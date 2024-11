Téléthon : Mika est un peu fébrile depuis qu'il a accepté d'être le parrain 2024, "peut être que je vais le regretter..."

PROGRAMME TV | FRANCE 2 et FRANC 3 - 21H10. Mika, qui a accepté d'être le parrain du Téléthon 2024, a pourtant récemment annoncé ne plus vouloir du tout de la télévision française...

C'est l'événement caritatif incontournable de la fin d'année, mais aussi un marathon télévisuel. Ces 29 et 30 novembre, France Télévisions diffusera le Téléthon avec un direct d'environ 30 heures et deux soirées exceptionnelles destinées à récolter des fonds pour la recherche sur les maladies rares. Sur France 3 ce vendredi soir, puis sur France 2 samedi soir, le Téléthon va proposer une programmation festive avec de nombreux artistes et des défis sportifs pour encourager les promesses de dons. Et c'est une personnalité de premier plan qui a accepté d'être le parrain de cette 38e édition : le chanteur Mika.

Connu pour ses tubes planétaires comme "Grace Kelly" ou "Relax, Take It Easy", l'artiste anglo-libanais a longtemps vécu en France et a participé à de nombreuses émissions, The Voice notamment. Lorsque l'AFM-Téléthon l'a sollicité pour être le visage de cette nouvelle édition, le chanteur a immédiatement accepté. "Je ne vais pas dire que je suis honoré ou excité, mais extrêmement touché", a-t-il confié dans une interview à Télé 7 Jours. "C'est une cause si humaine et si importante, avec des résultats concrets chaque année."

Mika lors d'une visite des équipes du Téléthon en octobre. © © Stéphane Laniray / AFM-Téléthon, via PhotéTélé

Avoir Mika comme parrain n'a pas été chose facile pour le Téléthon. "On m'avait déjà proposé ce rôle par le passé, mais je n'avais pas pu accepter pour des raisons d'emploi du temps", explique-t-il. "Cette fois-ci, c'était le bon moment." Tout au long des deux jours, la star rencontrera familles, bénévoles et chercheurs mobilisés contre les maladies génétiques. Un rôle d'ambassadeur qu'il prend très au sérieux.

Preuve de son investissement, le chanteur a même mis sa famille à contribution. "Je les ai mobilisés pour organiser une sorte de compétition entre eux", s'amuse-t-il. "Je voulais qu'ils proposent tous une action en faveur du Téléthon. On verra ainsi qui va récolter le plus de dons. Toute la famille s'investit, même mon neveu de 10 ans se lance, avec ses talents de musicien."

Mika mesure aussi l'ampleur du défi physique qui l'attend avec ces 30 heures de direct non-stop. "Peut être que je vais le regretter", glisse l'artiste de 40 ans, "mais je suis prêt à prendre le risque pour cette cause..." Habitué des plateaux télé et des longues tournées, le chanteur sait l'énergie que demandent ces shows télévisés. "C'est remarquable toutes ces équipes mobilisées ! Et encore, ce n'est rien en comparaison de mois et de mois de préparation..."

Est-ce cette exigence de la télévision ou autre chose ? Le Téléthon sera en tout cas une sorte de baroud d'honneur pour la star, qui a récemment décidé d'arrêter toutes les émissions dans l'Hexagone. Dans Taratata mi-novembre, Mika annonçait cette décision radicale. "Non, en France, c'est fini, j'arrête toutes mes émissions de télé en France", s'était-il contenté de répondre à un Nagui surpris. On ne verra donc plus Mika comme coach de The Voice ou dans un autre programme...