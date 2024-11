The Voice : prise de risque maximale pour la santé de Florent Pagny et pour TF1, une saison de tous les dangers

The Voice revient très prochainement sur TF1 pour une 14e saison, avec le grand retour de Florent Pagny dans le fauteuil de coach...

The Voice va faire son grand retour sur TF1 pour une nouvelle saison qui s'annonce riche en nouveautés. Exit les fameux fauteuils rouge ? Un tout nouveau décor est en tout cas annoncé pour marquer ce renouveau, avec notamment l'arrivée de la règle de la "seconde chance", qui permettra à certains talents recalés lors des auditions à l'aveugle d'avoir une deuxième opportunité pour convaincre. Une nouvelle épreuve mystère est aussi dans les cartons à la place des les "cross battles" qui n'ont pas été conservées.

Mais la principale attraction de cette année reste le come-back très attendu de Florent Pagny. Contraint de quitter l'émission en 2022 pour soigner son cancer du poumon, le chanteur a décidé de reprendre sa place de coach pour de bon, au côté du fidèle Vianney et de deux nouvelles venues : Zaz et Patricia Kaas. Un pari osé pour la production, alors que le chanteur a admis n'avoir pas pu se débarrasser totalement de la maladie et avoir abandonné certains traitements.

"J'ai pu terminer une saison [de "The Voice"] malgré les chimios. J'ai fini par faire des festivals, au milieu j'ai fait une rechute, j'ai été traité, j'ai pu, en plus, faire une émission de télé, enregistrer un album parce que ce n'est pas du travail, c'est un destin, c'est une vie, tant qu'on a l'énergie et la force, on le fait", a notamment indiqué l'artiste de 62 ans sur Franceinfo la semaine dernière. Et de rassurer : "Je vais bien [...]. Je pense qu'on peut jongler avec tout ça si le destin fait bien les choses".

De son côté, la production de The Voice assure ne pas s'être "posé la question une seule fois" sur la capacité de Pagny à assurer le show, comme l'a confié Pascal Guix, producteur artistique, à Purecharts. "On ne s'est pas posé la question une seule fois […]. En vrai, ce qu'on s'est dit nous, c'est qu'on avance, on n'y pense pas", explique-t-il, convaincu que Florent "incarne quelque chose, il colle à cette émission depuis le début. C'est lui, c'est The Voice".

Un enthousiasme partagé par la fille du chanteur, Aël Pagny, qui s'est confiée sur TF1 cette semaine assurant elle aussi que "papa représente quelque chose pour les gens". La jeune photographe, qui sort un livre de clichés sur son père, y compris sur sa période de traitement, assure : "Il va très bien. Heureusement, il n'y a pas si longtemps, il a fait un examen et tout va bien. On attend le prochain dans trois mois, mais pour l'instant, on est content".

"À la maison, il chante tout le temps. […] Pas pour nous impressionner, juste pour prouver qu'il a encore sa voix. Ma mère [l'ancien mannequin argentin Azucena Caamaño - NDLR] lui dit d'arrêter : 'Mes oreilles, garde ça pour la scène'. Moi, ça me fait marrer", s'amuse l'artiste. Actuellement en plein tournage des auditions à l'aveugle, l'interprète de Savoir Aimer apparaît en tout cas "très en forme et souriant" selon l'équipe.