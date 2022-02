François Koh Lanta : accusé d'homicide involontaire, que s'est-il passé ?

FRANCOIS DESCAMP KOH LANTA. Candidat de Koh Lanta, le totem maudit, le sapeur-pompier François Descamp fait l'objet d'une mise en examen pour homicide involontaire. Explications.

Dans son habituel communiqué de presse de présentation des candidats de la nouvelle saison de Koh Lanta, TF1 présente François, sapeur-pompier héraultais de 38 ans, "fou de sport" mais aussi un homme habitué à prendre "en charge les siens, en famille, comme à la caserne". Le service presse de la chaîne, le décrit comme "un pilier" dont la présence dans l'aventure pourrait grandement aider ses coéquipiers.

Une mise en examen pour homicide involontaire

En amont de la diffusion de Koh Lanta, le totem maudit, la première saison 2022 de l'émission de survie de TF1, le Canard Enchaîné révèle cependant que François Descamp est sous le coup d'une mise en examen pour homicide involontaire. On lui reproche, comme à six autres sapeurs-pompiers, "d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une information insuffisante et des matériels obsolètes" lors d'une intervention sur un feu de forêt survenu le 10 août 2016 à Gabian dans l'Hérault. Lors de cette intervention, trois sapeurs-pompiers ont été sévèrement blessés et un pompier, le caporal Jérémy Beier, est décédé des suites de ses blessures le 21 août 2016. François et les six autres mis en examen dans cette affaire sont présumés innocents.

La production n'était pas au courant

Adventure Line Productions, qui produit Koh Lanta pour TF1, a réagi à ces informations révélées par Le Canard enchaîné dans les colonnes de Voici. "Nous n'étions pas informés de cette mise en examen. L'information le concernant n'était pas publique et elle est couverte par le secret de l'instruction" précise-t-on chez ALP qui affirme avoir suivi ses process habituels de recrutement des candidats, à savoir une vérification de condamnations judiciaires. "François nous a indiqué qu'il ne faisait l'objet d'aucune condamnation et nous a transmis un extrait de casier judiciaire." La société de production insiste par ailleurs sur la présomption d'innocence, l'affaire n'étant pas jugée à ce stade. "Sa mise en examen ne remet pas en cause ces éléments puisqu'il est à ce stade de la procédure juridiquement présumé innocent."

Denis Brogniart prend la parole

Sur le plateau du Buzz TV de nos confrères du Figaro TV Mag, Denis Brogniart a pris la parole à ce sujet, précisant tout d'abord "toute [son] admiration pour les pompiers." Il a ensuite tenu à rappeler que "dans toute affaire, c'est important, il y a une présomption d'innocence et je demande à ce qu'elle soit respectée." L'animateur de Koh Lanta, le totem maudit a d'ailleurs précisé ne pas s'exprimer en son nom, "je ne peux que relater ce que dit l'avocat. Premièrement, il [François, ndlr] n'était pas présent au moment des faits. Deuxièmement, il n'a formé aucun de ces pompiers, que ce soit ceux qui sont blessés, et celui qui a malheureusement perdu la vie." Le présentateur de l'émission a conclu sa prise de paroles, témoignant de ses "grosses pensées pour la famille de celui qui est décédé, et pour ceux qui sont dans des situations difficiles."

"On n'aurait jamais dû se retrouver là"

Blessé lors de cet incendie le 10 août 2016, Lucas Canuel a pris la parole sur les réseaux sociaux et dans des interviews. Il explique notamment au Parisien ne pas comprendre pourquoi François participe à Koh Lanta. "Quand on sait qu'on est mis en examen pour homicide involontaire, on fait profil bas. On ne se pavane pas à la télé. Quelle image ça donne des pompiers ?"

Lucas Canuel a également fait le détail des événements dans son entretien avec Le Parisien. "Avec trois autres pompiers, on s'est retrouvés coincés dans un gros feu de forêt sur les hauteurs de Gabian. Nos chefs nous ont mal positionnés. On n'aurait jamais dû se retrouver là." Le jeune pompier affirme que son collègue, Jérémy Beier, est tombé à terre. "Le temps de revenir le relever, il était en feu. J'ai vu un homme brûler devant moi pendant deux à trois minutes. J'étais tétanisé par la chaleur. On nous a laissés comme des chiens sous 1 200°C. C'est inhumain."