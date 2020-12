"Miss Nord Pas de Calais 2020 : un "challenge" pour Laura Cornillot"

MISS NORD PAS DE CALAIS - Le Nord-Pas-de-Calais a décidé d'envoyer Laura Cornillot représenter la région à Miss France 2021. On vous présente cette candidate au concours de beauté.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 21h10] Laura Cornillot a été élue en octobre dernier pour représenter le Nord-Pas-de-Calais à l'élection Miss France 2021. Ayant obtenu une licence de tourisme, la jeune femme de 24 ans poursuit actuellement sa dernière année en master communication et marketing digital. En véritable passionnée d'équitation, Miss Nord-Pas-de-Calais ambitionne un our de créer sa propre agence de voyage, spécialisée toutefois dans le tourisme équestre. Laura Cornillot représente aujourd'hui une région qui a gagné peu de titres, trois au total, mais ceux-ci ont été remportés très récemment et imposent une certaine pression à la candidate nordiste chaque année. Pour rappel, Camille Cerf a été élue en 2014, Iris Mittenaere en 2015 (avant d'être également sacrée Miss Univers) et enfin Maëva Coucke en 2017.

Dans les colonnes de Paris Match, Laura Cornillot explique avoir eu l'envie de se frotter au concours de beauté comme "un challenge personnel. J'ai toujours manque de confiance en moi et j'ai envie de me pousser pour voir jusqu'où je peux aller." Une chose est sûre, la jeune femme est qualifiée pour l'élection de Miss France 2021. Si elle est élue, la jeune femme espère "représenter au mieux la femme française. J'aimerais que les jeunes filles puissent s'identifier à moi, comme j'ai pu m'identifier à Vaimalama Chaves."

Quelle cause défend Miss Nord-Pas-de-Calais ?

Laura Cornillot est une grande passionnée de chevaux et d'équitation, comme on peut le découvrir sur son compte Instagram. Professionnellemet, elle espère pouvoir un jour ouvrir sa propre agence de voyage spécialisée dans le tourisme équestre afin de partager sa passion. Selon son portrait publié dans La Voix du Nord, Miss Nord-Pas-de-Calais est donc naturellement engagée pour la cause animale, et se bat contre la maltraitance des bêtes.

Chaque année, la région Nord-Pas-de-Calais envoie sa représentante à l'élection Miss France dans l'espoir de remporter la couronne. Pour cela, de nombreuses jeunes femmes sont sélectionnes un peu partout dans la région notamment en Artois, à Tourcoing, Arras, Dunkerque et Valenciennes. Par le passé, la région Nord-Pas-de-Calais a connu trois gagnantes au concours Miss France : Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke en 2018. Iris Mittenaere a également été élue Miss Univers en 2016.

La représentante de la région Nord-Pas-de-Calais en 2019 a été élue à Orchie : il s'agissait de Florentine Somers. Âgée de 19 ans, la jeune femme avait prévu de se présenter au concours d'éducateur spécialisé mais aussi de réaliser son service civique après l'élection de Miss France. Florentine Somers n'a pas intégré le Top 15 cette année là mais a remporté le prix de la photogénie lors du concours Miss France 2020.

Miss France 2021 - au programme TV le 19 décembre 2020 sur TF1