PEKIN EXPRESS 2023. La finale de Pékin Express : Le choix secret était programmée sur M6 ce jeudi 20 avril 2023. Le binôme Xavier et Céline, patron et employée, ont remporté la victoire face à Alexandre et Chirine.

En direct

23:45 - "Je suis anéantie", la réaction de Chirine et Alexandre Alexandre et Chirine sont arrivés quelques minutes seulement après Xavier et Céline, constatant par le même coup leur défaite. "Ils ont été incroyable. On a tout donné, on n’a rien à regretter", note, bon joueur, Alexandre. De son côté, Chirine n’a pas su cacher son émotion et ses larmes : "Je suis anéantie, c’est dur de voir le logo déjà déchiré."

23:40 - Xavier et Céline remportent Pékin Express Pékin Express a révélé le final de cette saison 17 ce jeudi 20 avril 2023. Au terme d’une ultime course très serrée, c’est finalement Xavier et Céline, le patron et l’employée, qui ont remporté la finale du Choix Secret. Céline s’est dite “très fière de Xavier, qui a quand même 60 ans. Je suis très fière de mon boss”. Pour célébrer cette victoire, l’employée accepte enfin de passer au tutoiement avec son patron.

23:10 - Quels finalistes ont la préférence des téléspectateurs ? Sur les réseaux sociaux, les fidèles de Pékin Express ne manquent pas de commenter les faits de jeux du programme de M6 et d’afficher leurs préférences pour les binômes. Pour cette finale, c’est sans conteste Xavier et Céline, le patron et l’employée, qui sont les chouchous du public. C’était d’ailleurs le cas depuis plusieurs semaines, puisque leur arrivée en finale a été saluée par les internautes : 'À fond derrière Céline et Xavier ici !' scande l’un d’entre eux, quand un autre écrit sur Twitter : "Toute la France sera là pour supporter Céline et Xavier lors de la finale."

22:38 - La production avait un doute sur Alexandre et Chirine au début du tournage, découvrez pourquoi Le lancement de l’aventure Pékin Express n’a pas été facile pour Alexandre et Chirine, qui ont vécu un faux départ lorsque le premier refuse de se jeter dans le vide à une tyrolienne, souffrant d’un trop grand vertige. Ils sont forcés à l’abandon sur cette épreuve qualificative. Stéphane Rotenberg l’a même admis en interview : “ Quand on m’a dit qu’ils avaient stoppé la course, je suis tombé par terre parce que je n’aurais jamais pensé que quelqu’un n’allait pas faire cette épreuve. On s’est demandé si Alexandre était vraiment motivé, si on avait fait une erreur de casting. Je me suis même posé la question de préparer les 'spairs' (remplaçants)”. Finalement, le couple a prouvé sa motivation et s’est hissé jusqu’en finale.

22:07 - Alexandre et Chirine, le couple stratège qui a surmonté les obstacles Le début de la saison 17 n’a pas été de tout repos pour Alexandre et Chirine. Le premier ayant le vertige, le couple a dû abandonner dès la première épreuve. Pas évident pour ces deux amis de longues dates qui se sont mis en couple depuis quelques mois à peine. Mais au fur et à mesure des épisodes, le binôme a fini par se dévoiler, remportant quelques victoires jusqu’à se hisser en finale. Cependant, ils ont dû subir les critiques de certains internautes au fur et à mesure de leur parcours, auxquelles ils ont toujours répondu sur leurs réseaux sociaux respectifs.

21:36 - Xavier et Céline, le binôme qui n’est jamais allé en duel final Xavier et Céline est l’un des deux binômes en finale dans Pékin Express. Patron et employé depuis une dizaine d’années dans la vie, qui utilise le vouvoiement pour s’adresser l’un à l’autre, ils sont rapidement devenus l’un des binômes chouchous des téléspectateurs. Le duo s’est également démarqué en n’ayant jamais été envoyé en duel final, bénéficiant ainsi de la règle du choix secret introduite dans cette saison.

21:10 - La finale de Pékin Express débute, où la voir ? Le moment qu’attendaient avec impatience les fans de Pékin Express est arrivé : la finale de la saison 17 débute sa diffusion à 21h10. C’est sur M6 qu’il faut se rendre pour découvrir qui d’Alexandre et Chirine ou de Xavier et Céline va remporter cette édition intitulée “le Choix secret”. Il est également possible de la suivre sur 6play en streaming, en s’inscrivant gratuitement au site et en cliquant sur l’onglet "en direct".

