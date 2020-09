Diane éliminée de Koh Lanta : "J'étais K.O. debout" [INTERVIEW]

Cible d'un coup surprise rondement mené par Estelle, Diane la Béarnaise s'exprime sur son élimination dans Koh Lanta Les 4 Terres.

Dans l'épisode 3 de Koh Lanta Les 4 Terres, Diane a fait les frais du conseil en raison d'un collier d'immunité présenté par Estelle. Désignée comme le maillon faible de l'équipe orange originaire de l'Ouest de la France, Estelle a joué cartes sur table et décidé d'éliminer Diane, manageuse d'une agence immobilière dans le Béarn. Très appréciée par le groupe et en bonnes conditions physiques, Diane ne s'attendait pas du tout à son élimination. Elle s'est livrée dans un entretien avec Linternaute.com sur son parcours et a accepté de partager sa réaction à l'annonce de la disparition de Bertrand-Kamal, visage de l'équipe verte pour cette deuxième saison de Koh Lanta 2020.

Comment vous vous sentiez dans l'équipe orange ? Cette équipe plutôt jeune semblait bien vous convenir.

De suite je me suis très bien entendue avec mes coéquipiers. On n'a jamais eu besoin de se promettre quoi que ce soit ni de parler de stratégie. On était une bonne bande d'amis paumés sur une île déserte, des gens complètement barjots qui partent dans une aventure complètement folle et pleine de surprises. On a été très vite très soudés parce qu'on s'est serré les coudes dès le départ. On n'était pas là pour se juger mais pour s'aider. Ce qui nous a beaucoup lié, c'était ce collectif. On jouait collectif et ça c'était indestructible pour nous.

Le début de l'aventure a pourtant été compliqué. On pense à votre organisation sur le camp mais aussi au départ forcé de François...

En termes d'organisation, c'est vrai qu'on n'était pas terrible. Quand on est en survie, pour nous c'est pas trop une priorité à ce moment-là. On s'attendait tous à avoir un Robinson Crusoé ou un Teheiura pour nous aider, quelqu'un qui a appris à faire du feu ou s'est entraîné... C'est vrai que ça nous a manqué. Finalement c'était beau parce qu'on a fait jouer notre débrouillardise, on s'est relevé par rapport à ça. Concernant François, ça a été un déchirement, c'est le cas de le dire. On ne s'y attendait pas et on n'a pas pu lui dire au revoir, ce qui nous a beaucoup affectés. Du coup on a accueilli Marie-France dans les larmes. Je me suis d'ailleurs excusée auprès d'elle parce que je ne voulais pas du tout qu'elle le prenne personnellement mais ça a été le premier coup dur dans notre équipe où tout allait si bien.

A son arrivée, on sent que Marie-France marque des points. Vous l'avez senti vous aussi ?

Marie-France arrive déjà dans une situation compliquée et elle a un très beau geste que de prendre Brice dans ses bras. Elle a tout de suite un côté maman très chaleureux. Lors de notre premier réveil, elle se lève avant tout le monde et va à la pêche et cueillir des graines, elle nous nourrit par gentillesse mais aussi parce qu'elle joue son jeu. C'est vrai que ça nous a fait du bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous parce qu'on avait ça à travers François. Il n'était plus là et Marie-France a tout de suite su s'occuper de nous comme une maman. Elle s'est très bien intégrée, c'est une personne qui est formidable et qui ne méritait pas de quitter l'aventure.

Les épreuves ont été très compliquées pour les Oranges dans l'épisode 3...

C'est vrai qu'on voit notre équipe dans le dur, dans la difficulté. Notre groupe était toujours très soudé. Pour ma part j'étais complètement abonnée à la boule noire, je l'ai tirée trois fois dans l'aventure. J'étais trop déçue de ne pas pouvoir aider l'équipe. Vient ensuite mon élimination où je me suis sentie trahie par Estelle. Je n'ai clairement pas vu venir ce coup qui m'a causé mon élimination et ma perte.

Vous avez des regrets d'être partie si tôt dans l'aventure ?

