"Favoris, candidat de la France, Ukraine... Ce qu'il faut savoir sur l'Eurovision 2022"

Ce soir a lieu la finale de l'Eurovision en direct de Turin ce samedi 14 mai 2022. Candidats, favoris, pronostics des bookmakers, chansons, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'événement.

[Mis à jour le 14 mai 2022 à 21h21] Après un an d'attente et deux demi-finales ce mardi et ce jeudi, plate à la finale de l'Eurovision 2022 ! Les vingt-cinq pays sélectionnés s'opposent sur la scène du PalaOlimpico de Turin en Italie. En effet, les rockeurs italiens de Maneskin ayant gagné l'an dernier, le concours a lieu sur le sol transalpin. La France, qui avait terminé deuxième grâce à Barbara Pravi l'a dernier, est représenté par un groupe breton du nom d'Alvan & Ahez qui chante en breton le morceau "Fulenn". A l'issue de la première finale, la Suisse, l'Arménie, l'Islande, la Lituanie, le Portugal, la Norvège, la Grèce, l'Ukraine, la Moldavie et les Pays-Bas se sont qualifiés le mardi 10 mai. Quant à la deuxième demi-finale, diffusée jeudi, ce sont l'Australie, l'Azerbaïdjan, la Belgique, la République Tchèque, l'Estonie, la Finlande, la Pologne, la Roumanie, la Serbie et la Suède qui ont réussi à se qualifier pour la finale de la compétition. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont, comme chaque année, qualifiés d'office : ce sont en effet les cinq pays qui contribuent le plus, financièrement, à l'organisation du concours.

Avant la finale de l'Eurovision, des pays font déjà office de favoris dans l'esprit des bookmakers et le cœur des fans du programme. Les parieurs ont pronostiqué une victoire de l'Ukraine en raison de l'invasion du pays par la Russie, devançant sur le podium l'Italie et le Royaume-Uni. Pour les associations de fans OGAE, c'est la Suède qui devrait l'emporter, devant l'Italie et l'Espagne. Les chances semblent donc maigres pour le groupe français Alvan & Ahez de remporter l'Eurovision cette année. Il faudra toutefois attendre la finale le 14 mai pour savoir si ces prédictions sont vérifiées ou non.

Si la finale de l'Eurovision 2022 a lieu ce samedi 14 mai, des candidats se démarquent déjà comme favoris. D'après les pronostics des bookmakers, l'Ukraine, et le groupe Kalush Orchestra, devrait remporter le concours. Il est crédité avec 48% de chance de gagner. En seconde position, on retrouve l'Italie, qui aurait 14% de chances de l'emporter, devant le Royaume-Uni, à 10% de chances de gagner. A l'inverse, la France figure en 12e place des pronostics des bookmakers, avec seulement 1% de chance de gagner l'Eurovision cette année. Les pronostics des bookmakers peuvent toutefois être démentis le jour J, et vont continuer à se préciser à mesure que la finale approche.

Avant l'Eurovision, les bookmakers ne sont pas les seuls à s'exprimer sur leurs favoris. Les fans du concours, sous l'organisation OGAE (Organisation générale des amateurs de l'Eurovision) partagent régulièrement leurs pronostics avant la finale. Pour cette édition 2022, la Suède, l'Italie et l'Espagne se situent dans le top 3 des fans, tandis que la France est sixième. L'Ukraine, pronostiquée gagnante par les bookmakers, se classe 11e du classement de l'OGAE international.

Kalush Orchestra, groupe de rap ukrainien (trois membres) s'est formé en 2019 et interprétera sur la scène de l'Eurovision 2022 la chanson "Stefania". En parallèle, le groupe a sorti deux albums durant l'année 2021 : Hotin et Yo-yo. Pour la petite histoire, Kalush Orchestra ne devait initialement pas participer à l'Eurovision puisqu'ils étaient arrivés en seconde place de la sélection nationale : la candidate initiale, Alina Pash, avait dû se retirer après une polémique. Elle était en effet accusée d'avoir voyagé en Crimée en passant par la Russie en 2015.

De quoi parle "Stefania", le titre que le groupe ukrainien Kalush Orchestra interprétera à Turin lors de la finale de l'Eurovision samedi ? Auprès de NME, Oleh Psiuk précise que ce titre est un hommage à sa mère. Mais en raison des paroles imagées, elle a pris un tout autre sens puisque le public ukrainien associe la mère en question à leur pays en guerre. Après le concours de chant, les membres du groupe reviendront dans leur pays pour joindre les forces combattant la Russie. L'un d'entre eux est d'ailleurs resté à Kyiv pour défendre la capitale ukrainienne.

La victoire de l'Ukraine à l'Eurovision 2022 serait hautement symbolique. Le pays est en guerre contre la Russie depuis février 2022, le pays dirigé par Vladimir Poutine ayant commencé à envahir l'Ukraine depuis. Au micro de BFM TV, le chanteur de Kalush Orchestra n'a pas caché son espoir quant à l'avenir de sa chanson : "J'espère que cette chanson sera l'hymne de notre victoire", a annoncé Oleh Psiuk au média. "Cette chanson a été écrite pour ma mère bien avant la guerre, mais elle peut aussi symboliser la mère Ukraine."

