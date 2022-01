MON ANGE TF1. La série "Mon Ange" sur TF1 s'achève le 13 janvier 2022 au terme du quatrième épisode. Les fans peuvent-ils espérer une suite ?

[Mis à jour le 13 janvier 2022 à 20h43] "Mon Ange" s'achève ce jeudi 13 janvier 2022. TF1 diffuse les deux derniers épisodes de la série en quatre épisodes portée par Muriel Robin et Marilou Berry. Mais une suite est-elle envisageable pour les fans ? Malheureusement non, puisque "Mon Ange" est une mini-série : après le final de ce thriller, aucune saison 2 ni suite ne sont prévus. Les téléspectateurs devront donc se contenter de la conclusion apportée par la série.

Mon Ange met en scène Muriel Robin et Marilou Berry, toutes deux enquêtant à différents degrés sur la disparition de jeunes filles. La première, Suzanne Brunet, souffre depuis huit ans de l'absence de sa fille unique, et croit la reconnaître dans une coupure de journal d'un petit village. La seconde enquête sur la disparition d'une adolescente, survenue peu de temps après l'arrivée de Suzanne. "Mon Ange" est diffusée sur TF1 les 6 et 13 janvier 2022. Si vous avez raté la diffusion télévisée, sachez que les épisodes seront disponibles dès le lendemain en replay sur le site MyTF1, comme le reste des programmes de la chaîne. L'intégralité de la mini-série est déjà disponible sur la plateforme par abonnement Salto.

Synopsis - Huit ans après la disparition de sa fille, Julie, Suzanne Brunet continue de la rechercher. Un jour, Suzanne tombe sur une vieille photo dans le journal, dans lequel elle reconnaît un pull que portait sa fille le jour de sa disparition. Elle décide de tout abandonner pour partir dans le village où a été pris le cliché. Peu de temps après son arrivée, une jeune femme disparaît, et l'inspectrice en charge de l'enquête, Gabrielle Varan, est bien déterminée à faire le lien entre cette nouvelle affaire et la disparition de Julie.

Muriel Robin : Suzanne Brunet

Marilou Berry : Gabrielle Varan

Patrick Chesnais : Paul Varan

Alexandra Vandernoot : Stéphanie Mojean

Mickael Lumière : Maxime Varan

Jordi Le Bolloc'h : Hugo Mojean

Erika Sainte : Nadine Bastien

Mhamed Arezki : Mehdi Bastien

Louisiane Gouverneur : Anaïs Girard

Romane Jolly : Julie Castro

Nathanaël Beausivoir : Thierry

Max Liert : Félix Touseau

Mathieu Spinosi : Xavier Kara

Alexis Moncorgé : Nicolas

Nicolas Jouhet : Eric Desner

Pauline Briand : Céleste

Chloé Renaud : Violette

Alexis Loizon : Raphaël Mojean

Daniel Njo Lobé : Prêtre

Mon Ange est une mini-série en quatre épisodes diffusée sur TF1 du 6 au 13 janvier 2022. Ces deux jeudis, deux épisodes sont proposés à partir de 21h05 sur TF1. Il suffit de se rendre sur la première chaîne pour suivre la série, ou se rendre dans l'onglet "en direct" de MyTF1 sur tablette, smartphone ou ordinateur. Le lendemain, le site propose la diffusion des épisodes de la veille en replay pendant quelques jours si vous avez raté la diffusion.

