"Eurovision : L'Ukraine gagnante, le classement complet"

EUROVISION 2022. L'Ukraine et le groupe Kalush Orchestra ont remporté l'Eurovision 2022 ce samedi 14 mai 2022. Découvrez le classement complet.

01:30 - De quoi parle "Stefania", la chanson gagnante de l'Eurovision ? FIN DU DIRECT. L'Ukraine a remporté l'Eurovision grâce au titre "Stefania". Cette chanson est un hommage à la mère du chanteur du groupe. Mais les chansons imagées offrent une nouvelle grille d'interprétation à ce morceau, l'Ukraine pouvant être perçue comme la figure maternelle évoquée dans la chanson. La victoire de l'Ukraine est à ce titre hautement symbolique pour le pays envahi par les troupes de Vladimir Poutine. Ci-dessous, revivez la prestation de l'Ukraine à l'Eurovision. Ukraine's Kalush Orchestra bring a hypnotic mix of rap, folk and a flute loop so funky you'll remember it for days ???????? #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/lgHZhkCkoG — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022 01:15 - Portrait de Kalush Orchestra, groupe gagnant de l'Eurovision 2022 Kalush Orchestra a permis à l'Ukraine de remporter la victoire lors de cet Eurovision 2022. Le groupe s’est formé en 2019 avant de sortir deux albums en 2021. Ils ont interprété leur titre “Stefania” sur la scène de Turin, un hommage à la mère du chanteur mais également à l’Ukraine perçue comme une figure maternelle, alors qu’elle est actuellement en guerre contre la Russie. 01:10 - Quel classement de tête pour cet Eurovision 2022 ? L'Ukraine a été sacrée grande gagnante de l'Eurovision 2022 avec 631 points, grâce à un massif soutien de la part du public. Elle devance le Royaume-Uni (466 points) et la Suède (459 points). La France s'est quant à elle classée à l'avant-dernière place avec 17 points. 01:05 - "Vive l'Ukraine" lâche le chanteur de Kalush Orchestra La victoire de l'Ukraine à l'Eurovision est hautement symbolique pour le pays. Le chanteur de Kalush Orchestra a remercié les organisateurs et le public pour leur soutien, avant de lâcher un "Vive l'Ukraine" retentissant et largement applaudi par le public. 01:02 - L'Ukraine gagnante de l'Eurovision 2022 Avec 631 points, l'Ukraine a été sacrée grande gagnante de l'Eurovision 2022. Kalush Orchestra offre la troisième victoire à l'Eurovision à son pays. 00:59 - L'Espagne ne sera pas sacrée gagnante L'Espagne a obtenu 459 points au total, ce qui ne lui permet pas de dépasser l'Ukraine et ses 631 points. On attend toujours les points du Royaume-Uni et de la Suède, qui peuvent dépasser encore l'Ukraine dans le classement. 00:56 - L'Ukraine obtient 439 points de la part du public, un record L'Ukraine était attendu comme le grand favori de cet Eurovision 2022, avec un soutien particulier depuis que le pays est en guerre contre la Russie. Le public a donné 439 points à l'Ukraine, ce qui permet au pays de se placer en tête. C'est un record dans l'histoire de l'Eurovision, aucun pays n'a jamais obtenu autant de point de la part du public. Au total, l'Ukraine cumule 631 points. 00:51 - La Serbie passe en tête ! La Serbie a séduit le public avec sa chanson engagée sur la santé publique et l'hygiène. Elle est en tête du classement avec 312 points. On ne connaît pas encore le nombre de points accordé au Royaume-Uni, la Suisse, l'Espagne ou encore l'Ukraine, grands favoris. 00:49 - Les derniers pays du classement connus On connaît les pays qui se trouvent en dernière position du classement de l'Eurovision 2022. L'Allemagne est dernière, avec seulement 6 points, et la France avant-dernière avec 17 points. Ils se classent derrière la Roumanie, la Belgique, l'Arménie, Finlande, la République Tchèque et l'Islande. 00:47 - La Moldavie obtient 239 points du public, un remontada exceptionnelle ! L'attribution des points du public peut tout changer, et la Moldavie l'a prouvée. Le pays a obtenu 239 points de la part du public, ce qui lui permet de se hisser à la troisième place avec un total de 253 points. 00:45 - La France obtient 8 points du public Les points du public et des jurés nationaux, la France obtient un total de 8 points. Pour le moment, Alvan et Ahez se classent à la 19e place, un classement qui est amené à changé au fur et à mesure que les points des téléspectateurs sont distribués. 00:40 - Quel est le classement des jurés nationaux ? L'ensemble des jurés nationaux ont révélé leur répartition des points. Avant le vote du public donc, le Royaume-Uni est en tête du classement, devant la Suède et l'Espagne. L'Ukraine est en quatrième position. De son côté, la France est à l'avant-dernière position, avec 9 points seulement. 00:31 - Le classement provisoire reste inchangé Trente pays ont donné leur classement provisoire. Le Royaume-Uni continue de mener la course, devant la Suède, l'Espagne et l'Ukraine. La France a de son côté 9 point, se classant à la 21e position du classement. 00:26 - La France attribue ses points au Royaume-Uni L'Ukraine, la Pologne, l'Arménie, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, la Grèce, la République Tchèque et le Portugal ont reçu des points de la part de la France. Mais les 12 points hexagonaux ont été attribués au Royaume-Uni. 00:19 - Combien de points pour la France de la part des jurés nationaux ? La moitié des jurés nationaux a révélé la répartition de leur point. Le Royaume-Uni reste en tête, devant la Suède et l'Espagne, talonnés de près par l'Ukraine. A l'inverse, la France n'a remporté qu'un seul point pour le moment, se plaçant à la fin du classement, mais devant l'Allemagne (0 point). LIRE PLUS

La France était représentée par le groupe breton Alvan et Ahez à l'Eurovision 2022. On compte quatre membres à cette formation : le trio féminin Ahez Marine Lavigne, Sterenn Diridollou et Sterenn Le Guillou et le musicien Alexis Morvan-Rosius, dit Alvan. Ils ont été sélectionnés le 5 mars dernier, lors de l'émission "Eurovision France : c'est vous qui décidez". Le groupe tricolore interprétait sur la scène de Turin la chanson "Fulenn", qui signifie, en breton, à la fois "étincelle" et "jolie fille". Avec 17 points, Alvan & Ahez ont terminé à la 24e place sur 25 du concours de l'Eurovision 2022. Cela fait depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam que la France n'a pas remporté l'Eurovision.

Qui a gagné l’Eurovision 2022 ? Diffusée en direct de Turin le samedi 14 mai 2022, la finale de l’Eurovision a donné l’occasion à 25 pays de briller mais c’est l'Ukraine qui a obtenu le plus de points de la part des nations participantes. Suivaient ensuite, le Royaume-Uni en deuxième place et l'Espagne pour terminer le podium. La France, quant à elle, n’a obtenu que la 17e place.

Ci-dessous, le classement des nations qui ont reçu l'intégralité de leur point. Ce classement est provisoire pour le moment.