Trop d'élèves font ces erreurs sur Parcoursup au moment des choix, voici comment les éviter

Les étudiants peuvent réaliser leurs voeux sur Parcoursup, depuis ce mercredi 15 janvier. Beaucoup d'élèves font des erreurs facilement évitables.

Depuis ce mercredi 15 janvier et jusqu'au 13 mars, les étudiants peuvent formuler leurs vœux sur Parcoursup. Une prolongation jusqu'au 2 avril leur permettra de compléter leur dossier et de confirmer leurs souhaits. La phase d'admission sera lancée dès le 2 juin. Une phase complémentaire à partir du 11 juin permettra de reformuler des vœux pour les candidats non satisfaits.

Le logiciel a développé de nouvelles fonctionnalités pour 2025. Les lycéens peuvent notamment simuler leurs chances d'être retenus dans une formation en renseignant leur moyenne générale et les spécialités choisies pour le bac. Ils ont aussi accès aux profils des lycées les plus couramment admis dans les différentes formations. Une certaine volonté de transparence est affichée cette année.

Faire ses choix sur Parcoursup est toujours une étape difficile. "L'obligation d'orientation précoce les perturbe et les met en danger. Les enfants ne sont pas comme les poireaux, ils ne poussent pas tous à la même vitesse", a d'ailleurs estimé François Bayrou lors de son discours de politique générale le 14 janvier. Pour s'en sortir, il y a déjà certaines erreurs à éviter. Il faut notamment faire attention aux dates et ne pas s'y prendre au dernier moment, afin de réunir toutes les pièces justificatives nécessaires et de bien réfléchir à son projet. Il faut ainsi garder le calendrier en tête, sans agir non plus dans la précipitation car il s'agit de choix importants.

Trop d'erreurs évitables

Par ailleurs, il faut profiter de la multiplicité des vœux possibles sur la plateforme, soit 10 voeux non hiérarchisés, accompagnés de sous-voeux pour les différents établissements proposant la formation concernée. Attention à cette erreur très pénalisante : il ne faut pas faire qu'un seul et unique vœu, même quand l'étudiant est certain de son projet d'orientation. Il faut regarder tout ce qui est proposé menant au même secteur, ainsi cela laisse plus de probabilité de trouver une formation. Parmi ces vœux supplémentaires, il faut placer des cursus moins sélectifs, où votre dossier à moins de chances d'être refusé afin d'avoir toujours une solution de secours.

Pour améliorer votre candidature, il est aussi important de ne pas négliger les lettres de motivation. C'est une erreur trop fréquente, alors que ces lettres peuvent faire la différence sur des dossiers du même niveau. Pour la réaliser au mieux, elle doit être rédigée par le candidat lui-même et adaptée à chaque formation. Une bonne relecture pour éviter les fautes d'orthographe n'est jamais de trop. Il faut donc y passer un peu de temps. Pour effectuer toutes ces démarches, il est préférable d'utiliser un ordinateur, qui est plus lisible et qui limite les erreurs involontaires.