Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 29 avril 2025, 85 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Ce mardi, la FDJ propose une cagnotte de 85 millions d'euros. Mais trouverez-vous les résultats du tirage Euromillions ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 85 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. En attendant de voir une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Le saviez-vous ? Le 28 mars dernier, pour la toute première fois, une cagnotte de 250 millions d'euros a été remportée. Jusqu'ici ce plafond n'avait jamais été atteint. L'euphorie était au rendez-vous. Si de nombreux Français avaient tenté leur chance pour l'occasion, aucun d'entre eux n'est malheureusement parvenu à remporter le gros lot. C'est un Autrichien qui a réussi à trouver la combinaison gagnante ce jour-là. Il fallait avoir joué les 10 - 21 - 30 - 42 - 45 et les numéros étoile 1 et 9. Des chiffres qui pourront peut-être inspirer certains participants ce soir au moment de composer leur combinaison...