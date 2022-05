"Demi-finale de l'Eurovision 2022 : quels pays en compétition pour la seconde étape ?"

EUROVISION DEMI FINALE. France 4 diffuse la seconde demi-finale de l'Eurovision ce jeudi 12 mai 2022 à partir de 21h00. Pays candidats, vote, diffusion, streaming, tout sur cette étape cruciale avant la finale samedi.

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 11h04] La seconde demi-finale de l'Eurovision est à suivre ce jeudi. France 4 diffuse cette deuxième étape de sélection ce 12 mai 2022. C'est à partir de 21h00 que l'événement télévisé est à suivre sur le canal 14 de la TNT. La Finlande, Israël, la Serbie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, Malte, Saint-Marin, l'Australie, Chypre, l'Irlande, la Macédoine du Nord, l'Estonie, la Roumanie, la Pologne, Monténégro, la Belgique la Suède et la République tchèque vont tenter d'obtenir leur ticket pour la finale ce soir.

Au total, 25 pays vont concourir pour la finale de l'Eurovision 2022, samedi 14 mai 2022. Dix pays se sont déjà qualifiés au cours de la première demi-finale diffusée mardi : la Suisse, l'Arménie, l'Islande, la Lituanie, le Portugal, la Norvège, la Grèce, l'Ukraine, la Moldavie et les Pays-Bas. Notons également que, chaque année, cinq pays sont qualifiés d'office pour la finale. Il s'agit des membres du "Big 5", les cinq pays qui contribuent le plus financièrement à l'organisation de l'événement. La France en fait partie, tout comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Anodin pour certain, l'ordre de passage à l'Eurovision peut s'avérer déterminant pour certains candidats. Les premiers ont la pression de débuter, mais doivent rendre leur prestation mémorable pour qu'elle reste dans l'esprit du public, quand les derniers ont la lourde tâche de garder l'attention des téléspectateurs qui ont déjà vu plusieurs groupes se produire sur scène. Pour cette seconde demi-finale 2022, l'ordre de passage tiré au sort est le suivant :

Chaque année, la plupart des pays en compétition pour l'Eurovision s'affrontent au cours de demi-finale. Seuls dix sont amenés à se produire en finale. Pour cette édition 2022 du concours de chant international, les demi-finales se déroulent à Turin les mardi 10 et jeudi 12 mai 2022, quelques jours seulement avant la finale, ce samedi 14 mai 2022.

La phase des demi-finales de l'Eurovision est une étape incontournable pour la plupart des pays qui soumettent leur candidature. Ce jeudi 12 mai 2022, pour la seconde salve de sélection, ils seront 18 à interpréter leur chanson dans l'espoir de se qualifier pour la finale samedi : la Finlande, Israël, la Serbie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, Malte, Saint-Marin, l'Australie, Chypre, l'Irlande, la Macédoine du Nord, l'Estonie, la Roumanie, la Pologne, Monténégro, la Belgique la Suède et la République tchèque.

La première demi-finale de l'Eurovision a été diffusée le 10 mai 2022. Dix pays se sont qualifiés à cette occasion pour la finale samedi : la Suisse, l'Arménie, l'Islande, la Lituanie, le Portugal, la Norvège, la Grèce, l'Ukraine, la Moldavie et les Pays-Bas. A l'inverse, l'Albanie, la Slovénie, la Bulgarie, la Croatie, l'Autriche, le Danemark et la Lettonie n'ont pas décroché leur ticket pour l'ultime étape du concours. Leur jury national sera toutefois amené à décerner des points pour leurs prestations préférés lors de la finale.

Parmi tous les candidats de l'Eurovision, cinq ne participent jamais. En effet, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont chaque année automatiquement qualifiés pour la finale. Mais pour quelle raison ? Tout simplement parce que ces cinq pays sont les plus gros contributeurs financiers à l'organisation du concours de chant européen. A ce titre, ils ont le droit de ne pas se soumettre aux phases de qualification.

Cela peut sembler étonnant, mais l'Australie est également invitée à participer à l'Eurovision. C'est d'ailleurs le cas depuis 2015, le pays d'Océanie ayant été invité à titre exceptionnel pour les 60 ans de l'événement. Cela faisait plusieurs années que l'Australie diffusait le concours de chant international et avait même une délégation dédiée. Devant le succès de la participation du pays, qui fait également partie du Commonwealth, l'invitation a été renouvelée. L'Australie n'a toutefois pas pu participer en 2021, en raison des restrictions sanitaires imposées pour les voyages à l'étranger en réponse à la pandémie du coronavirus.

Jeudi 12 mai 2022, 18 pays vont tenter de se qualifier lors de la seconde demi-finale de l'Eurovision. On comptera 10 gagnants et 8 déçus. Mais qui sont les favoris de cette deuxième demi-finale ? La Suède devrait être assurée de se qualifier, puisqu'elle fait partie des favoris des fans du concours et aurait 94% de chance de se qualifier selon les bookmakers.

Les parieurs qui se sont exprimés sur le site Eurovisionworld se sont également exprimés sur la qualification des neuf autres pays. La Pologne, de l'Australie, de l'Estonie, de la Serbie, de la République Tchèque, de la Finlande, de la Belgique, de l'Azerbaïdjan et de Chypre devraient atteindre la phase finale de l'Eurovision, selon les bookmakers. Il faudra attendre ce soir pour vérifier si leurs pronostics sont justes.

