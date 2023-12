Eve Gilles : qui est Miss France 2024, la "Miss aux cheveux courts" ?

Miss Nord-Pas-de-Calais a remporté le concours Miss France ce samedi 16 décembre. La candidate a plusieurs fois insisté sur sa coupe de cheveux lors de l'élection. Un gage de succès ?

Eve Gilles est la nouvelle Miss France. La jeune femme, élue Miss Nord-Pas-de-Calais en cours d'année, a été désignée lors du grand concours diffusé sur TF1, ce samedi 16 décembre 2023. Pendant la soirée, la candidate a plusieurs fois insisté sur... sa coupe de cheveux, faisant de ses cheveux courts un argument pour promouvoir "la différence".

Originaire de Quaëdypre, près de Dunkerque, Eve Gilles est âgée de 20 ans et mesure 1,71 m. Lorsqu'elle ne défile pas avec son écharpe de Miss, elle étudie en deuxième année de licence en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Son objectif dans un futur proche : devenir statisticienne.

Si ce profil de matheuse se retrouve rarement dans les élections de Miss France, ce n'est pas la seule particularité de Miss Nord-Pas-de-Calais 2023. Eve Gilles se distingue donc par des cheveux courts, "coupés sur un coup de tête", ce qui est peu commun dans l'histoire du concours de beauté. Une différence qui n'a pu échapper à personne le soir de l'élection.

Une "Miss cheveux courts" déjà critiquée

Eve Gilles n'a d'ailleurs pas dit grand chose de plus de son profil et de ses motivations pour devenir Miss France 2024. "La couronne tiendrait très bien, même sur mes cheveux courts", a-t-elle lancé, bravache, au public lors de sa présentation en direct. En fin d'émission, quand il lui a été demandé ce qu'elle dirait à un enfant victime de harcèlement, elle a de nouveau insisté sur sa différence et sur ses choix capillaires, avant de répondre péniblement qu'elle conseillerait d'en parler à un adulte.

Sur les réseaux sociaux, le sacre d'Eve Gilles en Miss France 2024 a bien sur fait réagir, les éternels déçus du concours lui reprochant d'avoir fait de sa coupe de cheveux "son seul argument pendant 3h". "C'est Miss cheveux courts qui est Miss France 2024 au lieu de Miss Guyane…", a commenté un Twittos, citant Audrey Ho-Wen-Tsaï (Miss Guyane), qui était devenue au fil de la soirée la favorite des Internets.

Eve Gilles, 4e Miss France venue du Nord-Pas-de-Calais

Dans les interviews données en mont du concours Miss France, Eve Gilles a aussi systématiquement évoqué sa coupe de cheveux, le fait qu'elle n'y avait pas pensé au départ, puis qu'on lui avait suggéré de les laisser pousser, puis qu'elle avait résisté à la pression (etc). Elle a fort heureusement abordé d'autres sujets, comme les critiques sur son poids : "J'ai reçu des commentaires sur mon poids, on m'a reproché d'être trop maigre", a-t-elle confié à Télé Loisirs, avant de reprendre : "mais mon corps est comme il est, je vis très bien, je mange comme il faut, voire un peu trop ! Je ne peux pas changer, mon métabolisme est comme cela, et je n'ai pas envie de changer".

Côté loisirs, Eve Gilles se dit aussi passionnée par autre chose que par ses cheveux : elle évoque notamment l'équitation et la danse, et confie qu'elle enseigne le modern jazz aux enfants. Elle dit également vouloir davantage s'engager dans le milieu associatif, notamment pour défendre les droits des femmes.

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, de nombreuses jeunes femmes sont sélectionnées, notamment en Artois, à Tourcoing, Arras, Dunkerque et Valenciennes. Et par le passé, la région a déjà connu trois gagnantes au concours Miss France : Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke en 2018. Iris Mittenaere a également été élue Miss Univers en 2016. La dernière Miss Nord-Pas-de-Calais, Agathe Cauet, a été élue première dauphine de Miss France 2023.