20:35 - Cette situation inédite qui a totalement décontenancée Stéphane Rotenberg Dans le dernier épisode de Pékin Express diffusé la semaine dernière, Stéphane Rotenberg a dû s’adapter à une situation totalement inédite dans l’histoire de l’émission. Celle-ci a même forcé l’emblématique animateur de M6 à modifier les règles de l’émission. Lors de la première épreuve des demi-finales, un saut à l’élastique, deux équipes ont déclaré forfait : Alexandra et Laura d’un côté, et Alexandre et Chirine de l’autre. “C'est un cas unique dans l'histoire, a déclaré le présentateur, forcément c'est singulier mais deux dernières places ex-aequo, c'est deux enveloppes noires, tout de suite !” Heureusement, il n’y aura pas de modification de règles lors de la finale.

20:05 - La production accusée de favoritisme sur les réseaux sociaux Pékin Express : Le Choix Secret fait particulièrement réagir les internautes. Chaque année, l’émission de M6 divise les téléspectateurs, avec certains binômes adorés quand d'autres sont pris en grippe. La semaine dernière, les internautes ont accusé la production de favoriser Alexandre et Chirine, mais aussi Alexandra et Laura, lorsque le premier binôme réussit à trouver un chauffeur qui accepte de ne pas se rendre au travail pour conduire ses passagers. Pour les internautes, l’émission est alors “hyper truqué”, “c’est scandaleux”. Mais l’élimination de Laura et Alexandra est venu refroidir les ardeurs de certains, forcés de reconnaître qu’il ne s’agit que d’un jeu dans lequel même les candidats les plus méritants peuvent quitter l'aventure.

19:34 - À quoi s’attendre pour la finale de Pékin Express ce soir ? La finale de Pékin Express est diffusée sur M6 ce jeudi 20 avril 2023. Pour cet ultime épisode de cette 17e saison, la course a lieu à Rio de Janeiro (Brésil) et sera rythmée par des sprints intermédiaires qui permettront aux binômes de gonfler ou diminuer leur cagnotte en fonction de leur position dans le classement. Chaque seconde perdue, c’est également 10 euros perdus, avant le sprint final qui sacrera le duo gagnant de la saison.

19:00 - "Cela ne change rien" : Chirine et Alexandre réagissent aux accusations de tricherie Face aux accusations de tricherie qui les visent, Alexandre et Chirine ont une nouvelle fois répondu aux rumeurs sur leurs comptes Instagram. Le 16 avril, Alexandre est revenu en détail sur les coulisses de cette épreuve : "On arrive à l'épreuve par ordre d'arrivée : les sœurs en premier, Xavier et Céline, et nous. La production ne nous attribue pas de bœufs, c'est nous qui les choisissons donc déjà, impossible d'être avantagés par rapport à ça. De deux, le support de la mousse est à l'envers, je suis d'accord mais ça ne change rien le sens de la cloche et le fait qu'elle sonne ou pas. C'est rétabli je ne reviendrai plus dessus."

18:33 - Alexandre et Chirine accusés de tricherie Alexandre et Chirine ont fait l’objet de nombreuses critiques durant cette saison 17 de Pékin Express. Lors du dernier épisode, des internautes les ont même accusés de tricherie ! Les binômes en compétition devaient parcourir un trek de 3 kilomètres en tirant des bœufs en portant un joug sur lequel une cloche était installée. Si cette dernière retentissait, les candidats devaient s’arrêter pendant une minute. Cependant, la cloche d’Alexandre et Chirine n’a jamais retenti, alors qu’ils sont arrivés premiers en doublant leurs adversaires. Certains internautes ont crié au scandale lorsqu’ils ont remarqué que le joug de Chirine et Alexandre était à l’envers, et aurait pu entraver le retentissement de la cloche, selon eux.

18:03 - Favorites, Laura et Alexandra éliminées aux portes de la finale Depuis le début de la saison 2023 de Pékin Express, un troisième binôme se détachait comme le grand favori de cette édition. Il s’agit de Laura et Alexandra, les deux sœurs qui cumulaient plusieurs victoires aux épreuves d’immunités et surtout de nombreuses amulettes. Elles ont toutefois tiré une enveloppe éliminatoire aux portes de la finale, reversant leurs gains à Alexandre et Chirine.

17:31 - Qui sont les finalistes de Pékin Express : le Choix secret ? La finale de Pékin Express voit s’affronter deux binômes, comme chaque année. Pour cette saison 17, Alexandre et Chirine, surnommés par M6 “le couple stratège”, affrontent au cours de cette ultime course à Rio de Janeiro Xavier et Céline, le binôme patron-employé.