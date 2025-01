L'actrice australo-américaine a remporté le prix d'interprétation à la Mostra de Venise 2024 pour son rôle dans le thriller érotique d'Halina Reijn. Mais les critiques se sont-elles laissées séduire ?

A quelques mois de la sortie d'Emmanuelle, un nouveau film érotique qui explore le désir féminin fait son arrivée sur le grand écran. Babygirl est un thriller réalisé par Halina Reijn sorti le 15 janvier 2025. Nicole Kidman y incarne une PDG contrôlant tous les aspects de sa vie, professionnels comme intimes. Peu épanouie sur le plan sexuel, l'arrivée d'un stagiaire dans sa société (incarné par Harris Dickinson, vu dans Sans filtre ou Iron Claw) bouleverse tout et lui permet d'explorer des fantasmes de soumission jusqu'alors tus... quitte à perdre tout ce qu'elle a construit.

Aux Etats-Unis, Babygirl a connu un succès surprise sur les réseaux sociaux, avec des reprises de certaines séquences sur TikTok, et notamment celle où Nicole Kidman boit un verre de lait. Les médias américains, comme Vanity Fair, saluent le long-métrage, et notamment la performance de Nicole Kidman "aussi troublante qu'érotique". Indiewire va jusqu'à saluer une "oeuvre sexy, sombre, audacieuse". Le film décroche la note de 76% d'avis positifs de la presse sur Rotten Tomatoes (contre un avis public bien plus mitigé de 48%).

En France, c'est une autre histoire et la presse est davantage divisée au sujet de Babygirl. Le thriller érotique trouve ses admirateurs, comme Sud Ouest qui vante les mérites d'un film "passionnant, brillant, pas très Metoo", en soulignant "l'élégance de sa mise en scène" et la "hardiesse de son exploration du désir". Pour les journalistes de Première conquis (le film a semble-t-il divisé la rédaction), "derrière l'état des lieux de la sexualité après MeToo, il y a le portrait émouvant d'une femme qui cherche dans le sexe la possibilité d'une guérison. Le film n'existerait pas sans Kidman, phénoménale". Pour Le Monde, "ce film trash" "réussit à inscrire son récit au cœur des problématiques actuelles, en interrogeant les logiques de domination contre lesquelles il est nécessaire de lutter."

Mais d'autres médias se montrent beaucoup plus assassins. Le Parisien dénonce les "fantasmes hyper-masculins à l'ancienne, hors d'âge et hors-sol" d'un "film navrant" qui propose "une succession de scènes aussi embarrassante". Pour 20 minutes, qui loue quand même les mérites de la performance de Nicole Kidman (elle a obtenu le prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise 2024 pour ce rôle), "le film déçoit par ses scènes de sexe peu osées et son message plutôt puritain, loin des attentes suscitées par sa promotion comme "thriller sexy"." Même son de cloche chez Le Figaro, qui déplore le manque de suspense du long-métrage, un "scénario qui bourdonne d'invraisemblances" et des scènes "plutôt ridicules". Reste à voir si la température montera davantage du côté des spectateurs.

Synopsis - Romy, PDG d'une grande entreprise, possède tout pour être comblée : un mari aimant, deux filles épanouies, une carrière réussie. Mais sa rencontre avec un jeune stagiaire travaillant dans sa société vient tout bouleverser. Elle entame une liaison torride où elle réalise ses fantasmes les plus enfouis, quitte à tout perdre...