[Mis à jour le 07 septembre 2020 à 10h05] Les téléspectateurs de TF1 vont replonger seize ans en arrière. La première chaîne diffuse ce lundi 7 septembre Pourquoi je vis, biopic sur Grégory Lemarchal retraçant sa vie entière. Diagnostiquée de la mucoviscidose à seulement 20 mois, le jeune chanteur va toutefois réaliser son rêve de musiuqe en remportant la Star Academy en 2004. Il connaîtra un immense succès jusqu'à sa mort, le 30 avril 2007, à seulement 23 ans.

Pourquoi je vis est l'occasion pour la première chaîne de revenir sur le combat de Grégory Lemarchal, treize ans après sa mort. Le projet a été concrétisé en collaboration avec les parents du jeune homme, qui poursuivent leur lutte contre la mucoviscidose avec l'association portant le nom de leur fils. Pierre Lemarchal était notamment présent régulièrement sur le plateau afin de suivre le projet. Dans la peau de l'interprète d'Ecris l'histoire, on retrouve Mickaël Lumière, bluffant de ressemblance avec le chanteur. Assurément, ce téléfilm va rendre nostalgiques les fans de Grégory Lemarchal, et faire découvrir aux autres son long combat contre la mucoviscidose.

Plutôt que de miser sur une bande-annonce regroupant plusieurs moments du téléfilm, TF1 a préféré proposer à ses téléspectateurs de découvrir les premières minutes de son biopic Pourquoi je vis. Idéal pour découvrir Mickaël Lumière dans le rôle de Grégory Lemarchal, bluffant de ressemblance avec le jeune chanteur décédé. Le film s'ouvre ainsi sur le plateau de la Star Academy, lorsque Grégory Lemarchal incarne SOS d'un terrien en détresse. Vous pouvez découvrir l'ouverture de Pourquoi je vis dans la vidéo ci-dessous.

Mickaël Lumière interprète Gregory Lemarchal dans le biopic "Pourquoi je vis".

Le casting était l'un des éléments clés de la réussite de Pourquoi je vis. Et TF1 a misé gros ! C'est le jeune acteur Mickaël Lumière, vu auparavant dans La vérité si je mens ! Les débuts, qui endosse le rôle de Grégory Lemarchal. Il est également interprété à différents âges par Johan Cardot da Costa et Joann Bliard. Dans le rôle des parents du jeune chanteur, on retrouve Arnaud Ducret et Odile Vuillemin, tandis que Lou Gala incarne sa petite-soeur, Leslie Lemarchal. C'est également Candice Dufau qui prête ses traits à Karine Ferri, qui a été la compagne de Grégory Lemarchal jusqu'à sa mort en 2007. Du côté de la Star Academy, Sifiane Francine joue Sofiane, Ilona Bachelier la finaliste Lucie, et Alexis Loizon prête ses traits à Kamel Ouali.Enfin, vous reconnaîtrez très certainement Nikos Aliagas dans son propre rôle !

