Hanouna annoncé candidat à la présidentielle : déjà 5 mesures choc qu'aucun parti n'a jamais osées

Pas encore candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, Cyril Hanouna se préparerait selon un journal d'extrême droite. Un programme a même fuité avec plusieurs mesures choc, notamment sur les salaires, la sécurité sociale et les dépenses de l'Etat.

Cyril Hanouna n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2027. Toutefois, l'ex-présentateur star de C8 se préparerait à cette échéance majeure et un programme avec certaines mesures relativement détaillées a même fuité dans la presse, plus particulièrement dans les colonnes d'un journal d'extrême droite, Valeurs actuelles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que plusieurs mesures détonnent, certaines n'ont même jamais été évoquées par un ou une candidate jusqu'alors. Selon un modèle relativement libéral, "Baba" pourrait se montrer extrêmement critique envers l'Etat et le corps intermédiaire. Son objectif serait clair : que le travail paie davantage, quitte à rogner sur le modèle social actuel. Attention, le principal intéressé n'a rien dit, ni confirmé.

Fin de la Sécurité sociale pour tous et SMIC à 2 200 euros

Valeurs actuelles révèle déjà 5 mesures choc qu'aucun partie n'a jamais osées et que le journal prêtent à Cyril Hanouna. Tout d'abord, question salaire, il souhaiterait trancher dans le vif. En effet, la mise en place d'un salaire minimum à hauteur de 2 200 euros, voire 2 300 euros, comme révélé dans Valeurs actuelles est bien dans les petits papiers. Et il s'agit là d'un salaire net, les cotisations patronales des PME, elles, seraient automatiquement réduites. La TVA sur les produits de première nécessité serait en revanche complètement abandonnée car "plus on est pauvres, plus il (cet impôt) représente une part importante de notre salaire", explique son entourage auprès du média.

Problème, comment compenser ce manque à gagner ? Hanouna aurait déjà trouvé la parade : une nouvelle TVA variable indexée sur les salaires. C'est la deuxième mesure choc de son potentiel programme. Autre projet phare et sûrement fou pour certains opposants au peut-être futur candidat : un nouveau mode d'aces à la Sécurité sociale, seuls les contribuables dont le salaire est inférieur à 2 500 euros y auraient droit. Quid des ménages les plus aisés ? Ils devront automatiquement souscrire à une mutuelle, si ce programme se confirmait. " La Sécurité sociale constituerait ainsi un filet de sécurité uniquement pour les plus précaires, et on arrêterait d'accuser la France d'être la championne d'Europe de la dépense publique", confie un de ses proches. Mais ce n'est pas tout, deux autres mesures choc font également partie de son potentiel programme évoqué par Valeurs actuelles.

Le grand ménage de "Baba" se poursuit dans son combat qu'il mène avec les institutions, il envisage de faire des économies drastiques sur le fonctionnement de l'Etat. Outre le passage à une VIe République (un et sûrement le seul point commun avec Jean-Luc Mélenchon), il envisage également de regrouper tous les ministères au sein d'un super-ministère, seuls Bercy et Matignon conserveraient leur indépendance et ne seraient pas concernés par cette fusion, " à la manière de la Cité interdite en Chine ", abonde un proche du candidat dans Valeurs actuelles.

Et les députés ans cette histoire ? Ils pourraient devoir également se serrer la ceinture. Autrement dit, leur nombre devrait fondre avec une baisse de 30 %. Dans la chambre basse du Parlement, ils ne seraient plus que 380 pour assurer la représentation nationale, avec un salaire réduit et le grand retour de la fonction de député-maire. Ce volet sur les économies de l'Etat comprend donc les 4e et 5e mesures phares du potentiel programme de Cyril Hanouna.

Hanouna envisage un "Guantanamo à la française"

Le programme d'Hanouna pour 2027 pourrait également inclure d'autres mesures importantes concernant la le volet sécuritaire. Il plaide pour un "Guantanamo à la française" pour les détenus les plus dangereux (pédophiles et terroristes), la construction de prisons de type 1 (pour les voleurs, harceleurs), et de type 2 (narcotrafiquants, braqueurs, grands bandits). Une proposition qui n'est pas sans rappeler le souhait de celui qui est actuellement à la bataille pour la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez.

Ce dernier proposait début avril "que les étrangers dangereux sous OQTF soient enfermés dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon, hors de l'Hexagone", dans un entretien accordé au JDNews. Enfin, Hanouna souhaiterait mettre fin à l'excuse de minorité pour les jeunes de 16 à 18 ans. Ce principe permet une atténuation de peine quasiment systématique pour les mineurs âgés de 13 à 17 ans. Cela signifie que les délinquants mineurs ne sont jamais condamnés aux mêmes peines que celles prononcées contre un adulte pour la même infraction. Rares sont les exceptions à cette atténuation de peine et elles ne concernent que les crimes les plus graves. Cyril Hanouna souhaiterait aussi faire exécuter toutes les peines de prison et appliquer une perpétuité réelle. Côté immigration, Cyril Hanouna souhaiterait ni plus ni moins que de la réduire à zéro.

Plus insolite, le "roi du PAF" voudrait pouvoir construire un terrain de padel à ses frais dans les jardins de l'Elysée. De plus, il devrait bien renoncer à son salaire de président. Pour lui, la fonction présidentielle ne doit en rien constituer un job mais plutôt une mission. D'ailleurs, malgré cette nouvelle fonction suprême, il ne ferait pas ses adieux à la télévision, bien au contraire : "Cyril jouerait le rôle d'animateur, dans le sens où il organiserait de grands débats démocratiques. Chaque dimanche, il pourrait animer une émission d'échanges, un simulacre de face-à-face avec les Français", résume un proche chez Valeurs actuelles.