Bien sûr que j'ai des regrets. J'étais partie pour beaucoup plus que ça. Je me sentais super bien. Bien sûr la faim est là, la difficulté est là, les épreuves sont dures, il fait froid la nuit. Mais on était tous dans le même bateau. Je me sentais bien pour continuer, je me sentais en sécurité parce qu'on avait un groupe dans lequel on s'entendait bien. Et je m'étais préparée physiquement. J'étais déçue de partir si vite et de pas avoir pu davantage prouver mes qualités physiques.

A la fin de l'épisode, vous demandez à vos coéquipiers de vous venger. Vous en voulez toujours à Estelle aujourd'hui ?

Non, je ne lui en veux pas. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est dans une aventure qui est très difficile. Je ne m'attendais pas à ça. Clairement je suis K.O. debout à ce moment-là. On était tous à voter contre une personne et c'est une personne qui choisit mon sort. C'est pas facile quand il n'y a pas un consensus ou quand on se sent aimée de tous sauf d'une personne. J'ai essayé de l'aider, j'aurais peut-être pas dû aller trop lui parler. Je ne sais pas. Mes mots n'auraient peut-être pas dû être aussi forts. Mais c'était les mots du cœur, c'était l'émotion.

Vous avez compris qu'Estelle vous élimine vous plutôt qu'un autre ?

Non. Sur le coup, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas vraiment. J'ai essayé d'être un peu l'intermédiaire entre Estelle et le groupe. J'étais la personne qui allait le plus lui parler. Quand le groupe disait qu'elle n'avait pas été bonne, j'essayais de lui dire 'Ne leur dis pas que t'aurais pas pu faire mieux. Essaie de dire que tu t'es loupée cette fois-ci mais que tu seras meilleure la prochaine fois.' Les contre-performances ça arrive à tous, c'est pas grave. J'ai essayé d'être cet intermédiaire donc j'ai été choquée qu'elle mette mon nom. Franchement, je ne l'aurais pas cru. D'où mon étonnement et mes mots forts.

Vous avez beaucoup discuté d'ouvrir ou non le sac d'Estelle. Expliquez-nous pourquoi c'était hors de question.

C'est pas quelque chose qui se fait. C'est vrai que j'avais des doutes sur le collier d'immunité d'Estelle, j'en ai parlé avec mes camarades parce que j'ai eu l'impression qu'elle avait peut-être quelque chose. Mais je n'étais pas sûre de moi. Je l'aurais pas fait parce que c'est pas dans mes principes. S'il y a bien une chose qui nous appartient sur l'île, c'est bien notre sac. Vous savez je me suis fait vingt mille scénarios en revenant en France. La nuit, j'arrivais pas à dormir en pensant "J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça". Pour me sauver, j'aurais dû faire plein d'autres choses plutôt que fouiller dans le sac. Je pense que c'est pas cette solution-là qui m'aurait sauvée.

Au final, que retiendrez-vous de votre aventure dans Koh Lanta ?

Je retiendrai que j'ai rencontré des personnes formidables. Pour moi c'est avant tout une aventure qui est humaine. J'ai découvert qu'on avait un corps mine de rien assez solide. Se mettre dans le dur comme ça, on est fort en fait ! Finalement, on peut se surpasser, c'est une aventure qui est extraordinaire, que les mots n'expliquent même pas. Il faut la vivre pour vraiment comprendre ce que c'est. Et au final ce qu'on retient le plus c'est peut-être les moments les plus difficiles qui nous ont le plus soudés comme des nuits sous la pluie. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir participer à une telle émission.

On a appris la disparition cette semaine de Bertrand-Kamal suite à une bataille contre le cancer. Vous l'avez sans doute peu côtoyé dans l'aventure mais quels souvenirs garderez-vous de lui ?

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

BK c'est une belle personnalité que les téléspectateurs ressentent d'ores et déjà à travers l'écran. C'est quelqu'un qui est souriant et clairement bienveillant. Son métier lui colle à la peau. Il met l'ambiance, il est tout sourire, il a du peps. Il est combattant et l'a été jusqu'au bout. C'est quelqu'un que j'ai peu côtoyé dans l'aventure mais que j'aime profondément. Toute la famille Koh Lanta est choquée et triste de cette nouvelle. J'aimerais envoyer tout mon soutien et toute ma tendresse à tous les membres de sa famille pour cette période difficile et totalement injuste.