C'est un des privilèges de la France à l'Eurovision chaque année : notre pays est automatiquement qualifié pour la phase finale, ce samedi 14 mai 2022. Alvan & Ahez, le groupe qui représente notre pays avec la chanson "Fullen", n'a donc pas à s'inquiéter de ne pas être sélectionné et s'assure d'avoir une chance de remporter le concours. Mais pour quelle raison ? La France fait partie du club très privilégié des "Big Five" (avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni) exempté des phases de qualification. Ces cinq pays sont en effet les plus gros contributeurs financiers au concours. A ce titre, ils sont qualifiés d'office pour la finale chaque année.

Pour l'Eurovision 2022, Alvan & Ahez ont été choisis pour représenter la France. Ce groupe breton, né de la fusion entre l'électro d'Alvan et le trio féminin Ahez, a remporté le concours Eurovision France : c'est vous qui décidez le 5 mars dernier. Ils interpréteront sur la scène de Turin, décor du concours de chant cette année, le titre "Fullen", mot breton qui signifie à la fois "étincelle" et "jolie fille". Ci-dessous, retrouvez la prestation du groupe français lors de la première demi-finale de l'Eurovision.

Les demi-finales de l'Eurovision permettent également au public de chaque pays présent pour l'occasion de voter. Il est possible de le faire par SMS, téléphone ou sur l'application dédiée. Bien évidemment, impossible de voter pour son propre pays ! Néanmoins, les téléspectateurs français ne peuvent pas voter pour la seconde demi-finale de l'Eurovision ce jeudi 10 mai 2022.

Pourquoi la France ne peut pas voter pour la demi-finale de l'Eurovision ce jeudi 10 mai 2022 ? Tout simplement parce que le pays ne sera pas représenté ce soir. En effet, les membres du Big 5, automatiquement qualifiés, se partagent le temps de présence entre les deux demi-finales. Alvan & Ahez s'est produit sur la scène de Turin lors de la première demi-finale. C'est à ce moment-là que les téléspectateurs français étaient amenés à voter pour leurs candidats favoris. Le groupe breton n'étant pas présent pour la seconde demi-finale, le public hexagonal assistera à la deuxième demi-finale uniquement en tant que spectateur ce jeudi !

Pour qui la France a-t-elle voté lors de la première demi-finale de l'Eurovision 2022 ? Impossible de le savoir ! Contrairement à la finale, le détail de chaque pays n'est pas révélé lors de cette étape de sélection. Notons en effet que les votes se déroulent de la même manière que la finale, en combinant les votes du public (50%) et les votes du jury de chaque pays (50%).

La première demi-finale de l'Eurovision s'est déroulée le mardi 10 mai 2022. Dix-sept pays se sont produits sur la scène du Pala Olimpico de Turin, mais seuls dix d'entre eux se sont effectivement qualifiés pour la finale du concours de chant. Il s'agit de l'Arménie, la Grèce, l'Islande, la Lituanie, la Moldavie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Suisse et l'Ukraine.

Qui dit qualifiés, dit déçus. Lors de la première demi-finale de l'Eurovision mardi dernier, la Lettonie, l'Autriche, le Danemark, la Bulgarie, la Croatie, l'Albanie et la Slovénie ne se sont pas qualifiés pour la seconde étape du concours de chant. Sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire, mais nombreux sont déçus de constater que Ronela Hajati, candidate représentant l'Albanie, n'ait pas été retenue pour la phase finale. D'autres se sont offusqués de la qualification de la Suisse, de la Lettonie, du Danemark ou de l'Islande.

En tant que pays participant à l'Eurovision, la France diffuse chaque année l'événement. Cela compte à la fois pour la finale ce samedi 14 mai, mais également pour les deux demi-finales. Ce jeudi 12 mai, la seconde salve de sélection est à suivre en direct de Turin sur France 4. C'est à 21h qu'il faut se connecter sur le canal 14 de la TNT pour découvrir quels sont les 10 pays supplémentaires qui pourront, peut-être, remporter le concours européen. Contrairement aux deux premières phases de qualification, la finale sera diffusée sur France 2 samedi.

Les demi-finales de l'Eurovision sont diffusées à la télévision sur France 4. Mais il est également possible de les suivre en direct et en streaming ! Le site france.tv propose en effet de retrouver le programme de la 14e chaîne en streaming sur son site. Il suffit d'avoir un compte, gratuit, à la plateforme pour y accéder. Par la suite, la demi-finale est à retrouver en replay sur la page dédiée à l'Eurovision, ici.

Que les fervents fans de l'Eurovision se rassurent. Comme tout programme télévisé, les demi-finales sont à retrouver en replay, si jamais vous les avez manqué lors de leur diffusion sur France 4. France télévision propose sur son site et sa plateforme streaming (france.tv) de revoir les demi-finales mais également différentes pastilles en lien avec l'événement en cliquant ici. Il faut toutefois attendre la fin de la diffusion pour que la demi-finale soit mise en replay. C'est le cas de la première, qui s'est déroulée le 10 mai, déjà en ligne sur la plateforme.