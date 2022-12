Miss France 2023 : la belle histoire d'Agathe Cauet, guérie d'une tumeur de 9 kilos

Agathe Cauet fait partie des favorites du concours Miss France, qui sera diffusé sur TF1 samedi soir. Elue Miss Nord-Pas-de-Calais cet automne, elle revient d'un très long combat...

Elle fait partie des candidates les plus populaires, ou en tout cas les plus médiatisées. Miss Nord-Pas-de-Calais pourrait bien être élue Miss France 2023, ce samedi 17 décembre, lors du grand concours de beauté qui sera de nouveau diffusé sur TF1. Avec ceux de Miss Guyane, Miss Réunion et Miss Midi-Pyrénées, le nom d'Agathe Cauet renvient en tout cas régulièrement dans la listes des candidates qui pourraient récupérer la couronne tant convoitée. Un sacre qui sonnerait comme une revanche pour celle dont le corps n'a pas toujours été un cadeau.

La jeune femme de 23 ans a été atteinte il y a quelques années d'une tumeur de 9 kilos, mi-cancéreuse mi-bénigne, qu'il a fallu opérer quand elle était en classe de terminale. Les médecins l'avaient préparée au pire avec la possibilité d'une chimiothérapie, mais finalement la jeune femme s'en tirera avec un traitement plus léger et une chirurgie. Celle qui espère aujourd'hui devenir Miss France 2023 en a gardé une cicatrice de 7 cm au niveau du ventre. Si celle-ci l'a longtemps complexée, elle a réussi à dépasser son manque de confiance en elle depuis.

"J'ai eu une tumeur à l'âge de 17 ans, une borderline de 9 kilos. J'ai aujourd'hui un ovaire en moins", se contente de raconter très factuellement Miss Nord Pas de Calais à TV Mag, qui précise tout de même s'être fait un tatouage à l'aine droite, "en forme d'arc de fleur", pour cette partie d'elle-même perdue. "Je peux toujours avoir des enfants dans la mesure où il me reste un ovaire qui fonctionne normalement", rassure aussi la jeune femme qui a par ailleurs conservé des ovocytes "par précaution".

Avant Miss France, une vocation d'infirmière

Aujourd'hui, Agathe Cauet est infirmière et a obtenu son diplôme il y a deux ans au CHR de Lille. Un "beau métier", voire une vocation à l'entendre, née de son expérience douloureuse et de son hospitalisation. "J'ai découvert une profession où on prenait soin des gens et cela m'a donné envie de prendre soin des autres", dit-elle encore à TV Mag, assurant vouloir se "sentir utile". "De par mon métier et mon vécu, c'est la lutte contre le cancer qui me tient particulièrement à cœur", confie également la jeune Miss qui a commencé à travailler dès 2020, en pleine période Covid. Un épisode "formateur" mais "compliqué à vivre" a-t-elle raconté à Lille Actu. Elle est également passionnée de dessin.

Agathe Cauet n'a aucun lien de parenté avec l'animateur Sébastien Cauet, qu'elle ne connaît "pas plus que vous" a-t-elle eu besoin de préciser.

Elue au milieu de douze candidates

L'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, qui a eu lieu le 15 octobre 2022 à Liévin, n'avait rien d'une évidence pour celle qui est pourtant aujourd'hui l'une des favorites au titre. Contactée en début d'année via les réseaux sociaux pour participer au casting de Miss Amandinois 2022, Agathe Cauet a vu les choses s'enchaîner "très rapidement" jusqu'à cet automne.

"J'étais à la fois surprise du résultat et consciente que je pouvais y arriver", confie-t-elle au sujet de son élection en tant que Miss régionale. Douze candidates étaient présentes sur scène avec l'espoir de récupérer le titre de Donatella Meden et ainsi pouvoir porter haut les couleurs de la région multi-titrée lors du concours national. Le jury et le public réunis ce soir-là ont voté en majorité pour la jeune Agathe Cauet qui analyse lucidement aujourd'hui sa victoire : "C'est toujours difficile de se rendre compte que l'on peut être légitime dans un concours de beauté. J'en ai pris conscience tardivement".

Entourée d'une mère secrétaire et d'un père employé de mairie, Agathe Cauet a aussi une grande sœur de 25 ans, "psychologue clinicienne". Une famille très soudée qui l'a accompagnée dans son projet de devenir Miss.

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, de nombreuses jeunes femmes sont sélectionnées, notamment en Artois, à Tourcoing, Arras, Dunkerque et Valenciennes. Par le passé, la région Nord-Pas-de-Calais a connu trois gagnantes au concours Miss France : Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke en 2018. Iris Mittenaere a également été élue Miss Univers en 2016.