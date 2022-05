"DIRECT. Eurovision : Alvan et Ahez bientôt sur scène, quel pays sacré gagnant 2022 ?"

EUROVISION. L'Eurovision est diffusée sur France 2 ce samedi en direct de Turin. Alvan et Ahez, candidat français, doit passer prochainement, tandis que l'Ukraine est grande favorite pour l'emporter. Suivez la finale en direct.

En direct

21:34 - De quoi parle la chanson de la Suisse ? Marius Bear est le candidat de la Suisse pour cet Eurovision 2022. Son titre s’intitule "Boys do cry". Il s’agit d’une chanson qui appelle les hommes à exprimer leurs sentiments au lieu de les cacher comme le dicte la société. En interview, l’artiste avait d’ailleurs expliqué qu’il "a appris très jeune que je n’avais pas à avoir honte de mes émotions. En tant qu’homme, je n’ai pas peur de pleurer et de dévoiler mes faiblesses devant mon public. Je ne veux pas porter d’armure émotionnelle, je veux pouvoir exprimer qui je suis et encourager mon public à faire de même." 21:30 - Le groupe finlandais The Rasmus a signé un tube que vous connaissez ! La Finlande est représentée par le groupe finlandais The Rasmus. Et si leur nom ne vous dit peut-être rien, vous connaissez au moins une de leur chanson ! Ils ont été à l'origine du tube "In the Shadows", sorti en 2004. Cette chanson a même servi de générique de l’émission de Laurent Ruquier, "On n’est pas couchés". Pour l'Eurovision, ils interprètent la chanson Jezebel. 21:25 - De quoi parle la chanson du Portugal ? Maro, 27 ans, représente le Portugal à l’Eurovision 2022. Elle interprète la chanson “Saudade Saudade”, mot qui, en portugais, traduit un sentiment de profonde mélancolie liée à l'absence d'une personne, ou à un deuil. Auprès de ChartsinFrance, Maro a révélé que ce titre était sur et pour son grand-père décédé. 21:21 - Qui est WRS, le représentant de la Roumanie ? WRS est le porte-drapeau de la Roumanie à l’Eurovision. Cet artiste est connu à la ville sous le nom d’Andrei Ionuț Ursu. Âgé de 29 ans, il a débuté sa carrière en tant que danseur. C’est en 2020 qu’il a signé avec une maison de disque et a décidé de porter le nom de scène WRS. Son premier single, “Why”, est devenu rapidement un tube avec plus d’un million de vues sur Youtube. Sur la scène de l’Eurovision, il interprète la chanson “Llamame” (appelle-moi, en espagnol), qui parle d'une relation interdite. 21:18 - La République Tchèque inaugure l’Eurovision 2022 We are Domi ouvre le bal de l’Eurovision. Le représentant de la République Tchèque interprète sur la scène du Pala Olimpico de Turin “Lights Off”. Ce trio, formé en 2018, est composé de la chanteuse Dominika Hašková, du guitariste Casper Hatlestad et du claviériste Benjamin Rekstad. Leur discographie compte plusieurs singles à leur actif, avant de se faire connaître sur la scène internationale de l’Eurovision. 21:16 - Quand pourra-t-on voter pour l'Eurovision ? Cela peut être tentant, mais il n'est pas encore possible de voter pour son favori de l'Eurovision cette année. Il faudra attendre la fin de toutes les chansons, c'est à dire après le passage de l'Estonie, que les votes seront ouverts. Il n'est toutefois pas possible de voter pour son pays de provenance. 21:10 - Standing ovation pour l'Ukraine Lors du défilé des candidats de l'Eurovision 2022, avant le début des prestations des différents pays, Kalush Orchestra, représentants de l4Ukraine, se sont fait largement applaudir par le pays. On peut également apercevoir plusieurs drapeaux de soutiens du pays en guerre contre la Russie dans le public. 21:06 - Pourquoi Mika est présent sur la scène de l'Eurovision ? Cela peut sembler surprenant, mais Mika est présent sur la scène de l'Eurovision ce soir. Le chanteur et ex-juré de The Voice est en effet l'un des deux animateurs de la soirée à Turin. Mika a en effet beaucoup de succès en Italie, comme en France, et a l'habitude de s'y rendre régulièrement. "C'est mon havre de paix", expliquait-il même en interview. 21:03 - Quel est le déroulé de la soirée de l'Eurovision ? L'Eurovision 2022 ne se démarquera pas des autres éditions. Comme chaque année, la soirée est découpée en deux temps : d'abord, les candidats des 25 pays en compétition vont interpréter leurs chansons. Ensuite, les téléspectateurs pourront voter avant que le classement final ne soit dévoilé. Pour rappel, la France passe en sixième position ce soir, un ordre de passage peu avantageux, mais pas rédhibitoire pour autant ! 21:00 - L'Eurovision 2022 débute sur France 2 C'est parti pour l'Eurovision ! Le concours de chant vient tout juste de débuter en direct de Turin. Pour rappel, c'est France 2 qui diffuse la finale de l'événement qui se déroule en Italie. La France est représentée par le groupe Alvan et Ahez. 20:58 - Stéphane Bern et Laurence Boccolini animateurs de la soirée France 2 diffuse l'Eurovision dans quelques minutes seulement. Comme c'était déjà le cas l'an dernier, Laurence Boccolini et Stéphane Bern animent la soirée pour les téléspectateurs français. C'est la seconde fois que l'ex-animatrice du Maillon faible se prête à l'exercice. 20:50 - A quelle heure exactement devrait passer la France ce soir ? La France passera dans les premiers au cours de l'Eurovision 2022 ce soir, et ce n'est pas un ordre de passage avantageux ! Alvan et Ahez seront les sixièmes candidats à se produire sur la scène de Turin. Plus précisément, c'est à 21h38 que serait programmé le passage du groupe breton. En cas de retard, cet horaire pourrait être décalé. Il semble en tout cas peu probable que la prestation des français débute après 22h. 20:43 - La France n’a pas gagné l’Eurovision depuis 1977 Une victoire semble peu probable pour la France à l’Eurovision ce soir. Pour rappel, le drapeau tricolore n’a pas été sacré depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam. Au total, l’Hexagone est ressorti vainqueur à cinq reprises de l’Eurovision : en 1958 avec André Claveau, en 1960 avec Jacqueline Boyer, en 1962 avec Isabelle Aubret, en 1969 avec Frida Boccara. En 1977, c’est le titre "L’oiseau et l’enfant" qui a permis à la France d’obtenir sa dernière victoire. 20:31 - Où suivre l’Eurovision en direct ce soir ? L’Eurovision est, comme chaque année, retransmise en direct en France. Le concours de chant est à suivre sur France 2 à partir de 21 heures. Il est également possible de suivre la compétition européenne en streaming, sur la plateforme france.tv, onglet "en direct". 20:15 - Qui sont les favoris de l’Eurovision 2022 ? Les derniers chiffres des bookmakers L’Eurovision débute dans moins d’une heure sur France 2. Et avant même le début de la compétition, des favoris se démarquent. Selon les bookmakers, l’Ukraine a de très grandes chances de l’emporter, créditée à 60% de chances de gagner. On retrouve également la Suède (11%), le Royaume-Uni (10%) et l’Italie (5%) dans le top 4 de cette 66e édition du concours international. A l’inverse, il semblerait que l’année 2022 ne soit pas celle où la France gagne l’Eurovision, puisqu'on est crédité avec moins d'1% de chances de remporter la victoire, à la 18e position dans le classement. Les pronostics seront-ils démentis ce soir ? Réponse dans quelques heures. LIRE PLUS

