The Voice Kids : le direct de la finale avec Kendji Girac annulé, le gagnant désigné ce soir !

Avec une large partie enregistrée en amont de la diffusion, TF1 prend le risque de voir des fuites émerger dans la presse et sur les réseaux sociaux, au moins sur les premiers candidats éliminés. Qui de Tim qui évolue dans l'équipe de Lara Fabian, April qui s'est imposée dans l'équipe de Patrick Fiori, Louis, finaliste de Claudio Capéo ou Coline, la préférée de Slimane remportera la dixième saison de The Voice Kids ? Les pronostics sont lancés depuis une semaine.

19:14 - Comprendre l'imbroglio de la finale de The Voice Kids

Pour comprendre comment sera découpée cette finale, il faut donc rester concentré. La première partie de cet épilogue de The Voice Kids a été enregistré entre 13h et 17h30 ce samedi et c'est cette partie qui va être diffusée dès 21h10 sur TF1. Le direct prendra le relais en fin de soirée seulement, quand le duplex avec Slimane sera établi. On devrait alors se situer au moment du duel final voire à l’annonce du ou de la gagnant(e). Attention, il faudra s'armer de patience, la fin de la finale sera tardive : elle devrait avoir lieu aux alentours de 00h30.