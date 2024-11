Bilan de L'Amour est dans le pré : invitée surprise, demande en mariage et très bonne nouvelle... Ce qui va se passer

Après de nombreuses semaines d'aventure, les agriculteurs de la 19e saison de L'Amour est dans le pré se retrouvent enfin pour dresser le bilan ce lundi. Farandole d'émotions en perspective...

Des couples formés, des échecs, des doutes persistants et de très bonnes nouvelles. Lundi 25 novembre à 21h10 sur M6, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la première partie du bilan de la 19e saison de L'Amour est dans le pré. Pour l'occasion, Karine Le Marchand a réuni l'ensemble des agriculteurs et agricultrices dans un camping du Bassin d'Arcachon pour quelques jours de retrouvailles. Au programme : des cadeaux surprenants, des retours d'expérience et surtout des révélations sur l'état des relations nées pendant l'émission. Attention spoilers.

On le sait L'Amour est dans le pré est aussi un révélateur des conditions de travail et des conditions de vie des agriculteurs en France. Pascal, un des candidats de cette saison 2024 de l'ADP, se confiera d'emblée sur le fait qu'il s'agit de ses premières vraies vacances depuis de nombreuses années, lui qui se consacrait corps et âme à son travail auparavant. Une situation qui semble avoir eu raison de l'intérêt de Murielle, en plus d'autres travers étalés la semaine dernière sur le train de vie (et l'hygiène !) du berger, lors d'une explication sanglante.

Des ratés et des regrets

Les doutes sont aussi toujours vifs pour Gillou et Marie, Christophe et Yann ou encore Ludovic et Mélanie et l'amour n'aura malheureusement pas frappé à la porte de Manuela et Karell. Lors du bilan de L'Amour est dans le pré 2024, les deux amies agricultrices, vont reconnaître ne pas avoir suffisamment ouvert leur cœur à la séduction, préférant mettre leurs prétendants au travail dès leur arrivée à la ferme. Seule Karell aura tenté une histoire avec Claude, mais leur semaine de vacances hors caméra aura confirmé leur incompatibilité. Très émue, Manuela prendra conscience de son "handicap du bonheur" pointé par Karine Le Marchand...

Mais la véritable émotion de ce bilan viendra de Flavie, la prétendante de Valentin, qui donnera des nouvelles rassurantes sur son état de santé, elle qui a dû affronter un cancer en plein tournage : "Moi ça va mieux, je suis sur la fin de mon traitement, il ne me reste plus qu'une chimio à faire", annonce-t-elle soulagée dans l'émission, en présence d'un Valentin qui l'a accompagnée et soutenue à chaque étape. Côté coeur, le jeune couple semble filer le parfait amour mais préfère pour l'instant maintenir une certaine distance en se voyant principalement les week-ends. Mariage et enfants ne sont pas encore d'actualité, mais Valentin pourrait se projeter à plus long terme.

Deux grosses surprises

De son côté, Stéphane qui semblait repartir bredouille de L'Amour est dans le pré, a finalement trouvé chaussure à son pied. Mais celui-ci est venu d'une candidate bien particulière : une prétendante arrivée trop tard dans le processus de sélection et qui n'a donc pas pu participer à la saison 19 de l'ADP ! Nejma - c'est son nom - a finalement trouvé le courage d'écrire directement à Stéphane en marge du tournage et le coup de foudre a été immédiat. Les deux tourtereaux ont déjà des projets d'emménagement, une fois les travaux terminés dans la maison de l'agriculteur vosgien.

Heureusement, pour quelques couple, L'Amour est dans le pré s'est (pour l'instant) passé comme prévu. Renaud et Anne filent toujours le parait amour. Et la dernière partie du bilan réservera une sacrée surprise avec la demande en mariage de Mickaël à Nadia ! Genou à terre, l'agriculteur fera sa déclaration à sa belle qui ne pourra retenir ses larmes en acceptant sa demande. Une belle preuve d'amour pour ce couple qui avait eu un coup de foudre dès le speed-dating et vit à deux depuis le 1er septembre déjà.

Même idylle parfaite ou presque pour Bruno et Clémence, le couple star de cette saison. Sans grande surprise. Lors du bilan, Bruno regrettera juste de ne pas avoir réussi à faire comprendre plus tôt à Caroline qu'elle n'avait aucune chance. Depuis leur voyage au Portugal, leur premier en amoureux, Bruno et Clémence envisagent désormais mariage et bébé.