L'Eurovision 2022 rythme le début du mois de mai. La finale se déroule à Turin, ce samedi 14 mai 2022. En France, l'événement est à suivre sur France 2 à partir de 21 heures. Auparavant, deux demi-finales ont permis de sélectionner vingt pays candidats pour la finale. Elles ont eu lieu le mardi 10 mai 2022 et le jeudi 12 mai 2022, quelques jours avant de connaître le gagnant de cette 66e édition.

La France est représentée par le groupe breton Alvan et Ahez à l'Eurovision 2022. On compte quatre membres à cette formation : le trio féminin Ahez Marine Lavigne, Sterenn Diridollou et Sterenn Le Guillou et le musicien Alexis Morvan-Rosius, dit Alvan. Ils ont été sélectionnés le 5 mars dernier, lors de l'émission "Eurovision France : c'est vous qui décidez". Le groupe tricolore interprète sur la scène de Turin la chanson "Fulenn", qui signifie, en breton, à la fois "étincelle" et "jolie fille". Cela fait depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam que la France n'a pas remporté l'Eurovision.

On ne ne connaît pas encore le nom du gagnant de l’Eurovision 2022. Celui-ci sera dévoilé à l’issue du concours de chant, qui se déroule en direct de Turin ce samedi 14 mai 2022. Si l’on ne connaît pas encore l’identité du gagnant, l’Ukraine, avec son candidat Kalush Orchestra, fait figure de grand favori des bookmakers. Quelques challengers, à savoir le Royaume-Uni et la Suède peuvent également créer la surprise.

On ne connaît pas encore le classement de l'Eurovision 2022. L'an dernier, le groupe italien Maneskin avait été gagnant du concours de chant avec 524 points, sauvé principalement par les votes du public. Il devançait la France et Barbara Pravi (2e avec 499 points) et la Suisse (3e, 432 points) sur le podium. Le haut du classement était complété par l'Islande (378 points), l'Ukraine (364 points) et la Finlande (301 points). Ci-dessous, retrouvez en détails le dernier classement de l'Eurovision.