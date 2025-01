Motion de censure : PS, LR, RN... Qui va voter contre le gouvernement Bayrou ?

François Bayrou va faire face à une première motion de censure qui sera déposée par LFI après son discours de politique général ce 14 janvier. Pour éviter d'être renversé, il négocie avec les différentes forces politiques, notamment à gauche.

François Bayrou a rendez-vous avec le Parlement pour prononcer sa déclaration de politique générale (DPG) ce mardi 14 janvier. Une date également inscrite à l'agenda de La France insoumise pour le dépôt d'une motion de censure contre le nouveau locataire de Matignon. Si cette frange de la gauche a d'ores et déjà prévu de s'opposer au Premier ministre, les autres partis placés à la gauche de l'échiquier politique n'ont pas encore arrêté de décision. Tous attendent de voir ce que propose François Bayrou, et surtout ce qu'il est prêt à garantir pour éviter la censure.

Les négociations s'organisent donc depuis plus d'une semaine entre le chef du gouvernement et les élus du Parti socialiste (PS), du Parti communiste français (PCF) et des Ecologistes. Mais à l'approche du discours de François Bayrou devant le Parlement, la participation des forces de gauche à un pacte de non-censure - tant désiré par le gouvernement pour ne pas tomber plus tôt que celui dirigé par Michel Barnier - n'est toujours pas assurée. "Le compte n'y est pas encore" aux yeux du PS, a fait savoir Olivier Faure le 12 janvier sur BFMTV.

La réforme des retraites : juge de paix pour le PS

La gauche sait son soutien indispensable au gouvernement Bayrou qui ne veut pas devoir son maintien aux vote des élus du Rassemblement national (RN). Profitant de cette nouvelle position, elle pose ses conditions et pousse ses idées avec en tête la "suspension" de la mesure repoussant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans pendant six mois, le temps de la renégociation de la réforme des retraites. Mais le PS n'a pas encore eu gain de cause à en croire Olivier Faure, le premier secrétaire du parti à la rose salue toutefois auprès de Libération "un changement d'attitude du côté du gouvernement" avec qui il a un "échange ininterrompu avec la confrontation d'arguments et de solutions".

Signe qu'une conciliation peut-être trouvée ? Olivier Faure n'écarte pas cette option, mais a prévenu sur BFMTV qu'en l'état des discussions les socialistes "censureraient" le gouvernement de François Bayrou. Une façon de faire pression sur le Premier ministre qui a encore quelques heures pour trouver un terrain d'entente avant sa DPG.

Les négociations se poursuivent également avec les communistes qui attendent aussi des efforts concernant la réforme des retraites, et avec les écologistes. Mais du côté des Verts, la députée Sandrine Rousseau a déjà indiqué qu'elle voterait bien la motion de censure. Si elle est imitée par l'ensemble des députés EELV, cela représente d'ores et déjà 28 votes contre le gouvernement en place. Cette fragmentation de la gauche pourrait donc jouer contre François Bayrou à l'approche de sa déclaration de politique générale.

LR et le bloc central derrière Bayrou, sauf si...

Quid de la majorité - aussi relative soit-elle - présidentielle ? A chercher le soutien de la gauche, François Bayrou ne doit pas négliger les positions des partis du socle commun. "Si tu gagnes à gauche ce que tu perds dans le socle commun, ça ne sert à rien", ironisait un conseiller gouvernemental, ce jeudi, dans les colonnes de Politico. Or, la coalition présidentielle comme la droite des Républicains ne sont montrent pas favorable à un détricotage de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a toujours placé cette mesure comme une ligne rouge à ne pas toucher.

Plus récemment, ce sont aussi les poids lourds de la droite qui se sont opposés à la "suspension" de la réforme voulue par la gauche. "Suspendre [cette réforme] sans scénario alternatif revient à sauter dans le vide sans parachute. Ce sera sans la Droite républicaine !", a prévenu Laurent Wauquiez le 12 janvier dans Le Parisien. Mais dans le même temps, le patron des députés de la droite assure ne pas faire "partie de ceux qui agitent la menace d'une motion de censure", réduisant de fait le menace d'une censure votée par la droite. François Bayrou serait prévenu : si l'exécutif se contente d'opérer des ajustements, il n'y aura pas de censure, mais "s'il y a une remise en cause des paramètres fondamentaux, là c'est un autre sujet", a affirmé un proche de Laurent Wauquiez auprès de Politico. Le gouvernement est prévenu, faire des choix, oui, mais dans la limite du "raisonnable".

Le RN agite la menace d'une censure

Si le RN ne devait initialement pas poser de gros problèmes au gouvernement de François Bayrou, il pourrait finalement durcir le ton. Politico croyait savoir vendredi que les élus d'extrême droite "devraient se contenter de défendre leur contre-budget" lors des négociations avec le gouvernement et donc ne pas voter une motion de censure. Mais l'avancée des discussions avec la gauche a apparemment changé la donne. "Ce gouvernement n'a pas retenu les leçons de la censure de Michel Barnier" qui "est tombé car le budget qu'il nous a présenté était un budget socialiste", a mis en garde Jordan Bardella sur RTL à la veille du discours du Premier ministre. Et le président du RN d'ajouter que "les mêmes causes entraîneraient les mêmes effets sur le plan institutionnel", à savoir une censure de François Bayrou. Le RN a effectivement eu le luxe de jouer les arbitres et d'enterrer le gouvernement de Michel Barnier, malgré plusieurs concessions faites par l'ancien Premier ministre.