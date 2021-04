PEKIN EXPRESS 2021. Le binôme père-fille a remporté la saison 14 de Pékin Express sur M6, au coude-à-coude avec Cinzia et Rose-Marie. Ils ont remporté 58 730 euros.

[Mis à jour le 27 avril 2021 à 23h45] La course a été serrée jusque dans les dernières minutes. Mais au terme d'un sprint final riche en rebondissements, Christophe et Claire ont été sacrés grands gagnants de Pékin Express 2021, face à Rose-Marie et Cinzia. Pourtant, les duos étaient au coude-à-coude durant la totalité de cette dernière étape, qui se déroulait à Istanbul. Ils ont dû accomplir plusieurs missions, comme un quiz de culture générale-catapulte, une course dans le Bazar d'Istanbul ou encore des glissades près de la muraille de Constantinople. Au total, à l'issue des trois sprints intermédiaires, Cinzia et Rose-Marie pouvaient remporter 41 270 euros, tandis que Christophe et Claire ont vu leurs gains s'abaisser à 58 730 euros, en raison de quelques retards pénalisants.

Cependant, les gagnants de Pékin Express 2021 ont réussi à inverser la tendance durant le sprint final. Si Christophe et Claire ont débuté avec beaucoup de retard, ayant des difficultés à trouver un auto-stoppeur pour les emmener à destination, Rose-Marie et Cinzia ont été ralenties, cette dernière étant blessée au genou depuis la demi-finale. Au coude-à-coude dans les derniers kilomètres, c'est finalement Christophe et Claire qui arrivent les premiers, avec seulement trois minutes d'avance : "Tu m'as invité dans ton rêve ma chérie, et ton rêve est ici et maintenant ", a lâché Christophe à sa fille, très ému par cette victoire à laquelle il ne croyait pas. Ils ont remporté la somme de 58 730 euros : Christophe a déjà précisé qu'il comptait donner sa part à une association caritative.

Un tournage compliqué

L'édition 2021 de Pékin Express a été très compliquée pour les équipes de production de M6. En plus d'un accident qui a impacté le tournage, la crise sanitaire a totalement chamboulé la course présentée par Stéphane Rotenberg. Les candidats ont dû être rapatriés en France lors du premier confinement, avant le tournage de l'épisode 4, et la production a dû totalement repensé le parcours. Evidemment, le coronavirus a également impliqué la mise en place d'un protocole sanitaire très strict.

La suite de l'aventure Pékin Express ne se déroulera pas en Ethiopie et en Arabie Saoudite, comme c'était initialement prévu, mais en Grèce et en Turquie. Comme Stéphane Rotenberg l'explique dans une interview donnée à TV Mag, cela a d'ailleurs été complexe à organiser : "On a l'habitude de s'adapter mais on a été particulièrement mis à l'épreuve cette année." Le présentateur de M6 explique également que tout a dû être organisé dans un délai très court, comme une véritable "opération commando". D'ailleurs, tout n'a pas été finalisé avant de repartir tourner Pékin Express, et plusieurs fois la route a dû changer en cours de route. "Les équipes de production s'arrachaient les cheveux. C'était déjà arrivé de devoir arrêter le tournage mais avec en plus un rapatriement et un arrêt de six mois, ce n'était jamais arrivé."

L'édition 2021 de Pékin Express propose de découvrir huit binômes. Contrairement à l'édition 2020, les candidats ne sont pas connus des téléspectateurs. Certains sont en couple, d'autres font partie de la même famille, et un duo ne s'est jamais rencontré avant le jeu d'aventure. Ci-dessous, on vous récapitule l'ensemble des binômes de Pékin Express 2021. Vous pouvez retrouver leurs portraits en cliquant ici.

Loïc et Sabine, le duo d'inconnus, éliminés à l'issue du premier épisode

Jenny et Crisoula, tante et nièce, éliminées à l'issue de l'épisode 3

Nour et Kaoutar, mère et fille, éliminées à l'issue de l'épisode 5

Jonathan et Aurore, couple marié, contraints à l'abandon à l'issue de l'épisode 7

Arnaud et Pierre-Louis, deux frères, éliminés à l'issue de l'épisode 8

Noël et Florent, deux collègues et amis, éliminés à l'issue de la demi-finale

Cinzia et Rose-Marie, deux amies, finalistes

Christophe et Claire, père et fille, gagnants

L'édition précédente, Pékin Express All Stars, a vu la victoire du couple corse Julie et Denis, finalistes de la saison 2013.

Pékin Express est diffusé le mardi soir à partir de 21h05. C'est M6 qui diffuse ce jeu d'aventure depuis sa création. Mais si vous avez raté un épisode, il est toutefois possible de le rattraper en replay. Dès le lendemain de sa diffusion, la sixième chaîne le met en ligne pendant huit jours sur sa plateforme de streaming et de replay 6play.

Vous souhaitez vous aussi participer à la prochaine saison de Pékin Express ? Rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le site casting-pekinexpress.fr et remplir sa candidature. Pour participer, il faut toutefois avoir au moins 18 ans et pouvoir se rendre disponible durant 45 jours, durant le troisième trimestre de l'année 2021. M6 demande aux candidats d'envoyer trois photos par personne (portrait, silhouette et une résumant la personnalité) ainsi qu'une photo du binôme. Il faut ensuite remplir ses informations personnelles et répondre à plusieurs questions sur sa personnalité. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2021. Selon les derniers chiffres communiqués par M6, 60 000 dossiers ont été déposés.

