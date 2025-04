Guerre en Ukraine : une date décisive fixée par Macron et Poutine

10:04 - Macron annonce une phase décisive de la guerre en Ukraine "dans les huit à dix jours"

La guerre en Ukraine se poursuit, tandis que les négociations pour obtenir un accord de paix patinent. Pour faire avancer les échanges et tenter de remettre l'Ukraine dans une position avantageuse, Emmanuel Macron a annoncé dans Paris Match que "accroître la pression sur la Russie" "dans les huit à dix jours prochains". Une pression qu'il compte exercé avec le soutien des pays européens, mais aussi celui des Etats-Unis. Le président de la République assure avoir convaincu son homologue américaine d'être "unis et dissuasifs" face à la Russie. "J’ai dit à ce dernier qu’il fallait que nous soyons beaucoup plus fermes vis-à-vis de la Russie pour pousser Vladimir Poutine à un cessez-le-feu. [...] Il faut que nous soyons prêts, avec les Américains, à durcir le ton vis-à-vis de la Russie pour obtenir ce cessez-le-feu. Je crois avoir convaincu les Américains de la possibilité d’une escalade des menaces, et potentiellement de sanctions, pour pousser les Russes à accepter ce cessez-le-feu", a-t-il poursuivi dans les colonnes de Paris Match.