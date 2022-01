MON ANGE TF1. Muriel Robin et Marilou Berry se donnent la réplique dans "Mon Ange", la nouvelle mini-série en quatre épisodes de TF1.

[Mis à jour le 6 janvier 2022 à 15h01] TF1 diffuse les 6 et 13 janvier 2022 son nouveau thriller inédit. Mon Ange met en scène Muriel Robin et Marilou Berry, toutes deux enquêtant à différents degrés sur la disparition de jeunes filles. La première, Suzanne Brunet, souffre depuis huit ans de l'absence de sa fille unique, et croit la reconnaître dans une coupure de journal d'un petit village. La seconde enquête sur la disparition d'une adolescente, survenue peu de temps après l'arrivée de Suzanne.

Mon Ange est un thriller en seulement quatre épisodes, au programme TV de TF1 sur deux soirées. La première chaîne propose deux épisodes ce jeudi, et la conclusion la semaine prochaine, à partir de 21h05. Si vous avez raté la diffusion télévisée, sachez que les épisodes seront disponibles dès le lendemain en replay sur le site MyTF1, comme le reste des programmes de la chaîne. L'intégralité de la mini-série est déjà disponible sur la plateforme par abonnement Salto.

En savoir plus

Synopsis - Huit ans après la disparition de sa fille, Julie, Suzanne Brunet continue de la rechercher. Un jour, Suzanne tombe sur une vieille photo dans le journal, dans lequel elle reconnaît un pull que portait sa fille le jour de sa disparition. Elle décide de tout abandonner pour partir dans le village où a été pris le cliché. Peu de temps après son arrivée, une jeune femme disparaît, et l'inspectrice en charge de l'enquête, Gabrielle Varan, est bien déterminée à faire le lien entre cette nouvelle affaire et la disparition de Julie.

Mon Ange est une mini-série française diffusée sur TF1 les 6 et 13 janvier 2022. Pour suivre la diffusion en streaming, il suffit de se connecter les deux jours cités sur le site de myTF1, en cliquant sur l'onglet "en direct". Si vous souhaitez regarder Mon Ange plus tard, sachez que la plateforme par abonnement Salto propose l'intégralité des épisodes. Ils seront également disponibles en replay sur le site myTF1 après leur diffusion.