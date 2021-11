Clémence éliminée de Koh Lanta : "J'aurais aimé expliquer à Coumba" [INTERVIEW]

La double gagnante de Koh Lanta ne l'emportera pas une troisième fois cette année. Eliminée dans l'épisode 10 de Koh Lanta : La Légende, Clémence Castel revient pour nous sur son parcours semé d'embûches cette saison.

Seule candidate à avoir gagné deux fois Koh Lanta, Clémence Castel était très en danger dans cette édition Koh Lanta : La Légende. Immédiatement pointée du doigt, la double-championne a réussi à tenir 25 jours malgré les nombreuses stratégies pour l'éliminer. Elle revient pour nous en interview sur son parcours dans cette quatrième saison qu'elle a vécue pleinement malgré une certaine tension du côté de Coumba concernant son élimination.

Qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être invitée à la saison anniversaire des 20 ans de Koh Lanta ?

C'était une saison emblématique et c'est pour cette raison que je ne me voyais pas ne pas y être. En 2018, j'avais dit que ce serait mon dernier Koh Lanta et que je resterais sur une victoire. Mais quand la prod m'a appelée et m'a dit qu'il y aurait un casting cinq étoiles avec les aventuriers les plus emblématiques et les meilleurs de ces vingt dernières années, je me suis dit que je regretterais si je n'y allais pas. C'était une fierté d'être présente dès le premier jour sur cette édition. J'ai vécu une aventure pleine d'émotions où j'ai vécu des choses que je n'ai jamais vécues. Je n'avais jamais pêché un poisson au harpon ni pêché une pieuvre ni participé aux ambassadeurs. C'est ce qui fait que je ne regrette pas une seconde d'y avoir participé.

On vous a entendu dire que c'était une saison comparativement très dure par rapport aux trois autres que vous aviez déjà vécues. Qu'est-ce qui a rendu cette saison particulièrement difficile ?

Déjà le niveau des aventuriers sur les épreuves, quand on est face à un Claude, un Teheiura ou une Jade et que tout le monde est à fond dans l'épreuve, ce n'est pas évident de tirer son épingle du jeu. Les conditions de survie où on n'a pas eu de riz pendant de longs jours. Il n'y avait pas de manioc. Pendant quelque temps avec les filles on n'a pas eu de feu... La survie a été difficile. Et puis, j'ai trouvé très difficile de faire des choix pendant les conseils. Le casting était tellement bien fait que tout le monde avait sa place dans cette aventure. Dans les aventures traditionnelles, on voit dès le départ les failles de certains aventuriers et ça nous permet de choisir et de voter contre untel ou untel. Cette saison, tout le monde était fort. Certains étaient plus forts en stratégie, d'autres sur les épreuves, d'autres dans la survie. Du coup, faire un choix était très difficile. La dernière chose, c'est que je me suis sentie en danger dès le premier jour et qu'il a fallu réussir à tirer mon épingle du jeu dès le début de l'aventure grâce à un collier, grâce au fait de gagner des épreuves, au fait de revenir après l'île des bannis. J'ai dû me sauver chaque jour pour en arriver au 24e ou au 25e jour ! Je n'ai pas de regrets à avoir sur cette aventure.

Il n'y a rien que vous feriez différemment ?

Si c'était à refaire, je ne changerais rien dans la mesure où chaque décision que j'ai pu prendre était réfléchie avec les informations que j'avais sur le moment. Même le fait de donner mon amulette à Alix, je pense que je le referais parce que, sur le moment, je me suis dit que j'avais l'occasion d'essayer de bouger un peu les lignes, de changer l'ordre établi. Je considérais que je n'avais pas forcément d'alliés. Je n'étais plus Jaune, je n'étais pas dans l'équipe rouge et je n'étais pas non plus dans l'alliance qui était en cours d'élaboration. Personne n'est venu me voir par rapport à ça donc ça voulait bien dire qu'ils ne me voulaient pas dans cette alliance. Donc, à un moment donné, j'ai essayé de prendre le jeu à mon compte et de tenter quelque chose. Même ça, il ne faut pas le regretter parce que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée sur le moment.

"J'aurais aimé m'expliquer avec Coumba"

On a bien senti une tension du côté de Coumba à votre arrivée sur l'île des bannis. Aujourd'hui, elle considère que vous ne faites plus partie de sa vie. Comment avez-vous réagi à cela ?

