"L'impasse" sur France 2 : de quoi parle le téléfilm avec Gwendoline Hamon et Thierry Neuvic ?

Ce mercredi 20 septembre à 21h10, France 2 diffuse le thriller "L'impasse" porté par Gwendoline Hamon et Thierry Neuvic. On vous en dit plus sur ce programme.

Les amateurs de thrillers peuvent se rendre sur France 2 ce soir. La seconde chaîne diffuse ce mercredi 20 septembre à 21h10 le téléfilm inédit "L'impasse". Gwendoline Hamon y incarne une psychiatre, le docteur Estelle Segal, spécialisée dans l'hypnose qui traverse une crise de couple dans sa vie privée.

Son quotidien est bouleversée quand son amour de jeunesse, Thomas (interprété par Thierry Neuvic) refait surface dans sa vie en tant que patient. Ce dernier avait mystérieusement disparu et cache un passé difficile. Le médecin et son patient se retrouve en cavale lorsque Thomas est accusé d'avoir tué un rival d'Estelle.

Les acteurs au casting de L'impasse

"L'impasse" est l'adaptation d'un roman écrit par Aurélie de Gubernatis et publié en 2014. Si Gwendoline Hamon et Thierry Neuvic incarnent le couple principal de ce thriller, ils sont rejoints au casting par Stéphan Guerin Tillié dans le rôle du mari d'Estelle, mais aussi par Andréa Ferréol, Pierre Deny, Alika Del Sol ou encore Grégoire Paturel et Avy Marciano.

"L'impasse" est proposé par France 2 à 21h10 ce mercredi. Si vous ne pouvez pas le voir au moment de sa diffusion au programme TV, pas de panique, il est disponible en replay streaming sur la plateforme france.tv, accessible gratuitement sur inscription.