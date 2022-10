Miss Nord Pas de Calais 2022 : qui est Agathe Cauet ?

MISS NORD PAS DE CALAIS. Cette année, la région Nord-Pas-de-Calais est représentée par Agathe Cauet. Qui est Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 ?

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 14h42] Le samedi 15 octobre 2022 se tenait l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais en vue du concours Miss France 2023. La soirée a été organisée au stade couvert de Liévein en présence de 4 500 spectateurs. 12 candidates étaient présentes sur scène avec l'espoir de récupérer le titre de Donatella Meden et ainsi pouvoir porter haut les couleurs de la région multi-titrée lors du concours national. Le jury et le public réunis ce soit là ont voté en majorité pour la jeune Agathe Cauet, qui devient donc Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 !

Âgée de 23 ans, Agathe Cauet avait été élue Miss Amandinois en mars 2022 à Saint-Amand-les-Eaux. Qualifiée pour l'élection régionale de Miss Nord-Pas-de-Calais, elle a réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium et à obtenir l'écharpe et la couronne qui lui permettent de se présenter au concours Miss France 2023. Dans la vie Agathe Cauet est infirmière et a obtenu son diplôme il y a deux ans au CHR de Lille. Elle a ensuite commencé à travailler dès 2020, en pleine période Covid. "Ca a été formateur mais c'était compliqué à vivre" a-t-elle raconté à Lille Actu. A l'adolescence, la jeune femme a été atteinte d'une tumeur borderline et en a gardé une cicatrice au niveau du ventre. Si celle-ci l'a longtemps complexée, elle a réussi à dépasser son manque de confiance en soi depuis. Elle est également passionnée de dessin. Pour ceux qui se poserait la question, Agathe Cauet n'a aucun lien de parenté avec l'animateur Sébastien Cauet, qu'elle ne connaît "pas plus que vous" a-t-elle eu besoin de préciser.

Chaque année, la région Nord-Pas-de-Calais envoie sa représentante à l'élection Miss France dans l'espoir de remporter la couronne. Pour cela, de nombreuses jeunes femmes sont sélectionnes un peu partout dans la région notamment en Artois, à Tourcoing, Arras, Dunkerque et Valenciennes. Par le passé, la région Nord-Pas-de-Calais a connu trois gagnantes au concours Miss France : Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke en 2018. Iris Mittenaere a également été élue Miss Univers en 2016.