On sait que Coumba est une personne de caractère. Après, je pense qu'on réagit tous différemment à la déception. Ça a été sa manière de réagir. Maintenant, j'aurais aimé m'expliquer sur mes choix. Elle ne m'en a pas laissé le temps. Si j'avais eu le temps de m'expliquer clairement sur mon positionnement, elle m'aurait peut être mieux comprise. Elle ne m'en a pas laissé la possibilité. A partir de là, je me suis dit qu'il fallait essayer de me concentrer sur la prochaine épreuve et faire en sorte que ça n'impacte pas mon état d'esprit pour donner le meilleur de moi-même. En effet, j'ai tout donné mais peut-être qu'inconsciemment ça a eu des conséquences sur ma manière de jouer cette épreuve. En tout cas, j'ai tout fait pour que ça n'impacte pas mon envie de continuer.

Alexandra gagne et met fin à votre aventure. Comment avez-vous vécu cela sur le moment ?

Forcément, il y a de la déception mais Alexandra a été magistrale sur cette épreuve. Je crois qu'elle ne fait pas tomber une fois sa petite structure. Je fais le constat qu'elle a été meilleure et que ça aurait été très compliqué pour quiconque d'aller la chercher sur cette épreuve. Je me suis rapidement dit qu'il n'y avait pas de regret à avoir parce que ce n'est pas moi qui ai perdu, c'est elle qui est allée chercher sa victoire. Elle a été très forte.

"J'ai réussi mon Koh Lanta"

Quel regard vous portez sur votre aventure Koh Lanta : La Légende ?

J'ai joué comme j'avais envie de jouer. Je pense que pour réussir un Koh Lanta, il ne faut pas nécessairement gagner. On peut tout à fait réussir un Koh Lanta en étant éliminé à un moment donné. On réussit son Koh Lanta quand on joue comme on a envie de jouer. Et cette année, c'est le cas. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui font le constat que c'est un de mes meilleurs Koh Lanta et je suis d'accord avec eux. J'ai osé, j'ai joué comme j'avais envie, j'ai assumé mes choix et c'était mon objectif de départ. Je voulais faire un Koh Lanta différent des précédents. Je pense que les gens ont découvert une nouvelle Clémence et, encore une fois, je suis partie sans regret. Il y a eu une année où je n'ai pas joué comme je le voulais. C'était en 2009 en Amazonie et j'ai eu tellement de frustration à l'arrivée, j'en étais même un petit peu aigrie que je ne voulais surtout pas reproduire ça. Là, certes, je n'ai pas gagné mais je considère que j'ai quand même réussi mon Koh Lanta en gagnant des épreuves, en faisant des choses que je n'avais jamais faites. Je porte un regard très positif sur cette participation.

Pendant la diffusion, les réseaux sociaux sont parfois assez durs avec les candidats. Comment vivez-vous les diverses réactions à votre égard ?

Je dois dire que j'ai la chance d'être assez préservée de ce côté-là. Après, je souhaite dire que rien ne justifie les insultes quelles qu'elles soient. Tout ceci reste un jeu. Certes, certains considèrent que c'est un jeu et que tout est permis. Peut-être que c'est ça qui passe un peu moins auprès de certains téléspectateurs mais ça reste une façon de jouer. C'est aussi pour ça que je n'ai pas envie de garder de rancœur auprès de quiconque même si on a voté plein de fois contre moi cette saison. Au final, je n'en veux à personne dans la mesure où on avait tous les mêmes cartes au départ, que certains se sont mieux débrouillés que d'autres et il faut l'accepter. Certains sont critiqués mais je suis préservée parce que j'ai quand même mis des limites dans la stratégie donc ça passe peut-être un peu mieux auprès des gens. Chacun a sa manière de jouer et il faut arriver à comprendre que c'est un jeu pour que ça ne prenne pas des proportions énormes.

"Partir un mois et demi a été un sacrifice familial"

Vous avez le sentiment que c'était votre dernière saison de Koh Lanta ? Vous reviendriez une dernière fois si on vous le demandait ?

En 2018 j'avais dit que c'était mon dernier donc l'histoire me dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Maintenant, ça reste aussi un sacrifice familial parce qu'on part de la maison pendant un peu plus d'un mois et demi. Pour ma compagne ça n'a pas été évident, pour mes enfants non plus. Tant que les enfants sont petits, je vais mettre un petit coup de frein à Koh Lanta et puis on verra quand ils auront grandi. Si je suis en forme et puis si ça se représente aussi parce que c'est pas dit ! Je préfère pas trop m'avancer et dire que c'était mon dernier parce que j'ai bien vu parfois la tentation est trop forte ! (rires) Pour les cinq, six années à venir, je pense qu'il faut que je mette le holà et pour la suite on verra.