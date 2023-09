Qui a été éliminé dans "Le Meilleur Pâtissier" ce mercredi 20 septembre ?

L'épisode 2 du "Meilleur Pâtissier" était diffusé ce mercredi 20 septembre 2023 sur M6. Un candidat a définitivement quitté l'aventure à l'issue de la soirée.

Après une semaine de pause, "Le Meilleur Pâtissier" était de retour à l'antenne de M6 ce mercredi 20 septembre. Pour rappel, la semaine dernière, Lilou et Richard ont été éliminés, mais le jeune homme a conservé sa place dans "La cuisine secrète "de Mercotte. Dans ce second épisode de la saison 2023, les 14 candidats encore en compétition ont été mis à rude épreuve. La première épreuve consistait à reproduire un macaron qui ait l'apparence d'un animal.

Une tâche qui s'est révélée particulièrement compliquée pour Ahmet, Chantal, Thibault et Christelle, qui se sont alors retrouvés en bas du classement. Cette spéciale "animaux" a continué de faire des malheureux lors de l'épreuve technique. La sévère Mercotte leur a demandé de réaliser un "flan girafe", ce qui a mis les candidats en difficulté, particulièrement à cause de la cuisson. Si Ninon s'est démarquée, Julia et David ont déçu les jurés.

L'épreuve créative a enfin demandé aux 14 participants du "Meilleur Pâtissier" de réaliser un gâteau à l'effigie de leur animal de compagnie. Perroquet, chat, chien, la ménagerie était au complet pour la dégustation en présence de la cheffe Jessica Préalpato. Cette dernière a eu un coup de coeur pour la création de Julia, qui a remporté le tablier bleu.

Qui a été définitivement éliminé du Meilleur Pâtissier ?

Après délibération, Mercotte et Cyril ont décidé que ce serait Christelle qui quittait la compétition. Mais la candidate a obtenu une seconde chance au cours de "La cuisine secrète" de Mercotte, diffusée en seconde partie de soirée. Elle a affronté Richard, éliminé la semaine dernière. Malheureusement, la candidate n'a pas réussi à s'imposer et a définitivement été éliminée du concours. Richard reste, lui, toujours en lice dans ce concours parallèle, et affrontera le prochain éliminé la semaine prochaine.