Canal+ ne diffuse pas Arsenal - PSG, il faudra payer plus cher pour voir la rencontre

Le choc des demi-finales de la Ligue des champions ne sera une nouvelle fois pas diffusé sur les antennes de Canal+.

Nouveau coup de tonnerre pour les supporters parisiens et les fans de foot. Ce mardi 29 avril, les Parisiens disputent leur demi-finale de Ligue des champions sur la pelouse d'Arsenal à l'Emirates Stadium. Après un quart de finale parfaitement maîtrisé face à Aston Villa malgré une grosse frayeur en fin de match lors du match retour, les hommes de Luis Enrique espèrent atteindre leur seconde finale de l'histoire. Mais pour y parvenir, il faudra passer l'obstacle Arsenal. Battu en Premier League pour le titre par l'imprenable Liverpool, Arsenal n'en reste pas moins l'une des meilleures équipes européennes de la saison et notamment grâce à son technicien espagnol, Mikel Arteta. Vainqueurs haut la main de leur quart de finale aller et retour face au Real Madrid, les Gunners ont de sérieuses ambitions. Avantage non négligeable, Arsenal a eu droit à six jours de repos à cause des demi-finales de la FA Cup qui se sont disputées ce week-end, alors que Paris s'est incliné pour la première fois de la saison face à Nice ce vendredi...

Mais pour supporter les Parisiens, si vous n'êtes pas présent au stade, il faudra payer (très) cher pour regarder la rencontre. En effet, une nouvelle fois, Canal+ a décidé de passer son tour et de ne pas diffusera la rencontre, laissant la primeur de la diffusion à Canal+ Foot, son canal exclusif. Un choix encore une fois lourd de conséquence, car pour regarder la rencontre, il faudra donc non seulement être abonné à Canal+, mais également à l'offre Canal+ Sport ou Canal+ la totale. L'abonnement Canal+ étant le plus classique avec une souscription à 19,99 euros par mois, il faudra donc débourser plus d'argent pour voir le match, 34,99 euros pour l'offre Sport, 59,99 pour la "totale". Il existe également une autre variante avec le pass Coupe d'Europe, offrant la chaîne en question pour 29,99 euros, 10 euros de plus quand même...