous s'étaient déplacés avec des produits locaux achetés aux producteurs de leurs régions, pour les mettre à l'honneur. Vous verrez que chaque chef a toujours un mot pour ses producteurs, sa brigade, les équipes de son restaurant. C'était très émouvant", ajoute le Monsieur Loyal de l'émission, qui vante un programme très différent des autres concours de cuisine : "Vous avez déjà vu des amateurs de cuisine, ou des chefs cuisiners s'affronter devant des caméras, mais vous n'avez jamais vu de chefs venus de la France entière pour défendre leurs régions, leur patrimoine culinaire, leurs produits locaux, leurs racines. C'est galvanisant et ça fait toute la différence avec les concours de cuisine que vous avez déjà vus ! Ça met forcément une pression supplémentaire et une vraie fierté d'être le porte-drapeau de son coin de France".

Comment se déroule Le grand concours des régions sur France 3 ? Dans la première épreuve, le plat de nos régions, 14 chefs vont présenter au jury composé de quatre experts un plat régional revisité par leurs soins. Vient ensuite l'étape de la dégustation : chaque juré attribue une note sur 10 à chaque plat. Les quatre chefs arrivés derniers sont éliminés de la compétition avant le début de la deuxième épreuve, le dessert de nos régions. Ici, même principe : les 10 chefs encore en lice doivent revisiter un dessert typique de leur région. Suite à leur dégustation, les quatre jurés attribuent une nouvelle note aux dix chefs. Le gagnant est ensuite déterminé sur la base de la meilleure moyenne. Le chef ayant remporté le concours gagnera le trophée de "La Meilleure Recette de France" qu'il ou elle pourra exposer fièrement devant son restaurant.

Le grand concours des régions, contrairement au Village préféré des Français et au Monument préféré des Français, ne fait pas appel au vote du public. La production a donc fait appel à quatre jurés d'expérience pour déterminer lequel des 14 candidats sera sacré grand gagnant de l'émission et pourra ainsi afficher le trophée "La Meilleure Recette de France" en devanture de son restaurant. Voici les quatre jurés du grand concours des régions :

Kelly Rangama : ex-participante de Top Chef en 2017. Son restaurant Le Faham a été étoilé au Guide Michelin en 2020

Frédérick Ernestine Grasser Hermé : alias FeGH. Cuisinière et écrivaine gastronomique . Elle a reçu l'insigne de c hevalier de l'Ordre national du Mérite en 2011

Pour ce grand concours des régions version 2020, 14 candidats s'opposent pour porter haut les couleurs de leur région. Charge à eux de revisiter les plats signatures de leur région : un plat et un dessert, pas plus. Ci-dessous, retrouvez les noms des candidats, la ville d'où ils viennent, la région qu'ils représentent mais aussi les deux plats qu'ils comptent cuisiner pour tenter de remporter le concours sur France 3.

Valérie (Saint-Romain-de-Popey) - Auvergne-Rhône-Alpes : la quenelle de brochet, sauce Nantua / La Tarte à la praline

Franck (Mont-Saint-Jean) - Bourgogne Franche-Comté : le lapin à la moutarde / la poire belle dijonnaise

Marie-Gabrielle (Plouharnel) - Bretagne : la cotriade / la crêpe caramel au beurre salé

Hélène (Gien) - Centre-Val de Loire : le pâté de Pâque / la tarte Tatin

Romuald (Ajaccio) - Corse : les pâtes à la langouste / le fiadone

Jimmy (Bouillante - Guadeloupe) - Départements et régions d'Outre Mer : le migan de fruit à pain / le tourment d'amour

Hélène (Nierderbronn-les-Bains) - Grand-Est : la choucroute / le Käseküechen (tarte au fromage blanc)

Tommy (Lestrem) - Hauts de France : la carbonade flamande / la tarte au sucre

Guillaume (Brie-Comte-Robert) - Île de France : le hachis parmentier / le Paris-Brest

Yohann (Saint-Martin-de-Mieux) - Normandie : l'escalope de veau à la normande / la teurgoule

Xavier (Ainhoa) - Nouvelle-Aquitaine : le poulet basquaise / le béret basque

Mélanie (Coutens) - Occitanie : le cassoulet / la croustade aux pommes

Ludovic (Marseille) - Provence-Alpes-Côte-d'Azur : l'aïoli / la pompe à l'huile

Jean-Marc (Saint-Mars-la-Jaille) - Pays de la Loire : le sandre au beurre blanc / le gâteau nantais

Le grand concours des régions - sur France 3 le 18 décembre 2020 à 21h05