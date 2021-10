"Munch : pourquoi Lucien Jean-Baptiste a quitté la série TF1 ?"

MUNCH SERIE. Lucien Jean-Baptiste a incarné Hubert Bellanger durant trois saisons de Munch. Le personnage disparaît au bout de quatre saisons. Pour quelles raisons ?

[Mis à jour le 21 octobre 2021 à 12h00] Que les fans de Munch se préparent à un pincement au coeur. Dans la saison 4 de la série de TF1, dont le premier épisode est diffusé le 21 octobre 2021, Hubert Bellanger meurt brutalement dès le lancement de la série. Son décès est le fil rouge de cette quatrième saison, et un vrai choc pour l'avocate incarnée par Isabelle Nanty. Si le personnage joué par Lucien Jean-Baptiste se faisait déjà de plus en plus rare à l'écran, pourquoi est-il ainsi écarté de l'intrigue ?

Le départ de Lucien Jean-Baptiste de Munch n'a pas été explicité. Pourtant, l'acteur et réalisateur se serait retrouvé très occupé par de nombreux projets de cinéma et de télévision et avait partagé son désirde quitter la série. "Il n'a pas été difficile de jouer le deuil, tant Lucien est une personne attachante dans la vie, a détaillé Isabelle Nanty en interview à Télé 7 jours. Nous étions malheureux de continuer sans lui, mais il regorge de projets." Heureusement pour le public, Hippolyte Girardot rejoint la bande de Munch dans le rôle de l'avocat Mathieu Scheffer, qui n'est autre que l'amour de jeunesse de l'héroïne.

en savoir plus

Synopsis - Gabrielle Munchovski, aussi appelée Munch, est une avocate qui s'est donné pour tâche de défendre les personnes accusées à tort. Dans la saison 4, Munch doit faire face au décès d'un personnage central de la série, son ami Hubert Bellanger, et le retour d'un amour de jeunesse.

La saison 4 de Munch débute sa diffusion le jeudi 21 octobre 2021. Deux épisodes sont diffusés chaque semaine sur TF1, dès 21h05. La saison 4 de la série ne comporte cependant que six épisodes. La fin de la diffusion est diffusée pour le 4 novembre 2021. Pour les personnes qui auraient raté un épisode mettant en scène l'avocate, pas de panique : les épisodes sont disponibles en replay streaming sur le site de MyTf1 au lendemain de leur diffusion, durant quelques jours. Salto met également à disposition de ses abonnés les épisodes de la série en streaming.

Au casting de la saison 4 de Munch, on retrouve bien évidemment Isabelle Nanty dans le rôle principal, mais aussi Aurélien Wiik (Gaspard), Tom Villa (Aurélien Berton), Paloma Coquant (Clarisse Duflot) et Lola Andreoni (Samia Elkaim). Cependant, l'acteur Lucien Jean-Baptiste (Hubert Bellanger) quitte la série. La saison 4 de la série française marque également l'arrivée au casting de l'acteur Hippolyte Girardot, qui incarne l'avocat Mathieu Scheffer, amour de jeunesse de Munch.