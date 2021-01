Eurovision : qui sont les favoris pour représenter la France ?

EUROVISION FRANCE. Samedi 30 janvier 2021, les téléspectateurs pourront décider quel candidat et quelle chanson représentera la France à l'Eurovision cette année.

[Mis à jour le 29 janvier 2021 à 9h30] Samedi 30 janvier 2021, nous connaîtrons le candidat et la chanson choisis pour représenter la France à l'Eurovision. Le concours de chant européen se déroule le 22 mai prochain à Rotterdam. En prévision, France 2 organise l'émission "Eurovision France : c'est vous qui choisissez", pendant de Destination Eurovision durant lequel le public est amené à voter pour l'artiste et la chanson qu'il souhaite voir interpréter pour, peut-être, permettre à la France de remporter l'Eurovision.

Et alors que le concours Eurovision France n'a pas encore été diffusé, des favoris se détachent déjà à en croire les réseaux sociaux. Les fans du concours, qui font partie de l'association OGAE (Organisation générale des amateurs de l'Eurovision) ont d'ores et déjà fait connaître sur Twitter la chanson qu'ils aimeraient voir interpréter à Rotterdam en mai. Il s'agit de "Voilà" de Barbara Pravi. Sur le reste du podium, on retrouve ensuite "Alléluia" d'Andriamad et "Amour fou" de Pony X. Toutefois, seul le vote qui suivra l'émission Eurovision France sur France 2 samedi comptera pour désigner le représentant du pays à l'Eurovision. La tendance pourrait être bien différente le soir de l'élection. Vous pouvez écouter les chansons en compétition dans la vidéo ci-dessous.

La désignation de la chanson gagnante se fera en deux temps. D'abord, lors du premier tour, les 12 prestations auront lieu et les téléspectateurs voteront pour en sélectionner 7. De plus, un "Euroticket" sera donné par le jury à l'une des 5 chansons qui n'aura pas été sélectionnée. Ainsi, 8 chansons atteindront l'étape finale à l'issue de laquelle les téléspectateurs et le jury voteront chacun à 50 % pour déterminer le gagnant qui représentera la France lors du concours de l'Eurovision.

Cette émission sera "inspirée du Melodifestivalen (l'émission de sélection en Suède, ndlr) pour son côté show", a ainsi expliqué Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements et variétés de France Télévisions et cheffe de la délégation française à l'Eurovision, lors d'une conférence de presse. "Ce qu'on avait vraiment envie de mettre en avant, c'est d'avoir un vrai spectacle avec ces artistes". L'émission, qui devait se dérouler en région, se fera finalement dans un studio de télévision à Paris, en raison de la situation sanitaire. Concernant le décor, il y aura une scène circulaire sur laquelle défileront les artistes en lice, mais les mises en scènes ne seront pas forcément celles qui seront retenues pour le concours de l'Eurovision. Alexandra Redde-Amiel a cependant annoncée que ces mises en scènes seront "ambitieuses".

Qui sont les membres du jury de l'émission "Eurovision France, c'est vous qui décidez" ?

Sous la présidence du chanteur Amir, qui a représenté le France à l'Eurovision en 2016, plusieurs artistes seront présents pour déterminer notre représentant de cette année, à part égale avec les téléspectateurs. Seront présents notamment le Néerlandais Duncan Laurence, dernier vainqueur du concours, mais également Marie Myriam, la dernière gagnante pour la France et Natasha St Pier, qui est arrivée 4ème lors du concours de chant en 2001. Nous retrouverons aussi Jean-Paul Gaultier, qui habillera notre représentant pour l'Eurovision, Élodie Gossuin, André Manoukian, Agustin Galiana, Michèle Bernier et Chimène Badi, qui avait participé à Destination Eurovision en 2019.

Pourquoi Tom Leeb ne retente pas sa chance cette année ?

Après l'annulation de l'édition 2020, les pays avaient l'opportunité de reconduire le candidat qui n'avait pas participé cette année. Toutefois, Tom Leeb a annoncé à Non Stop People en juin dernier qu'il ne participerait pas au concours de chant européen l'année prochaine. "J'ai un calendrier assez chargé, donc je ne pourrais pas faire l'Eurovision", a déclaré le chanteur et acteur. L'artiste a notamment ajouté que "d'autres choses arrivent sur mon chemin".

