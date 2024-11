18 candidats de téléréalité ont passé des tests d'intelligence, voici le résultat

Enigmes logiques, épreuves de mémoire, tests de culture générale et d'orthographe... Ces candidats de téléréalité ont participé à une expérience inédite. Mais le résultat des tests d'intelligence est incertain.

Le lundi 9 décembre à 19h50, W9 va dévoiler un nouveau programme événement qui promet de bousculer les codes de la téléréalité en plongeant 18 candidats très populaires du petit écran loin de leur zone de confort. Ces anciennes gloires de Secret Story, Les Marseillais, Les Anges et autres Love Island, vont devoir s'immerger dans l'"Académie du cerveau" et se confronter à des épreuves intellectuelles pour tester leurs capacités et leur culture générale.

Le concept de The Cerveau est simple mais redoutable. Pendant plusieurs semaines, ces personnalités vont abandonner les villas de rêve pour les bancs de l'école. Au menu : deux équipes (Alpha et Beta) s'affrontent lors de défis intellectuels, incluant des énigmes logiques, des problèmes spatio-temporels, la recherche d'intrus, des épreuves de mémoire, de culture générale et d'orthographe.

© M6 Press

Une fois n'est pas coutume, ils devront donc se creuser les méninges, mais aussi échafauder des stratégies et former des alliances pour gagner les tests qui leur seront imposés. Tout faux-pas sera sévèrement sanctionné par le "vérificateur", implacable arbitre qui ne laissera aucune erreur impunie. Et les sanctions sont sévères : trappe au plafond libérant des insectes, bac d'eau glacée, ou encore lance-peinture !

Les défis se dérouleront dans la "grande salle", sous l'œil attentif et froid d'une doyenne ! Chaque semaine, l'équipe qui perdra le jeu devra sacrifier l'un des siens lors d'une cérémonie de votes. Ce dernier risquera de quitter la compétition lors d'un duel éliminatoire. Seuls les plus brillants et les plus rusés, parviendront à déjouer les pièges de cette compétition.

Les cinq derniers candidats s'engageront dans une course énigmatique à travers Paris, le temps d'un voyage fluvial sur la Seine, pour tenter de décrocher le "Cerveau d'Or". Sur une péniche amarrée au pied de la tour Eiffel, les candidats passeront quatre étapes éliminatoires, jusqu'à ce qu'il ne reste que deux candidats. Ces deux finalistes se défieront ensuite sur le perron de l'université pour le "Duel Ultime" lors duquel une dernière énigme couronnera "The cerveau", "le plus grand cerveau de la téléréalité" !

Evidemment, le second voire le troisième degré n'a pas été oublié lors du tournage, les candidats étant plus habitués à défendre leurs talents sur des épreuves physiques ou de séduction quand ils ne s'illustrent pas par une bêtise assumée. Outre les têtes d'affiche comme Carla Moreau (Les Marseillais vs Le Reste du Monde) ou Vincent Queijo (La Bataille des Couples), The Cerveau va réunir d'autres figures emblématiques de la téléréalité : Benoît Dubois, gagnant de Secret Story 4, Anaïs Camizuli, Eddy ou Vivian. La chaîne a déniché des profils atypiques avec Jonathan qui prétendait avoir "le QI d'Einstein" dans SS3, Julie l'hypermnésique de la saison 8 ou encore l'ambitieuse Maïssane qui clame haut et fort avoir "147 de QI". De quoi nous offrir de sacrées confrontations intellectuelles ! Ou pas.