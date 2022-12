"Miss France 2023 : les candidates, les favorites… Quelle gagnante ?"

Pour la salle M.A.CH 36 de Châteauroux, l'organisation de la finale de Miss France 2023 est loin d'être une première. En effet, le public castelroussin avait déjà été témoin du sacre de Maëva Coucke en 2017. Cette année, le comité Miss France a choisi de revenir à Châteauroux cinq ans plus tard plutôt que de choisir une salle francilienne, entre autres. Sylvie Tellier s'en était expliquée au mois de mai lors de la révélation du lieu d'organisation de la soirée. "Il y avait beaucoup de villes en compétition. C’est vrai que le fait d’être venu il y a cinq ans et de profiter de cette fluidité dans les échanges a favorisé notre choix".

Cette année, l'élection de Miss France 2023 se tient non loin de Châteauroux. Pour être tout à fait précis, c'est au sein de la salle de spectacle M.A.CH 36 de Déols, une ville au nord de Châteauroux, qu'a lieu le concours. La salle, qui avait déjà eu l'occasion d'accueillir le spectacle Miss France, a une capacité réglable entre 500 et 3 500 places. De quoi profiter de la ferveur populaire lors de ce genre d'émission.

09:16 - Combien y a-t-il de candidates à Miss France cette année ?

Chaque année, plusieurs dizaines de candidates venues des différentes régions de France concourent pour tenter d'obtenir l'écharpe et la couronne de Miss France. Cette année, elles seront trente opposées sur la scène de Châteauroux pour espérer succéder à Diane Leyre. On notera que, contrairement à l'an dernier, les candidatures du Languedoc et du Roussillon sont séparées tandis que Miss Saint-Martin Saint-Barthélémy fait son retour dans le concours et Miss Mayotte ne concourt pas cette année.