En savoir plus sur l'eurovision

On ne connaît pas encore le nom du candidat qui représentera la France à l'Eurovision 2021. Le public pourra voter lors de l'émission Eurovision France, c'est vous qui décidez, le samedi 30 janvier 2021, parmi douze candidats :

21 juin le duo avec la chanson "Peux-tu me dire ?"

avec la chanson "Peux-tu me dire ?" Al i avec la chanson "Paris me dit (Yalla ya helo!)"

i avec la chanson "Paris me dit (Yalla ya helo!)" Amui , un trio polynésien avec la chanson "Maeva"

, un trio polynésien avec la chanson "Maeva" Andriamad , un duo composé de Cécile et Kévin avec la chanson "Alléluia"

, un duo composé de Cécile et Kévin avec la chanson "Alléluia" Barbara Pravi avec la chanson "Voilà"

avec la chanson "Voilà" Yoann Casanova , finaliste de la saison 7 de "The Voice" en 2018 avec la chanson "Tutti"

, finaliste de la saison 7 de "The Voice" en 2018 avec la chanson "Tutti" Céphaz , artiste d'origine ghanéenne avec la chanson "On a mangé le soleil"

, artiste d'origine ghanéenne avec la chanson "On a mangé le soleil" Juliette Moraine , candidate de la saison 3 de "The Voice" en 2014 avec la chanson "Pourvu qu'on m'aime"

, candidate de la saison 3 de "The Voice" en 2014 avec la chanson "Pourvu qu'on m'aime" LMK , qui est le nom d'artiste d'EveLyne avec la chanson "Magique"

, qui est le nom d'artiste d'EveLyne avec la chanson "Magique" Philippine avec la chanson "Bah non"

avec la chanson "Bah non" Pony X , un duo composé de Clarence et d'un DJ déguisé en poney avec la chanson "Amour fou"

, un duo composé de Clarence et d'un DJ déguisé en poney avec la chanson "Amour fou" Terence James, demi-finaliste de la saison 9 de "The Voice" avec la chanson "Je t'emmènerai danser"

L'annulation de l'édition 2020 de l'Eurovision a fait grand bruit mais, en coulisses, les organisateurs ont travaillé sur la prochaine édition. La finale de l'Eurovision 2021 aura lieu à Rotterdam le samedi 22 mai 2021. Sachez par ailleurs les candidats des pays en présence seront départagés lors de deux demi-finales prévues les 18 et 20 mai 2021.

L'Eurovision 2020 ayant été annulée, le dernier classement disponible à ce jour est celui de l'édition 2019. Le concours n'a pas été très favorable à Bilal Hassani, représentant de la France. Le candidat français, qui comptait pourtant parmi les favoris, a malheureusement fini 16e au classement général. Une déception pour Bilal Hassani que les bookmakers classaient beaucoup plus haut. Voici le dernier classement en date de l'Eurovision.

1 : Pays-Bas (498 points)

2. L'Italie (472 points)

3. La Russie (370 points)

4. La Suisse (364 points)

5. La Suède (334 points)

6. La Norvège (331 points)

7. La Macédoine du Nord (305 points )

8. L'Azerbaïdjan (302 points)

9. L'Australie (284 points)

10. L'Islande (232 points)

11. La République Tchèque (157 points)

12. Le Danemark (120 points)

13. Chypre (109 points)

14. Malte (107 points)

15. La Slovénie (105 points)

16. La France (105 points)

17. L'Albanie (90 points)

18. La Serbie (89 points)

19. Saint-Marin (77 points)

20. L'Estonie (76 points)

21. La Grèce (74 points)

22. L'Espagne (54 points)

23. Israel (35 points)

24. La Biélorussie (31 points )

25. L'Allemagne (24 points)

26. Le Royaume-Uni (11 points )

Dans l'attente du classement de l'Eurovision 2021, revenons sur l'édition 2019 qui a vu la victoire du chouchou des bookmakers en la personne de Duncan Laurence qui représentait les Pays-Bas, avec le titre Arcade. Il a remporté l'Eurovision 2019 haut la main, devant l'Italie et la Russie. Les jurys et les téléspectateurs semblent avoir adoré sa chanson qui évoque la perte et le deuil. Malheureusement pour la France, Bilal Hassani n'est pas parvenu à se hisser en haut du classement de l'Eurovision 2019 et termine à la 16e place. Son interprétation du titre "Roi" a pourtant été salué par le public de Tel-Aviv.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.