Le chanteur de Kalush Orchestra a également annoncé auprès de BFM TV qu'il aimerait que le titre qui représente l'Ukraine à l'Eurovision "ne soit pas l'hymne de la guerre, mais l'hymne de la victoire." En cas de victoire de l'Ukraine, le pays pourra-t-il véritablement organiser le concours de chant international 2023, comme c'est habituellement le cas ? Pour l'heure, la question ne semble pas se poser. Oleh Psiuk a précisé auprès de BFM TV que "si [ils gagnent], le prochain concours sera dans la nouvelle Ukraine souveraine dans son intégralité territoriale."

Chaque année, les bookmakers se livrent à leurs pronostics pour tenter de deviner qui sera sacré gagnant de l'Eurovision. Cette année, tous les regards sont portés sur l'Ukraine. En raison de son invasion par la Russie (écartée du concours pour cette même raison), on peut s'attendre à ce que le pays obtienne de nombreux votes de la part des pays participants. Le site eurovisionworld.com permet de suivre en temps réel les pronostics des bookmakers. A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'Ukraine et Kalush Orchestra sont en tête avec 48% de chances de gagner. Ils devancent l'Italie et le groupe Mahmood & Blanco, crédité à 14% de chances de gagner, et le Royaume-Uni, qui aurait 10% de chances de remporter l'Eurovision en 2022. l'inverse, la France et le groupe breton Alvan et Ahez se situent actuellement en 11e position des pronostics, avec seulement 1% de chance de l'emporter.

Peut-on se fier aux pronostics des bookmakers ? Chaque année, les pronostics permettent d'avoir une première tendance des votes pour la finale de l'Eurovision. En 2019, ils annonçaient les Pays-Bas très largement gagnants, pronostic qui s'est vérifié lors de la finale. Idem en 2021, où les deux premières places (Italie, France) avaient été parfaitement devinées par les bookmakers . Mais parfois, les prévisions des parieurs ne permettent pas de connaître le gagnant du concours. En 2018, l'Israël a remporté le titre, alors que les pronostics annonçaient une victoire de Chypre. Le pays est finalement arrivé en seconde position lors de la finale.

Le 5 mars 2022, c'est dans le télé-crochet "Eurovision France : c'est vous qui décidez" sur France 2 que le candidat hexagonal a été désigné en amont de l'Eurovision 2022. C'est le groupe Alvan & Ahez, qui chante en breton son titre "Fulenn" (qui signifie à la foie "étincelle" et "jeune fille"), qui a été choisi par le jury et le public pour représenter la France au plus grand concours de chant international. La France faisant partie des "Big Five", c'est-à-dire les pays qui contribuent le plus à l'organisation du concours d'un point de vue financier, Alvan & Ahez est automatiquement qualifié pour la finale de l'Eurovision ce samedi 14 mai 2022. Ils feront toutefois une apparition au cours de la première demi-finale.

La Russie ne participe pas à l'Eurovision en 2022. Les organisateurs ont décidé de sanctionner le pays pour l'invasion de l'Ukraine en écartant le candidat russe du concours de chant international, mais en empêchant également le pays dirigé par Vladimir Poutine de voter. "Dans le contexte de la crise sans précédent qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, l'on pouvait craindre qu'une participation russe cette année ne jette le discrédit sur le Concours. Avant de prendre sa décision, l'UER a pris le temps de mener une large consultation auprès de ses membres", précisait un communiqué de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), organisateur de l'événement, le 25 février 2022.

On ne connaît pas encore le gagnant de l'Eurovision 2022, puisque la finale se déroule le 14 mai 2022 à partir de 21h00. Au cours de la dernière édition de l'Eurovision, diffusée le 22 mai 2021, Maneskin, qui représentait l’Italie, a été sacré grand gagnant. Le groupe italien a remporté le concours de chant international grâce à son titre, "Zitti e buoni". Il s’est classé devant la France et la Suisse, respectivement à la seconde et troisième place. Avant la grande soirée, le groupe de rock était déjà le favori des bookmakers, qui les imaginaient remporter la compétition. Ce quatuor italien est originaire de Rome. Ils ont débuté en se produisant dans les rues de la capitale italienne, avant de se présenter à X Factor en Italie, en 2017. C’est en remportant le festival de San Remo qu’ils ont décroché leur qualification pour l’Eurovision 2021.

L’Italie (524 points)

France (499 points)

La Suisse (432 points)

L'Islande (378 points)

Ukraine (364 points)

Finlande (301 points)

Malte (255 points)

Lituanie (220 points)

Russie (204 points)

Grèce (170 points)

Bulgarie (170 points)

Portugal (153 points)

Moldavie (115 points)

La Suède (109 points)

La Serbie (102 points)

Chypre (94 points)

Israël (93 points)

Norvège (75 points)

Belgique (74 points)

Azerbaïdjan (65 points)

Albanie (57 points)

Saint-Marin (50 points)

Les Pays-Bas (11 points)

Espagne (6 points)

Allemagne (3 points)

le Royaume-Uni (0 points)

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.